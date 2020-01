Los acusados por el ‘Caso Osasuna’ comenzarán a declarar este martes tal y como estaba previsto

Facebook Twitter WhatsApp

Los magistrados desestiman suspender el juicio por supuestas indefensiones de varios de los acusados, que continuará este martes con la declaración de Ángel Vizcay, ex gerente de la entidad rojilla

Pamplona-Iruña, 20 de enero de 2020

El juicio por el denominado caso Osasuna proseguirá este martes y se celebrará, de lunes a jueves, hasta el 27 de febrero, así como el viernes 28 de febrero, día en que concluirá, tal y como estaba previsto.

Este lunes por la tarde, tras la sesión de cuestiones previas, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra han decidido desestimar las peticiones de suspensión del juicio planteadas por las defensas de varios de los encausados, concretamente del abogado del ex directivo Juan Pascual por supuesta “indefensión material”, del abogado del ex directivo Sancho Bandrés y del abogado del ex presidente de Osasuna, Miguel Archanco sobre el cambio a última hora de dos jueces del caso.

Al respecto, la presidenta del tribunal ha indicado que se trataba de dos sustituciones por ‘bajas médicas’, y con el objetivo de no demorar más la causa.

Como se recordará, esta sala enjuiciará a seis exdirectivos de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva (por el supuesto amaño de partidos).



Los once acusados declararán entre el 21 y el 23 de enero. En concreto, este martes el 21 lo harán Ángel Vizcay, exgerente y el ex presidente Migue Archanco, que estaba señalado en principio para el miércoles, y también Diego Maquírriain, expresidente de la Fundación Osasuna; y Sancho Bandrés y Jesús Peralta, exdirectivos; el 22 Juan Pascual, exdirectivo; y Cristina Valencia y Albert Nolla, agentes inmobiliarios; y el 23 Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xabier Torres, exfutbolistas del Betis. Precisamente sobre estos jugadores, la sala acepta que no asistan a todas las sesiones del juicio por cuestiones laborales, y también en el caso del ex directivo Jesús Peralta, por problemas de salud, aunque todos deberán estar disponibles si lo requiere la sala en un plazo de 24 horas.

También se ha rechazado que La Liga no pudiera ejercer la acusación particular como pedían varias de las defensas de los acusados.

El Caso Osasuna



Estos delitos fueron presuntamente cometidos durante el mandato de Miguel Archanco Taberna —en el periodo 2012 a 2014— o con posterioridad para justificar las actuaciones ilícitas cometidas en ese tiempo. El juez instructor cifró el dinero extraído de las cuentas del club con fines delictivos o cuyo destino no ha sido justificado por los directivos responsables de la gestión del club en al menos 2,2 millones de euros.



Sobre la supuesta compra de partidos, el magistrado estimó que había indicios de que exmandatarios de Osasuna pagaron a tres jugadores del Betis, Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavier Torres, 650.000 euros en metálico, 400.000 para que ganaran al Valladolid y 250.000 para que perdieran con el club rojillo en los dos últimos partidos de la temporada 2013-14.