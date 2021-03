La plataforma “¡Publicidad, Sí!” pide al Gobierno abrir un diálogo urgente con el sector de la comunicación para diseñar una regulación equilibrada y proporcional

Facebook Twitter WhatsApp

La nueva realidad digital está transformando los modelos de negocio de los sectores empresariales. Uno de esos sectores es el de la publicidad, que atraviesa por un momento de cambio marcado por esa transformación digital

La Plataforma “¡Publicidad, Sí!”, constituida por 19 empresas y organizaciones del sector, desde agencias de publicidad y medios y anunciantes hasta los medios de comunicación y usuarios, hapresentado hoy el manifiesto “Por el futuro de la publicidad”.

En este manifiesto el sector publicitario ofrece al Gobierno su colaboración para construir un modelo regulatorio que marque el futuro de la publicidad. Esta actividad genera en España un volumen de negocio superior a 18.720millones, lo que representa el 3,5% de todo el sector servicios en España y más de 100.000 empleos y es una industria reconocida a nivel mundial de la que forman parte casi 41.000 empresas.

“Por este motivo, si queremos que el sector de la publicidad siga aportando valor a la economía española y siendo un motor de generación de empleo, necesitamos una regulación que nos permita seguir creciendo”, ha explicado Lidia Sanz, directora general de la Asociación Española de Anunciantes (aea) y portavoz de la plataforma “¡Publicidad, Sí!”.

Para ello, los firmantes piden al Gobierno que abra un diálogo urgente con el sector de la publicidad que facilite el desarrollo de un marco regulatorio proporcional, equilibrado e igualitario.

En el decálogo del manifiesto “Por el futuro de la publicidad” se citan, entre otros, los siguientes puntos fundamentales sobre la actividad y comunicación publicitaria: apoya la sostenibilidad de los medios de comunicación, es uno de los sectores más regulados de la sociedad española, ayuda socialmente a los colectivos más desfavorecidos y es motor de competitividad que garantiza el crecimiento y la generación de valor para las empresas. Pero,para poder seguir ejerciendo su decisiva función en la economía y en la sociedad, precisa de una legislación equitativa en un contexto regulatorio que la sitúe a la vanguardia de la innovación por lo que solicita a la Administraciónun diálogo urgente en línea con la apuesta del Gobierno por la digitalización.

Forman parte de la plataforma “¡Publicidad, Sí!”:

Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora (ACT), Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), Asociación Española de Radios Comerciales (AERC), Asociación para la Investigación de Mediosde Comunicación (AIMC), Asociación de Agencias de Medios (am), Asociación de Medios de Información (AMI), Asociación Española de Anunciantes (aea), Asociación de Productoras de Cine Publicitario (APCP), Asociaciónde Revistas de Información (ARI), Asociación Usuarios de la Comunicación (AUC), Club de Creativos (c de c), Club Abierto de Editores (CLABE), Asociación de Prensa Profesional y Contenidos Multimedia(CONEQTIA), Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (La FEDE), Interactive Advertising Bureau Spain (IAB Spain), MEDIASET, Mobile Marketing Association Spain (MMA), Oficina de Justificación de laDifusión (OJD) y Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca).