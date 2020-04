“Lo lamento de todo corazón”: un vecino de la Rotxapea pide perdón por su ofensiva carta en un portal

Facebook Twitter WhatsApp

“Me entró mucho miedo por mis hijos y no reaccioné como debí. Lo siento”, ha colocado de nuevo en el portal

Pamplona-Iruña, 16 de abril de 2020

La indignación dentro y fuera del portal ha hecho recapacitar a un vecino de la Rotxapea que colocó un cartel que ha provocado una catarata de comentarios en las redes sociales.

En ella, esta persona pedía a varias de sus propias vecinas, trabajadoras en supermercados o establecimientos de alimentación, que “utilicen las zonas comunes lo menos posible” y les invita a “buscar otro alojamiento el tiempo que dure la pandemia ya que sois un foco de contagio importante y tenemos familias que cuidar”.

Además de las críticas en las redes sociales, sus propios vecinas le han afeado la conducta, al señalar con carteles colocados en el mismo portal su falta de empatía, y recordarle que se trata de una conducta que roza lo delictivo. Otros, como uno que asegura ser chofer en un hospital y que le dice que “no piensa moverse de aquí”. E incluso los que le tildan de “gilipollas” y le instan a “irse él” si tanto miedo tiene.

En su nueva carta, en un tono muy diferente, el vecino ha pedido perdón y se ha excusado en que le entró “mucho miedo por mis hijos y no reaccioné como debí”. “Lo siento muchísimo, espero que me perdonen”, asegura que dice que ” los casos no bajaban y no supe a quién culpar”. “Lo lamento de todo corazón, no me puse en sus lugares”, asegurad.

Policía Foral ya aseguró ayer, tras hacerse eco del mismo, que este mensaje puede ser constitutivo de un delito (previsiblemente de odio) y anima a denunciar este tipo de actitudes.