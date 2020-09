LAB pide medidas para “paliar las terribles consecuencias del desplome de comensales en los comedores escolares”

Facebook Twitter WhatsApp

LAB ha exigido “medidas urgentes para paliar en Navarra las terribles consecuencias que tendrá el desplome de comensales en los comedores escolares”.

En un comunicado, el sindicato ha considerado “demoledores para las trabajadoras del sector” los datos sobre la demanda de los comedores, “un sector que ya venía tocado previamente, compuesto en su gran mayoría por mujeres, con unas jornadas parciales irrisorias, y que una vez más, si se mantienen las medidas adoptadas por el Departamento de Educación serán las perjudicadas de la nueva normalidad”.

A juicio de LAB, “se han adoptado medidas sin sentido ni estudio previo, sin negociación ni consenso, y sin mirar por la salud de los niños y niñas”. “Son unas medidas que como denunciamos en junio, van a suponer la desaparición de cientos de puestos de trabajo”, ha censurado.

Para el sindicato, “el Departamento de Educación, en vez de garantizar este servicio y promocionar los comedores considerándolos parte del centro y del proyecto educativo, lo que está intentando es eliminarlos”.

Y ha considerado que “la imposición de la jornada continua, de la manera que se ha hecho, ha supuesto la interiorización por parte de las familias de que el riesgo de contagio está en los comedores, con la derivada inquietud y miedo a dejar a los niños a comer en la escuela”. “Ha sido un gol a la parte de la comunidad educativa que ya anteriormente no estábamos de acuerdo con la implantación de la misma”, ha sostenido.

En opinión de LAB, “la prioridad en la vuelta a las aulas debería haber sido la salud en su más amplio sentido y, por ello, debería incluir también el comedor, pero lamentablemente no ha sido así, ya que en bastantes centros lo reducen a motivos de necesidades familiares, no dan garantía de plaza para los apuntados o no hay colaboración para la habilitación de nuevos espacios para comedor”.

Por todo esto, el sindicato ha exigido al Departamento de Educación y al Gobierno de Navarra que “rectifiquen inmediatamente las medidas tomadas para la vuelta a las aulas” ya que, según ha expuesto, “son los responsables de la destrucción de empleo que directamente se va a originar en todo el sector”.

