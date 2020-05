La Plataforma por una sanidad rural digna quiere participar en el plan ‘Reactivar Navarra’

Facebook Twitter WhatsApp

Considera que puede aportar propuestas útiles desde su implantación en las zonas con más riesgo de despoblación de la Comunidad

Pamplona-Iruña, 16 de mayo de 2020

La Plataforma por una sanidad rural digna en Navarra, reclama a la presidenta navarra, María Chivite, participar en la elaboración del Plan para la afrontar la recuperación por los efectos de la epidemia del coronavirus en Navarra. Considera que su perspectiva de la situación desde las zonas con más riesgo de despoblación de la Comunidad Foral debe de tenerse en cuenta.

Así lo ha hecho tras el envío formal, por los medios oficiales habilitados a tal efecto, de la solicitud para ser invitados a asistir y participar en las reuniones que desde el Gobierno de Navarra se celebren, a fin de “arrimar el hombro”, para tratar sobre el plan de reconstrucción del tejido económico y social navarro que haga frente “al huracán económico que se avecina”.

La presidenta anunció el 5 de mayo que el Gobierno de Navarra ha iniciado la elaboración del plan de reactivación frente a la crisis del coronavirus, el plan ‘Reactivar Navarra’, que quiere poner en marcha para finales de junio tras acordarlo con distintos sectores y agentes de la Comunidad foral. Chivite, quien ha considerado que “esta crisis es transversal”, ha abogado por colaborar con la sociedad civil en la planificación y diseño del escenario tras el confinamiento. Entre los objetivos estratégicos que adelanta el citado Plan Reactivar Navarra figura el reequilibrio territorial valorando el ámbito rural.

En la intervención de la Presidenta del 17 de abril en el Parlamento de Navarra subrayó la importancia de la Atención Primaria, “que ha resultado clave en la fase crítica sanitaria y lo será todavía más conforme se vaya recuperando la normalidad” opinión que compartimos.

Pensamos que el ‘hospitalcentrismo’ es algo recurrente y desde la Atención Primaria no se puede competir con la fascinación social y política que hay hacia la tecnología y los complejos hospitalarios. Es algo mucho más mediático, más visible, pero lo cierto es que el medio más adecuado y el que más aporta tanto en una situación normal como en la actual pandemia es la Atención Primaria. Sin una Atención Primaria fuerte es imposible aspirar a un sistema sanitario universal y de calidad. Aporta mayores niveles de salud a la población y a un menor coste. Además, aumenta la equidad entre la ciudadanía y la cohesión del territorio.

Hay que replantearse a qué ‘normalidad’ queremos volver, tanto a nivel de sociedad como sistema sanitario. ¿Por qué tipo de organización de los cuidados se va a apostar? Tiene que ser una oportunidad, pero la experiencia demuestra que cuando se vuelve a la normalidad también se recupera la inercia anterior. Sería interesante que en este momento que se habla de desescalada pensar no solo en el corto plazo, sino también poner las luces largas. ¿Queremos volver a la normalidad anterior? Porque no es muy normal la manera de funcionar de la Atención Primaria, permanentemente al borde del colapso, ahogada, con sus profesionales precarizados. Hay que plantearse las cosas de otra forma.

La Plataforma, cuya razón de ser es velar por una sanidad rural digna frente a los recortes y problemas de gestión de la misma en nuestros pueblos, considera que la cuestión de la Atención Primaria es uno de los aspectos transversales más importantes, no el único obviamente, para dar solución a los problemas derivados del desequilibrio territorial y a los riesgos de despoblación en nuestras comarcas.

En este organismo se aglutinan actualmente las Plataformas que surgieron el invierno de 2019 agrupando a Olite, Ujué, San Martín de Unx, Beire, Pitillas, Santacara, Mélida, Murillo el Fruto y Carcastillo que luchan por el problema de la calidad de la sanidad rural y de la despoblación. La Plataforma cree que es momento de unión y cohesión, en el que no debe faltar la transversalidad, la colaboración y los grandes acuerdos, siendo estas las circunstancias en las que todos debemos y tenemos que estar a la altura para que en la Comunidad Foral se cree este Plan complementario al del Gobierno central que se acomode a la propia realidad de Navarra.

La Plataforma por una sanidad rural digna en Navarra considera trascendental su participación en las reuniones que el ejecutivo navarro convoque, por cuanto a nadie se le escapa que nuestra tierra sufre los perniciosos efectos de un desequilibrio territorial en algunas zonas enormemente acusado. También advierte del “agravamiento” de los riesgos de despoblación que “la previsible futura crisis económica puede producir” a la vez que reivindica su “notoria representatividad social alcanzada”.

La Plataforma por una sanidad rural digna no cree que se pueda, ni se deba, prescindir de la fundamental aportación que pueda efectuarse desde su pluralidad asociativa, más cuando la perspectiva de esas aportaciones va a ser transversal y propiciada por un proceso de lucha contra la despoblación que ya ha sido tildado políticamente de asunto de Estado. No es de recibo que en la comisión interdepartamental del Gobierno de Navarra contra la despoblación no haya ningún integrante que viva en un pueblo de menos de 2000 habitantes.

La Plataforma advierte de que los duros momentos económicos que se avecinan agravarán las dificultades de los territorios en riesgo de despoblación y van a exigir los suficientes diálogos con las entidades civiles y asociativas territoriales que los representan para abordar con solvencia la crudeza de los problemas que afectan éstos territorios navarros y a los que la Plataforma quiere poner voz. Si el lema es ‘ Es ahora, es contigo‘ la Navarra rural en riesgo de despoblación debemos y queremos tener voz.