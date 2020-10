La Pamplonesa regresa al Gayarre con un concierto acompañado de poesía y otro protagonizado por música latina

Facebook Twitter WhatsApp

La banda anima a la ciudadanía a participar en estas citas y reivindica que la cultura es “segura, formativa y emocionante”

La Pamplonesa regresa al escenario del Teatro Gayarre, tras el parón obligado por la pandemia de Covid-19, con un concierto de música y poesía y otro con la música latina como protagonista, dos citas con las que la banda quiere poner de manifiesto que la cultura es “segura, formativa y emocionante”.

La vuelta de La Pamplonesa al Gayarre ha sido presentada este martes en una rueda de prensa en la que han participado la concejal del Área de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento, María García-Barberena; el director titular de La Pamplonesa, Vicent Egea; el miembro de la banda Luis Mari Remesar y la poeta Itziar Ancín.

Todos ellos han puesto de manifiesto lo “complicado” que ha sido para el sector cultural los meses de confinamiento y la llegada de esta pandemia que llevó a un parón “obligado” de la actividad, pero han reivindicado que la cultura es “segura” y han animado a los ciudadanos a disfrutar de ella.

“En estos meses La Pamplonesa ha seguido trabajando de manera muy intensa a todos los niveles, tanto trabajo personal de sus componentes como de dirección artística y de gestión, lo que ha permitido que la banda haya podido mantener su alto nivel”, ha remarcado Luis Mari Remesar.

Según ha indicado, desde el mes de junio, cuando la banda retomó su actividad, La Pamplonesa ha ofrecido 17 actuaciones y ahora vuelve al Teatro Gayarre, “un reencuentro muy especial con esta casa y con nuestro público”. “Lo afrontamos con enorme ilusión y animamos al público a que se acerque a este reencuentro para poder disfrutar de nuevo de la música en un espacio escénico como este”, ha resaltado Remesar.

En esta línea, ha puesto en valor todas las medidas de seguridad adoptadas por la propia banda y por el Teatro Gayarre para que “podamos seguir disfrutando de la cultura de una manera segura”.

La concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García-Barberena, por su parte, ha puesto de manifiesto que estos meses han sido “complicadísimos para todo el mundo, especialmente para el sector cultural”. Y ha destacado que La Pamplonesa ha vuelto a los escenarios con “la máxima calidad artística a la que nos tiene acostumbrados”.

Por ello, ha animado a la gente a que acuda a espectáculos culturales y “no tenga miedo”, ya que son espacios “seguros”. “En Pamplona hemos organizado en verano un centenar de espectáculos a los que han acudido unas 50.000 personas y no ha habido ni un sólo contagio ni se ha activado el protocolo de rastreo. La cultura es lo suficientemente segura para que todos estamos tranquilos y nos centremos en disfrutar de ella”, ha enfatizado.

El director titular de La Pamplonesa, Vicent Egea, también ha defendido el papel de la cultura, que “no solamente entretiene, sino forma, nos emociona y nos lleva a reflexionar”. “La cultura es segura, formativa, emocionante y entretenida”, ha reivindicado Egea, quien ha reconocido que programar un concierto en los tiempos actuales se “convierte en una odisea”. “Creo que no me he preocupado tanto por la banda desde hace 25 años que llevo aquí”, ha comentado.

LOS CONCIERTOS

En concreto, la primera cita de La Pamplonesa en el Gayarre será el próximo viernes a las 20 horas. Bajo el título ‘Música y palabra’, este concierto estará cargado de “reflexiones y emociones”. La Pamplonesa, bajo la batuta de Jesús Garisoain, y en compañía de cinco poetas procedentes de diversos puntos de Navarra, pondrán voz a las reflexiones suscitadas tras la pandemia y la curentena.

Los poetas que participarán en la actuación son Itziar Ancín, Marina Aoiz, Isabel Hualde, Iosu Moracho y Pedro Rodríguez. En lo que a música se refiere, el programa cuenta con una selección de fragmentos del repertorio clásico y original para banda y que acompañará a los textos creados para la ocasión por el elenco de poetas.

En este sentido, Itziar Ancín ha destacado que los poetas que participarán en esta cita están “muy ilusionados”, ya que también va a suponer su regreso después del parón por la pandemia. “Llevamos muchos meses sin poder recitar, sin poder presentar libros y sin poder participar en festivales, para nosotros también va a ser nuestro regreso”, ha resaltado.

Según ha dicho, “toda la emoción que quieren transmitir con sus palabras será respaldada por 40 músicos lo que hace el recital mucho más emocionante”.

Por su parte, la segunda cita en el Gayarre tendrá lugar el próximo 25 de octubre bajo el título ‘Aires latinos’. Con Vicent Egea como director, el concierto con contará con Javier Eguillor como solista, un músico “muy versátil, gran pedagogo y con una faceta importante de investigación”.

Egea ha destacado que el repertorio del concierto contará con “música frenética, espectacular y que nos llevará a los mejores momentos de cada uno”. “La simbiosis de ritmo y danza cobra un máximo significado en este tipo de programas, están tan unidas que a veces no se sabe que nació primero si la música para una danza o una danza originó un tipo de música”, ha remarcado.

El precio de las entradas para los dos conciertos de la banda en el Gayarre es de 4 euros y próximamente La Pamplonesa presentará sus próximas actuaciones en el Gayarre dedicadas a la zarzuela y el tradicional concierto de Navidad.

EP