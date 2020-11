La población navarra de origen migrante creció un 7,62% el año pasado

Facebook Twitter WhatsApp

Son más de 106.000 personas nacidas en otros países y aumenta de manera especial el número de nuevas residentes que llegan de Colombia, Venezuela y Nicaragua

La población navarra de origen migrante creció un 7,62% el pasado año y pasó de 99.013 personas a 106.559, con lo que el número de habitantes de la Comunidad Foral queda en 660.887 personas. Este colectivo supone este año un 16,12% de la población total residente en Navarra y aumentan su representación en la Comunidad desde el año anterior, cuando suponían el 15’,2%.

Es muy significativo apuntar que la Comunidad Foral de Navarra creció entre 2019 y 2020 en 6.673 personas, una cifra inferior al aumento de población de origen migrante, que se situó en las 7.546 personas. También cabe destacar que crece de manera especial el número de nuevo0s residentes que llegan de Colombia, Venezuela y Nicaragua.

Son datos del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE), que han sido puestos hoy de relieve por el Departamento de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra.

Por países de nacimiento, la comunidad más numerosa en Navarra es la de personas nacidas en Marruecos, con un total de 16.032 residentes. Le siguen las personas de Ecuador y Colombia, que suman 14.642 y 10.205 personas, respectivamente. Estas tres comunidades han visto incrementada su población, aunque cabe destacar que el número de personas ecuatorianas ha crecido en apenas un 3,5% respecto a 2019, mientras que el incremento entre marroquíes y colombianas es del 12,6% y del 16,08% respectivamente.

Fuerte aumento de Centroamérica y el Caribe

El aumento de la comunidad colombiana no es excepcional, ni tampoco es el mayor de los que se registran. Cabe destacar que el aumento de población nacida en Venezuela es del 26,8% con respecto a 2019; el de nicaragüenses, del 29,1%; y el de personas nacidas en Honduras alcanza una subida del 34,11%. Como se puede comprobar, son las comunidades provenientes de América Latina – y en concreto Centroamérica y Caribe – las que más crecen con respecto al año anterior.

En el extremo contrario se sitúan las nacionalidades cuya presencia en la Comunidad Foral desciende, si tomamos como referencia 2019. De entre los 33 países con más personas residiendo en Navarra, únicamente pierden población las comunidades portuguesa (69 personas menos) y alemana (13 personas menos).

Se mantiene sin variación el número de residentes en Navarra nacidas en Rumanía y en Estados Unidos. Salvo estos 4 países de nacimiento, todos los demás ven crecer su población de residentes en Navarra.

China o Ecuador reducen su peso

Cabe recordar que 2019 fue el primer año en el que la comunidad de origen marroquí superó numéricamente a la de personas nacidas en Ecuador. En 2020, la diferencia entre ambas se ha acrecentado, a pesar de que las dos han vivido un aumento de su población.

Ocurre lo mismo con otras comunidades como la china, cuya población ha crecido un 5,26% en el último año; pero que, sin embargo, es adelantada en número de personas residentes en Navarra por quienes nacieron en Nicaragua. Este país, no hay que olvidarlo, es el segundo de mayor crecimiento en este ranking.

Cabe destacar también que, además del porcentaje de personas nacidas en el extranjero sobre el total de la población, qué porcentaje del conjunto de residentes en Navarra supone cada una de las comunidades con mayor representación. Así, la comunidad de personas nacidas en Marruecos es un 2,42% del total de la población navarra; las personas nacidas en Ecuador, un 2,21%; o, por ejemplo, las nacidas en todos los países europeos (dentro y fuera de la UE) no llega al 3,9% del total.

“Esenciales durante la pandemia”

Desde el Gobierno de Navarra ha analizado estos datos la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz de Irízar, que ha destacado “el valor que nos da como sociedad tener a estas personas viviendo aquí”. “Un valor de interculturalidad, de convivencia y de aportación al bien común, que se está viendo de una manera muy especial en la pandemia de covid-19”, ha señalado, para destacar que “son muchísimas las personas nacidas en el extranjero que ejercieron y ejercen labores absolutamente esenciales”.

Ruiz de Irízar ha avanzado que, en las próximas semanas, el Gobierno de Navarra va a poner de relieve “ese trabajo de las personas migrantes en favor del bienestar de toda la Comunidad”, a través de una campaña publicitaria. “Es una iniciativa destinada no a ellas, sino al conjunto de la población, que debe ser consciente de cuánto nos necesitamos unas a otras, especialmente en momentos duros como este”, ha descrito.

No obstante, Patricia Ruiz de Irízar ha incidido en la reflexión de que “por mucho que necesitemos a las personas migrantes para que nuestra sociedad funcione, no debemos caer en el discurso utilitarista”. “Las personas migrantes no son fundamentales por hacer trabajos complicados y necesarios, o porque nos ayuden a evitar el envejecimiento de nuestra sociedad; son esenciales porque nos permiten construir una sociedad navarra más plural, más rica social y culturalmente”, ha detallado, para concluir que “son esenciales porque nos permiten crear esa Navarra de Colores a la que aspiramos”.

EP