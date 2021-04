Los casos suben en Navarra hasta casi alcanzar los 200 positivos en un día

Facebook Twitter WhatsApp

Tudela lidera la lista de contagios con 16 positivos mientras que suben los contagios en Rotxapea, San Juan y Burlada- Sarriguren, con 10 casos cada uno

Navarra registró un total de 198 casos de coronavirus en la última jornada, correspondiente a este martes 6 de abril, según datos provisionales del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Son 21 casos más que la jornada anterior, con Navarra rozando la barrera de los 200 positivos en un día, la peor cifra desde el 26 de marzo pasado, y coincide con los malos datos acumulados de contagios a 14 días en Navarra, las más altas del país, por encima de los 350 casos por 100.000 habitantes en 14 días.

En el día de ayer se realizaron un total de 2.697 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 7,3%, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra.

A lo largo de la semana, en la Comunidad foral se han registrado 163 el martes pasado (6,1%), 164 el miércoles (4,7%), 154 casos el jueves (8,3%), 195 el viernes (7,6%), 154 el sábado (9,8%), 175 el domingo (10,9%) y 177 el lunes (8,2%).

Este miércoles se anunciarán las nuevas medidas en vigor desde este viernes, en lo que todo apunta a una prórroga del cierre de los interiores de bares y restaurantes, reducción de aforos en centros comerciales, cierre perimetral y limitaciones en las reuniones privadas. La presidenta del Gobierno Foral aseguraba ayer mismo que “Vamos a un crecimiento muy pequeño de casos, solamente un 10 por ciento -en la última semana-, pero esperamos entrar en fase de meseta para después ir bajando la incidencia de los casos“, ha dicho, para señalar que “ha habido un crecimiento también en la presión hospitalaria, no es algo preocupante porque los porcentajes no son elevados; por eso tomamos las decisiones antes de Semana Santa para luego no tener que lamentar esas subidas exponenciales”.

La presidenta ha recordado que el 95 por ciento de los casos positivos en Navarra son de cepa británica y “estamos viendo que aparte de mayor contagiosidad también está teniendo mayor gravedad, implica más ingresos hospitalarios y en UCI”. “Por tanto, las medidas que tomamos fueron las acertadas dada la característica de la cepa británica”, ha expuesto.

Sobre si cree que la Semana Santa supondrá mayor aumento de casos, Chivite ha esperado que “no” y “por eso tomamos las medidas de restricción de los interiores”. “Esperamos que hayamos contenido, aunque tenemos claro que ha habido un gran contacto social estos días pero el tiempo nos ha acompañado y se ha podido hacer uso de espacios abiertos mayoritariamente; esperamos que contengamos este crecimiento”, ha afirmado.

María Chivite destacó además el “gran suministro de vacunas” a Navarra desde esta semana y ha esperado que esta misma semana, como esta previsto, todos los mayores de 80 años tengan una dosis administrada, “lo que es una muy buena noticia”. Además, “a la vez se está avanzando en el llamamiento a la vacunación” de personas de 79 años o menos.

Por municipios y zonas de salud, Tudela lidera la lista de contagios con 16 positivos mientras que suben los contagios en Rotxapea, San Juan y Burlada- Sarriguren, con 10 casos cada uno. Por debajo aparecen localidades como Lodosa y Corella, con 9 cada uno, y Barañáin y Mendillorri, con 8. Iturrama, Berriozar y Alsasua-Altsasu, sumaron 5. Cadreita, que hará mañana jueves un cribado a gran parte de la población, Sarriguren, Estella-Lizarra, Milagrosa, II Ensanche y Beriáin alcanzaron los 4 casos cada uno.