LKS Next Legal y ANEL unen fuerzas para apoyar el desarrollo de las empresas de Economía Social en Navarra

El objetivo del acuerdo es dar apoyo jurídico para que las empresas de Economía Social puedan abordar nuevos retos de crecimiento y desarrollo y para buscar fórmulas para iniciativas de innovación social y de cohesión territorial a través del modelo cooperativo

Contribuir a impulsar el modelo empresarial de Economía Social a través del acompañamiento jurídico especializado a cooperativas y sociedades laborales es el objetivo del acuerdo que han firmado ANEL y LKS Next Legal. Como indica Ignacio Ugalde, presidente de ANEL, “es necesario apoyar con más fuerza que nunca a estas empresas basadas en las personas que generan empleo de calidad, cohesión territorial y social”, así como facilitar “iniciativas de innovación social que puedan desarrollarse a través del modelo cooperativo”.

La idea de esta colaboración es abordar con todas las garantías legales y jurídicas el impulso del modelo de economía social que promueve la organización cooperativa navarra, así como su desarrollo empresarial e innovación social. El asesoramiento de LKS Next Legal ofrecerá igualmente fórmulas proactivas para que las empresas socias de ANEL puedan abordar nuevos retos empresariales.

El despacho de abogados LKS Next Legal del grupo consultor LKS Next –que forma parte de Mondragón– acaba de cerrar un acuerdo de colaboración con la Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra, ANEL, gracias al cual los casi 40 profesionales del área LKS Next Legal ofrecerán asesoramiento jurídico especializado en la regulación cooperativa a los responsables de las empresas socias de la organización navarra que así lo requieran. “Nuestro objetivo de este acuerdo es el que las empresas asociadas de ANEL tengan un apoyo jurídico especializado y de calidad” -declara Martín Recalde Director de LKS Next Legal.

El acuerdo ha sido firmado por Martín Recalde, director de LKS Next Legal, y por Ignacio Ugalde, presidente de ANEL, que agrupa tanto a sociedades laborales, como a cooperativas de trabajo asociado de la comunidad foral.

La colaboración pretende impulsar igualmente el desarrollo de la labor institucional de ANEL para el desarrollo del cooperativismo en Navarra, así como la participación en el desarrollo de iniciativas y proyectos de innovación social y de cohesión territorial que puedan desarrollarse a través del modelo cooperativo.

Las dos organizaciones que firman este convenio consideran que el desarrollo del modelo cooperativo constituye una oportunidad para abordar estos nuevos y crecientes retos de forma colaborativa, con la implicación de diferentes grupos de interés, a través de un modelo de gobernanza democrático y participativo, y con vocación de transformación social donde las cooperativas desarrollen su actividad.

Por su parte, LKS Next Legal colaborará, bien mediante la participación en iniciativas que puedan ser organizadas o dinamizadas por parte de ANEL, bien a través de la realización de informes jurídicos o trabajos de asesoramiento legal en aquellos proyectos o iniciativas planteadas por ANEL a través del modelo cooperativo.

También informará a ANEL de su participación en otras iniciativas o proyectos a desarrollar en Navarra a través del modelo cooperativo, así como de novedades legales o de iniciativas desarrolladas en otras comunidades autónomas que pudieran ser de interés desarrollar conjuntamente en Navarra, todas ellas relacionadas con el modelo cooperativo.