La UPNA colabora con el CHN en la previsión de camas hospitalarias y camas en la UCI necesarias para pacientes con COVID-19

Desde marzo, los investigadores Fermín Mallor y Daniel García de Vicuña han emitido un informe diario con la previsión para las siguientes jornadas

Un equipo formado por el catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Fermín Mallor Giménez y el investigador predoctoral Daniel García de Vicuña Bilbao está colaborando con la dirección del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) para predecir los recursos necesarios para atender a los pacientes con COVID-19.

En particular, desde mediados de marzo, los investigadores del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la Universidad (y miembros del instituto de investigación de la Universidad Instituto de Smart Cities (ISC)) han emitido un informe diario a la dirección del hospital con la previsión de necesidad de camas para los siguientes días. Estas previsiones han sido utilizadas por la dirección hospitalaria para planificar las camas de hospitalización y de UCI necesarias.

Las previsiones se han realizado a partir de modelos matemáticos de simulación capaces de reproducir la evolución en el tiempo del sistema hospitalario. El modelo de simulación se actualiza diariamente a partir de los datos sobre contagiados y estancias hospitalarias proporcionados por la dirección del Complejo Hospitalario y el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. “Modelos estadísticos permiten predecir el número de ingresos en los próximos días y su gravedad, así como simular el tiempo de estancia en el hospital de los pacientes y su necesidad de ingreso en UCI”, explica el catedrático Fermín Mallor. “Estos modelos varían a lo largo del tiempo y son actualizados con la nueva información recibida diariamente”, precisa.

El modelo de simulación desarrollado por los investigadores ha sido también solicitado por grupos investigadores de Andalucía y del País Vasco, que lo han adaptado y hecho evolucionar para su uso en sus respectivas comunidades autónomas. Los investigadores navarros han realizado también las predicciones para Galicia.

Grupo dedicado a la investigación integrado en la red europea

Los investigadores de la UPNA forman parte del grupo q-UPHS (siglas en inglés de “Quantitative Methods for Uplifting the Performance of Health Services”), dedicado al análisis y mejora de los servicios de salud mediante métodos cuantitativos, que incluyen la aplicación combinada de la estadística, la probabilidad, la simulación computacional, la optimización y la inteligencia artificial.

El grupo investigador qUPHS, de carácter multidisciplinar y que incluye a profesionales del Servicio Navarro de Salud, colabora con el Complejo Hospitalario de Navarra desde hace varios años en distintos proyectos enfocados a la mejora del flujo de pacientes, la programación de turnos o el dimensionado de recursos necesarios, entre otros. Se trata del único grupo investigador español integrado en el grupo de trabajo europeo ORAHS (siglas en inglés de “Operational Research Applied to Health Services”, “Investigación operacional aplicada a los servicios de salud”).