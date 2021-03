La vacunación a personas de entre 80 y 89 años en Pamplona será también en polideportivos y se les llamará desde Salud

Facebook Twitter WhatsApp

Induráin ha realizado una valoración “muy buena” del inicio de la vacunación a mayores de 90 años

El proceso de vacunación a las personas de entre 80 y 89 años en Pamplona y comarca se llevará a cabo en principio también en locales como polideportivos “para facilitar el acceso” y la seguridad a las personas y se continuará también en este tramo de edad citando a través de llamada individualizada desde Atención Primaria. Mayores de 80 años hay en la Comunidad foral más de 34.000.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el gerente de Atención Primaria de Navarra, Manuel Carpintero, quien ha explicado que se ha empezado a vacunar a los mayores de 90 años en polideportivos en Pamplona por “las características de las vacunas, sacar el número de dosis adecuado, así como por la seguridad de los pacientes con la espera de 15-30 minutos tras la vacunación, lo que precisa un espacio físico”.

Por ello, ha incidido en que se está “intentando facilitar el acceso, la logística, la seguridad del pacientes, y hemos identificado una serie de locales donde se ha puesto en marcha la vacunación”. Se ha mostrado partidario de “en el futuro tener un lugar estable para no montar y desmontar, pero somos conscientes de las dificultades porque los locales tienen otros usos”.

Carpintero ha señalado que no ven adecuado vacunar en coches, salvo en casos “en que haya una persona que por motivos de movilidad no puede salir del coche, en estos casos sí se vacunará pero siempre garantizando los 15 minutos mínimos de permanencia para ver si hay efectos adversos inmediatos”. “Vacunar en el coche e irse no, no garantiza la seguridad de los pacientes”, ha dicho.

Este martes comenzó el proceso de vacunación a mayores de 90 años en el polideportivo de Azpilagaña y continuará también en el de la Rochapea, y este miércoles comienza también en Tudela y Estella, para continuar la semana que viene en otras zonas rurales, donde también se llamará a mayores de 80 por razones de “eficiencia”. Se les llamará para comunicarles dónde y cuándo. “Cómo vamos a ir bajando a otras edades dependerá el ritmo de vacunas que vayan llegando”, ha dicho la consejera de Salud, Santos Induráin. En los menores de 80 se irán estableciendo otros sistemas de citación.

La consejera ha realizado una valoración “muy buena” del inicio de la vacunación a mayores y ha destacado la coordinación con las autoridades locales porque “ha sido muy importante”. Ha señalado que “en principio a nivel subjetivo es una alegría ver a nuestros mayores, cómo la reciben y viven” y ha añadido que de momento grandes reacciones adversas no se han detectado y “otros problemas organizativos, si pudiera haberlos, se irán tratando”.

La consejera ha insistido en que los polideportivos son “espacios amplios, que permiten unos accesos, circuitos de entrada, de salida, de espera y poder realizar un control por si hubiera algún problema”, y ha agradecido a los voluntarios que están participando en este proceso, a los cuerpos policiales o taxistas, “que han hecho un trabajo importante”.

Por otro lado, sobre la vacuna de AstraZeneca ha recordado que se está poniendo a profesionales esenciales (cuerpos de seguridad, docentes, protección civil…) y “cuando se completen, el paso siguiente, si los criterios se mantienen (menores de 55 años), seguiría la población de 45 a 55 años”. “Dependerá de la cantidad que recibamos”, ha indicado.

