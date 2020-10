Las villavesas modificarán sus recorridos y horarios este miércoles con motivo de la Vuelta

Facebook Twitter WhatsApp

TCC informa que el 21 de octubre a las 13:30 h, coincidiendo con la salida de la etapa de la Vuelta Ciclista a España, las líneas del Transporte Urbano Comarcal (TUC) 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18 y 21 sufrirán modificaciones en su recorrido y en sus frecuencias horarias habituales.

La etapa, que tiene su salida en la c/ Río Arga de la Rochapea, transitará por la cuesta de Santo Domingo, c/ Estafeta, c/ Cortes de Navarra, c/Estella, Av. del Ejército, c/ Navas de Tolosa y Av. Gipuzkoa.

Líneas 6 y 14

Por otra parte, coincidiendo con la instalación de la caravana publicitaria en el Parque de la Runa, desde las 08:00 h del miércoles se anularán las paradas de la Pza. del Ayuntamiento (L14), de la calle Río Arga (L6 y L14) y de c/ Bernardino Tirapu 29 y P.º Anelier (L6), teniendo como paradas alternativas las ubicadas en el puente del Vergel.

También desde las 8:00 h, las paradas ubicadas en los tramos cortados por la organización permanecerán anuladas y en su lugar se habilitarán aquellas que se encuentran en los recorridos alternativos.

El resto de líneas que circulan por el centro de Pamplona acumularán retrasos puntuales y se prevé que la red se normalice en torno a las 14.00 h.

Así mismo, se colocarán avisos en las paradas anuladas y se podrá consultar el detalle de los cambios en la web del transporte urbano Comarcal www.infotuc.es.

Más información en el teléfono de atención ciudadana de MCP 948 423242.