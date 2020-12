La red Civivox propone para este fin de semana las obras teatrales ‘Ikimilikiliklik (mi pequeña)’ y ‘Numenak’ y la película ‘Percy Jackson y el ladrón del rayo’

Facebook Twitter WhatsApp

Las representaciones teatrales tienen entrada al precio de 3 euros y la proyección cinematográfica es gratuita, aunque requiere inscripción previa

Dos obras de teatro y una proyección cinematográfica son las propuestas que la red Civivox ha preparado este próximo fin de semana dirigidas a público infantil y familiar. ‘Ikimilikiliklik (mi pequeña)’ y la obra en euskera “Numenak”, previstas para el sábado y el domingo, tienen venta de entradas al precio de 3 euros. La película ‘Percy Jackson y el ladrón del rayo’ tiene la entrada libre, aunque se requiere inscripción previa. Tanto la compra de entradas como la inscripción se pueden realizar en el teléfono 010, en la propia red Civivox o en www.pamplonaescultura.es

‘Ikimilikiliklik (mi pequeña)’ se representará el sábado 26 de diciembre a las 18 horas en Civivox Iturrama y está dirigido a público infantil mayor de 8 años. El título procede de una canción del cantautor vasco Mikel Laboa. ““Txirristi mirristi, gerrena plat, olio zopa, kikili salda, urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik”, y todos imaginan a una bruja recitando el conjuro mientras prepara la pócima milagrosa. Cuando Martirio era pequeña se asustaba por múltiples razones, pero había dos, en concreto, que le provocaban un pavor descorazonador: ver a alguien desprotegido y las brujas, esas solitarias y malvadas mujeres que viven en viejas casuchas en lo alto de la montaña. Queriendo proteger a su querida arañita fue superando un montón de miedos y ya de mayor se ha convertido… en una ‘bruja’.

Una historia de brujas sin brujas, una historia de valientes sin valientes una historia mágica sin magos una historia de niños que no son tan niños y unos mayores que no lo son tanto. Por primera vez, la compañía Marie de Jongh presenta un espectáculo no gestual, donde la palabra es un elemento dramático ineludible, con el que quiere compartir una reflexión sobre el miedo, sobre su implacable poder en las decisiones que se toman.

Personajes de la mitología vasca

Al día siguiente, el domingo 27 a las 18 horas, la cita es en Civivox Mendillorri con la obra en euskera “Numenak”, que llevará a escena Yarleku Teatro. En un paraje montañoso Lambro y Leka, dos traviesos Galtzagorris, desconocen quien es su madre. El Leltxu, representado en este caso por un pájaro, promete ayudarles, pero en su lugar, les confunde y les hace perderse. En el camino se topan con distintos personajes de la mitología popular en divertidas acciones y situaciones, como el Basajaun, la Lamia, la Sorgina o los Gentiles…

Los personajes están representados por títeres y la caracterización de cuatro actores, que interactúan con el público haciéndole partícipe de la historia. La escenografía en tres alturas, su cuidado atrezzo y sus efectos trasladas al público asistente a ese paraje encantado donde conviven todos los personajes.

Yarleku Teatro surge de la mano de David Lainez Aguirre, que tiene una amplia carrera profesional en el campo de la producción y distribución de espectáculos de calidad. Destaca la alta sensibilidad en los temas tratados en sus montajes y la experimentación de un teatro humanista. La obra está dirigida a público infantil y familiar mayor de 4 años.

Aventuras mitológicas con Percy Jackson

También el domingo, a esa misma hora, a las 18 horas, pero en Civivox Condestable se proyecta la película ‘‘Percy Jackson y el ladrón del rayo’, basada en la obra homónima de literatura juvenil escrita por Rick Riordan. No recomendado a menores de 7 años, es necesaria la inscripción previa en el 010, la propia red Civivox o www.pamplonaescultura.es para poder asistir a la proyección.

Tras su estancia en un campamento, Percy, un chico aparentemente normal, averigua que es hijo de Poseidón, el dios de los mares, y que sus dos amigos son: uno también un semidiós y el otro un sátiro. Los tres recorrerán un país plagado de monstruos mitológicos, para restaurar el orden cósmico antes de que se ponga el sol en el día más largo del año. Percy trata de recuperar la paz, rescatar a su madre, conocer a su padre y comprender quién es él mismo. Todo un reto que debe superar en apenas diez días.

La semana siguiente, el domingo 3 de enero, se proyectará, también en Condestable a las 18 horas, la segunda película de esta saga literaria, ‘Percy Jackson y el mar de los monstruos’. Para asistir se requiere también inscripción previa.

Navidad 2020. Navidades mitológicas. Teatro y cine familiar

SÁBADO 26 DE DICIEMBRE

ESPECTÁCULO INFANTIL

Ikimilikiliklik (mi pequeña)

Marie de Jongh

Público infantil mayor de 8 años

Civivox Iturrama, 18 horas. Entrada: 3 euros, con inscripción previa en cualquier civivox, el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE

TEATRO INFANTIL EN EUSKERA

Numenak

Yarleku

Público infantil mayor de 4años

Civivox Mendillorri, 18 horas. Entrada: 3 euros, con inscripción previa en cualquier civivox, el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es

CINE

Percy Jackson y el ladrón del rayo

Civivox Condestable, 18 horas. Entrada libre, previa inscripción en cualquier civivox, en el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es