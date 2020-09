Las obras A.K.A, Shock (El cóndor y el puma) y Deforme semanal, en la programación de octubre del Teatro Gayarre

Facebook Twitter WhatsApp

En concreto, la programación de este periodo se abre con la energía de la premiadísima obra A.K.A. Also Known as (jueves 1 de octubre), “un auténtico fenómeno teatral que ha conseguido los principales premios del país”, ha destacado el Gayarre en un comunicado

Las obras A.K.A., Shock (El cóndor y el puma) y Deforme Semanal son algunas de las propuestas de la programación del Teatro Gayarre durante el periodo del 1 de octubre y el 1 de noviembre.

En concreto, la programación de este periodo se abre con la energía de la premiadísima obra A.K.A. Also Known as (jueves 1 de octubre), “un auténtico fenómeno teatral que ha conseguido los principales premios del país”, ha destacado el Gayarre en un comunicado.

Este monólogo, en castellano aunque su título pueda engañar, habla sobre la diferencia entre lo que se siente ser y lo que determina la sociedad que se es. Ha logrado cuatro Premios Butaca (espectáculo de pequeño formato, texto, dirección y actor) y dos Premios Max (autoría revelación y actor protagonista).

A continuación, ‘Deforme semanal’ (sábado 3 de octubre) sorprenderá como talk show literario feminista. Es un late night cultural y político presentado por dos mujeres feministas, Isa Calderón y Lucía Lijtmaer.

La siguiente función de esta programación lleva por título ‘Toc-toc’ (domingo 4 de octubre), obra que llega al escenario del Gayarre después de 11 temporadas seguidas consecutivas en cartelera. Con esta propuesta el público podrá observar y reírse de las pequeñas cosas que nos alteran la vida.

Tras el obligado parón, regresa al Teatro Gayarra La Pamplonesa, en este periodo de octubre con dos conciertos. El primero de ellos ‘Música y palabra’ (viernes 9 de octubre) será dirigido por Jesús Garisoain y contará con la participación de los siguientes poetas: Itziar Ancín (Pamplona), Marina Aoiz (Tafalla), Isabel Hualde (Carcastillo), Iosu Moracho (Pamplona) y Pedro Rodríguez (Pamplona).

La segunda velada lleva por título Aires Latinos (domingo 25 de octubre), un concierto para batería con partitura de Henry Mancini, dirigido por J. Vicent Egea y la presencia solista del percusionista Javier Eguillor.

Por otro lado, la programación de octubre incluye circo en familia de la mano de la compañía Vaiven Circo que presentará el espectáculo Esencial (sábado 10 de octubre), un viaje de aventura que llevará al público a lugares recónditos.

También podrá verse en el escenario del Gayarre Shock ‘El condor y el puma’ (lunes 12 de octubre), uno de los montajes teatrales más importantes de la temporada, galardonado en la última edición con dos premios Max: Mejor Dirección de Escena y Mejor Diseño de Espacio Escénico).

Un recorrido teatral por la política internacional, con Ernesto Alterio o Ramón Barea entre otros, en varios papeles como nunca se les ha visto antes: de Elvis a Maradona, de Kissinger a Pinochet. El director Andrés Lima, junto a los dramaturgos Albert Boronat, Juan Cavestany y Juan Mayorga, firman este texto.

Dentro del capítulo musical, llega una nueva edición del ciclo ‘After cage’, en esta ocasión con dos veladas: Proyecto Epos lab (miércoles 21 de octubre) y We play: El cuerpo imaginado (miércoles 28 de octubre).

Asimismo, Producciones Maestras, bajo la dirección de Ana Maestrojuán y un elenco conformado por Asier Hormaza, Marta Juániz y Ángel García Moneo, presentará ‘Mentiras cotidianas’ (sábado 24 de octubre), una divertida comedia, ácida y contemporánea.

Por otra parte, ‘Lo mejor del festival Best’ (martes 27 de octubre) alcanzará una nueva edición en el escenario del Gayarre con sus innovadoras propuestas, que en esta ocasión son de nuevo tres en una única velada, llegadas de Irlanda, Bélgica y España.

La danza también estará presente en esta programación de la mano de la compañía La Veronal con Voronia (viernes 30 de octubre), una puesta en escena desafiante que traslada a las profundidades del bien y del mal.

Además, Iluna Producciones ofrecerá el estreno absoluto de ‘Vencidos’ (sábado 31 de octubre), un montaje teatral sobre la guerra civil en Lerín, último trabajo de esta compañía que cuenta con la dirección de escena de Miguel Goikoetxandia y un elenco conformado por Natalia Dicenta, Ana Berrade, David Larrea y el propio Miguel Goikoetxandia.

Cierra la programación de octubre del Gayarre el espectáculo familiar circense Orient Express (domingo 1 de noviembre), de la compañía Circo Gran Fele.

EP