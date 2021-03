Las productoras audiovisuales de Navarra trasladan su “inquietud” y malestar por el convenio del Gobierno Foral con Navarra TV por 1,3 millones

Facebook Twitter WhatsApp

Aseguran desde NAPAR que “las operadoras privadas que emiten en la actualidad con licencia regional o local de TDT en Navarra no generan efecto tractor” y apuntan que “la estructura de difusión a la que más facturan las empresas y profesionales navarras es ETB, en torno a 1,5 millones de euros anuales”

La Junta directiva de la Asociación de empresas y profesionales del audiovisual de Navarra que cuenta con 46 asociados, entre empresas y profesionales autónomos del sector ha mostrado su “inquietud” y malestar por el Convenio firmado por el Gobierno de Navarra con Navarra TV, según el cual esta operadora recibirá 1,3 millones de euros en adjudicación nominal directa de los presupuestos públicos de 2021.

En un comunicado recuerdan que “este tipo de convenios no contribuyen a que se experimenten sinergias ni nuevas formas colaborativas entre operadores y productoras audiovisuales” y aseguran que además “las televisiones con licencia para emitir en Navarra, subvencionadas con dinero público, se convierten en muchas ocasiones en competencia directa de las productoras audiovisuales en el mercado”.

Insisten desde NAPAR que “las operadoras privadas que emiten en la actualidad con licencia regional o local de TDT en Navarra no generan efecto tractor” y apuntan que “la estructura de difusión a la que más facturan las empresas y profesionales navarras es ETB, en torno a 1,5 millones de euros anuales”.

Igualmente protestan porque “el Gobierno de Navarra no tuvo a bien compartir con el NAPAR el texto del convenio con NAtv antes de su firma y remitió a nuestra asociación al día en que se hiciera público. Hemos de expresar, ahora ya en público, nuestra desazón por el hecho de que el Gobierno no quisiera recabar la opinión de NAPAR sobre el texto del convenio antes de estampar su firma”. “Desconocemos las razones de no querer tener en consideración las aportaciones que la interlocución reconocida del sector pudiera hacer”, han asegurado.

Como reflexión abundan en que “Las productoras y profesionales que conformamos NAPAR deseamos lo mejor a nuestras compañeras de Navarra Televisión” y aseguran que “la existencia de televisiones ha sido muy beneficiosa para la dinamización del sector audiovisual en otros territorios; sin embargo, desgraciadamente, hasta la fecha, esto no ha ocurrido en Navarra”.

En todo caso, apuestan “por la existencia de televisiones públicas y privadas, de cuantas más plataformas de difusión de contenidos audiovisuales mejor, en la medida en que sirvan de motor para el tejido industrial audiovisual navarro, lo que conllevará siempre la creación de puestos de trabajo”.

La Comunidad Foral, recuerdan desde NAPAR es “una de las tres CCAA que no ha desarrollado su propia TV pública” y subrayan que “la falta del efecto tractor de una estructura pública de difusión de contenidos audiovisuales de proximidad ha incidido directamente en un menor desarrollo comparativo del sector en nuestra comunidad”.

NAPAR insiste en que “son muchos los esfuerzos que se han realizado hasta el momento para la edificación y consolidación de este sector” pero “sin embargo, no creemos que esta decisión ayude en ese camino. Lamentamos profundamente que el Gobierno de Navarra no haya querido conocer nuestra opinión sobre la textualidad del convenio referido” .

NAPAR

NAPAR nace en noviembre de 2010 con la voluntad clara de contribuir a la construcción de un modelo audiovisual fuerte y dinámico que permita el desarrollo de la producción de contenidos de calidad para nuestra comunidad y convertirla así en referente dentro del sector.