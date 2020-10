Facebook Twitter WhatsApp

Este barrio pamplonés acogerá del 26 de diciembre al 8 de enero la primera edición del Festival Brif Braf Bruf.

La Txantrea se convierte en el territorio para la fantasía y la literatura e ilustración infantil con la primera edición del Festival Brif Braf Bruf. Será del 26 de diciembre al 8 de enero.

Mientras ultima sus detalles, mañana día 23 de octubre celebrará el centenario de Gianni Rodari, autor que ha inspirado el festival, creador de libros como Cuentos por teléfono, Érase dos veces el barón Lamberto, El libro de los errores o su Gramática de la fantasía.

Gianni Rodari, 100 años.

Gianni Rodari fue un revolucionario escritor de literatura infantil, también periodista, maestro, pedagogo de la fantasía y, sobre todo, niño. Nació el 23 de octubre de 1920 en la ciudad italiana de Omegna. En 2020, en la Txantrea, pequeño barrio de la ciudad de Pamplona, se le rendirá homenaje en su centenario.

Gianni Rodari abogaba por una educación rica en humanidad y fantasía y consideraba la creatividad algo esencial que podía y puede trabajarse. Quiso también transmitir que la fantasía no se opone a la lógica. “La fantasía no se opone a la realidad, sino que es un instrumento para conocerla y que hay que dominar. La imaginación sirve para construir hipótesis, y hasta el científico y el matemático que hacen demostraciones ab absurdo necesitan plantearlas. La fantasía sirve para explorar la realidad.”

El 23 de octubre se decorará el hall de la biblioteca con una gran tarta fantástica y con tarjetas postales de cumpleaños realizadas por niños y niñas del barrio en las que han creado cuentos inspirados en la técnica de los binomios fantásticos que proponía el escritor. En este caso, uniendo dos animales distintos en uno solo y creando un cuento sobre ese nuevo animal. Cuentos del libro “Cuentos por teléfono”, nos invitarán a realizar un camino lleno de fantasía.

La Biblioteca tiene previstas distintas actividades para celebrar el centenario durante estos meses y esta celebración culminará con el Festival de Literatura Infantil e Ilustración que promueve la Asociación Kontalariak junto con la Biblioteca y otras entidades culturales y sociales del barrio. Un Festival que se desarrollará en Navidad y que irá tan lejos como la Fantasía les permita.

Brif Braf Bruf, una reivindicación de la fantasía.

Este festival de Literatura infantil e Ilustración lleva por título BRIF, BRAF, BRUF, en alusión a uno de los “Cuentos por teléfono” de G. Rodari. En él se reivindica el idioma inventado de los niños y niñas, y eso pretende también el festival, hablar en el idioma de la fantasía.

Según palabras de G. Rodari contar cuentos es una cosa muy seria, “hay que comprender que no existe trabajo más serio que éste. Los cuentos nos sirven precisamente porque no ponen en marcha una válvula que eluda la personalidad. Implica toda la personalidad, también el pensamiento lógico y la capacidad de observación de la realidad, por lo que conduce a la realidad y no a salir de ella”.

La programación del festival se anunciará más adelante, pero promete llenar el barrio de la Txantrea de experiencias fantásticas entre el 26 de diciembre y el 8 de enero.

Participación de la Infancia

Uno de los objetivos principales del festival es conseguir la participación de la infancia y de la juventud del barrio. Por ello, se han establecido líneas de trabajo con los centros educativos de la Txantrea y se ha creado un grupo de trabajo compuesto por 5 niños/as que participan en la organización del festival. Este grupo se encargará especialmente de organizar una de las actividades del festival que surgió de su imaginación, llevando a cabo el proceso de diseño, producción y realización. En cuanto a la participación de los centros escolares, se han implicado ya con el festival las dos escuelas infantiles Izartegi y Egunsenti, los 3 centros públicos de infantil y primaria (Bernart Etxepare IP, CP Doña Mayor y CP García Galdeano), el Colegio de Educación Especial El Molino, el IES Eunate- Eunate BHI, y el Centro Integrado en Administración, Comercio e Informática María Ana Sanz. Todos estos centros estàn desarrollando proyectos relacionados con el objetivo del festival: impulsar la creatividad a través de la literatura, narración oral y la ilustración.

Participación de la comunidad

Este proyecto lo impulsa la Asociación Kontalariak, compuesta por vecinos/as del barrio de la Txantrea relacionados/as en sus profesiones con la cultura, y está uniendo su impulso al de las distintas entidades sociales y culturales que hay en el barrio. Así, se está trabajando de forma colaborativa con la Biblioteca, lugar imprescindible para la fantasía, la Comisión de Fiestas, la Federación de Asociaciones para la infancia y Juventud Siñarzubi, Txantrean Auzolan y la Asociación de comerciantes Latxan, entre otras. El objetivo es que todo el barrio se sienta parte de esta fantasía y sea un festival de todos/as.

Innova Cultural

El proyecto BRIF BRAF BRUF se está pudiendo llevar a cabo gracias a Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, ya que ha sido uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria INNOVA CULTURAL 2020.

Covid-19

La Asociación Kontalariak es consciente de la especial situación en la que nos encontramos en este momento debido a la Covid 19. A la hora de idear este festival se tuvieron en cuenta las medidas exigidas para poder llevarlo a cabo garantizando la seguridad; la mayoría de las actividades que se están programando son en el exterior y con posibilidad de garantizar medidas de seguridad e higiene. La realidad, sin embargo, es cambiante y más restrictiva en este momento, pero desde la Asociación se ha querido seguir adelante, esperando que la realidad dentro de unos meses permita más actividad y haciendo todos los esfuerzos necesarios para adecuar las acciones a lo que esté permitido.

Para la Asociación, hacer una reivindicación de la infancia y de la fantasía merece todos los esfuerzos necesarios, más si cabe en estos momentos.