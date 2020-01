Las pamplonesas Anne y Maialen hacen historia al cantar en euskera por vez primera en una gala de Operación Triunfo

Facebook Twitter WhatsApp

Además, Natalia Lacunza, tercera en la edición de 2018 actuó en la gala 2 de OT 2020 donde Ariadna fue la primera expulsada y Eli y Rafa, los nominados

Pamplona-Iruña, 27 de enero de 2020

Las pamplonesas en Operación Triunfo 2020 Anne y Maialen han hecho historia ya que tras once ediciones, por primera vez han cantado una canción en euskera que toda España ha podido entender porque, a petición de Anne, se ha subtitulado. La canción era ​”Ilargia”, de Ken Zazpi. Su actuación ha emocionado a Javier Llano, el miembro vasco del jurado de OT 2020.

Y es que la Gala 2 de OT 2020 ha sido la más emocionante hasta ahora y ha contado con otra nota navarra como el regreso al plató de “Operación Triunfo” de Natalia Lacunza, tercera en OT 2018.

En la gala de este domingo, los nominados fueron Anajú, Eli, Gèrard y Rafa, de los cuales: Eli y Rafa se jugarán quedarse en la Academia la semana que viene. La primera expulsada de la edición ha sido Ariadna, a pesar de haber hecho una actuación impecable con “You know I’m no good“, de Amy Winehouse.

La actuación de Rafa y Eli no le ha parecido “Bonita” al jurado y así de claro se lo ha hecho saber Natalia Jiménez, que les ha dicho que, teniéndolo todo a favor, no han estado a la altura interpretando la canción de Juanes y Sebastián Yatra.



El momento más triste de la noche ha sido el de la primera expulsión de la edición. Ariadna, con un 44 % de los votos, ha seguido la suerte de Mimi en 2017 y Alfonso en 2018. De la primera, ahora Lola Indigo, no se puede decir que le haya ido nada mal… Como les ha dicho Portu a los dos nominados: “Hay gente que no ganó su primera carrera y luego ganaron el campeonato del mundo”.

Esta semana, el favorito ha sido Flavio, que tendrá el privilegio de cantar solo en la próxima gala.

El jurado ha nominado a Anajú, que ha sido salvada por los profesores; Eli, a la que le han dicho: “Has estado dos puntos por debajo de como estuviste la semana pasada”; Gèrard, que ha sido rescatado por sus compañeros y Rafa, con quien Natalia ha sido así de clara: “Para mí no tienes una de las grandes voces de la Academia, pero tienes una gracia y un carisma que te cagas. Te ha faltado en el escenario porque te he visto incómodo. Si te falta la voz y encima te falta la gracia…”