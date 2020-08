Facebook Twitter WhatsApp

A continuación, por su actualidad e interés, publicamos un artículo de opinión adjuntado por varias sociedades de cazadores de navarra

“LOS CAZADORES NAVARROS SE MOVILIZAN.

Al conjunto de la sociedad, y en especial al área rural y nuestros apreciados compañeros de afición por la caza.

Somos un gran grupo de Presidentes de Sociedades de Cazadores de Navarra apoyados por los miembros de nuestras Sociedades, y que no pretendemos ser una tercera fuerza en Navarra, ni mucho menos. Pero dada la complacencia de otros ante el continuo empeoramiento de la caza en Navarra, lo que deseamos es ser el motor que ponga a la vista de todos nuestras reivindicaciones para movilizarnos unidos; tanto ante el deterioro que se está produciendo en nuestras personas por ser aficionados a la caza, como por la deficiente gestión autonómica sobre la caza, que están consintiendo que ciertas especies cinegéticas emblemáticas de nuestra tierra agonicen, se mueran en nuestras manos sin dejarnos actuar. Pues bien, para paralizar y evitar todo lo anterior es por lo que nos encontramos forzados a realizar nuestra actual exigencia por derecho y tradición.

En esta bendita Navarra nuestra en donde los cazadores, aunque hermanados por esta afición, somos los eternos desconocidos entre “los del Norte y los del Sur”, -aunque está claro que presentamos ciertas diferencias como navarros que somos- en: nuestras costumbres, en el modo de ser, en el paisaje que nos envuelve, en las modalidades de la caza que practicamos, etc. Pero ante el grave acoso que se está ejerciendo sobre nosotros los cazadores, la pésima y atípica gestión del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra sobre la caza y la inoperancia de las dos entidades navarras que dicen representar a los cazadores navarros, se nos hace imprescindible el alzarnos en rebeldía todas las Sociedades de Cazadores de Navarra y gritar un fuerte y largo: ¡Baaaaaasta Yaaaaaaaa!

Ha llegado el momento de aunar esfuerzos, de tender puentes y de trabajar todos los cazadores de Navarra en una misma dirección; tanto para dignificar el nombre del cazador, como para salvar la caza en nuestra Comunidad Foral.

Pero ¿Qué sucede en Navarra con el mundo de la caza? ¿Por qué no existe ni una sola Sociedad de Cazadores que esté contenta con su coto de caza, y que sus socios no presenten un sinfín de problemas sobre esta afición?

Esta problemática, rechazo, malestar y sus posibles soluciones amparadas, entre otras, en la Ley Foral 23/2013, de 2 de julio, sobre la reforma de la Ley de Caza Navarra, se las hemos ido trasmitiendo al Gobierno de Navarra durante los últimos tiempos, bien mediante escritos o por medio de la Comisión Asesora de Caza, sin que hasta el momento hayamos tenido algún resultado positivo. Siendo el último detonante y llegando hasta sus últimas consecuencias la actuación y el modo de proceder del Departamento de Medio Ambiente, ante los daños ocasionados por las especies cinegéticas sobre los productos agrícolas durante el Estado de Alarma del Covid-19, el cual terminó por encender definitivamente todas las alarmas, y reiniciar nuestra andadura a comienzos del mes de mayo de este mismo año, y dónde se demostró -algo sobre lo que no hay margen de duda alguna – ese término tan de moda y tan manejado de “actividad esencial”.

Sabemos que existe alguna organización de cazadores en Navarra con una praxis no deseada, que sale al ruedo cuando no le queda otro remedio, copiando las propuestas de otros y haciéndolas valer como propias. Aunque en verdad las propuestas no tienen dueño, pueden ser de cualquiera. Pero dado que han tenido siete largos años para reivindicarlas y trabajar por ellas, no se han acordado de ello ni mostrado interés hasta que las Sociedades de Cazadores de Navarra hartas ya de tanto esperar y sufrir, se están uniendo para llevarlas adelante ante el Departamento de Medio Ambiente y el Parlamento Navarro. Todo ello porque dichas Sociedades no se sienten verdaderamente ni representadas ni arropadas por ellos.

Y que quede bien claro para todos aquellos que quieran paralizar esta iniciativa popular antes de nacer, les volvemos a decir: “Nuestro último objetivo es sumar para mejorar, no para separar”.

Amparados por la Ley Foral de Caza y mediante la aportación de los cazadores y sus Sociedades, que demuestran año tras año que son los verdaderos técnicos sobre sus cotos y la caza, tenemos la necesidad de configurar y establecer un protocolo activo para llevar a la práctica un nuevo modelo de gestión cinegética que regenere el Medio Ambiente en los términos de nuestras localidades, los cotos y su caza, ante la inoperancia y caducidad de la gestión existente.

La asamblea de Presidentes de Sociedades de Cazadores de Navarra que se había convocado para el día 30 de mayo, la tuvimos que posponer por el Estado de Alarma al sábado, día 20 de junio de este año, la cual tuvo lugar en la localidad de Puente la Reina. Acordándose el actuar, después de un amplio debate, propuestas y cambio de impresiones sobre los siguientes puntos, así como el desarrollo a seguir para cada uno de ellos, -sobre tres principios o ejes naturales y necesarios como son,