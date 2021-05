Los dantzaris pide a las instituciones navarras que les tengan en cuenta para programación cultural

Facebook Twitter WhatsApp

La Federación de Dantzaris de Navarra, que reúne a 88 grupos, ha pedido al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que la tengan en cuenta en la organización de actividades culturales y ha lamentado que “últimamente son varios los espacios en los que no ha sido valorada la danza tradicional”.

En primer lugar, ha señalado que “el Gobierno de Navarra nos ha sometido a unas normas anti Covid-19 de las cuales se excluye a academias profesionales”. “Casi 8 meses llevamos esperando a una reunión entre Departamento de Sanidad, Cultura y Deporte. Por repuesta se nos mete en juego de ir de un Departamento a otro sin una respuesta clara para los 88 grupos de Danza tradicional de Navarra”, ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que la federación se vio “excluida de participar en un foro de diagnóstico sobre la cultura de Navarra, antes y durante la pandemia”. “Finalmente, se nos admitió en ese foro y tras participar muy activamente, ninguna de nuestras propuestas ha sido tenida en cuenta”, ha dicho.

La federación ha afirmado que “la gota final del Departamento del Gobierno ha sido la exclusión de los espectáculos de grupos de danza tradicional de Navarra de la programación de ‘Cultur’, culminando una larga línea de retroceso”. “Tras décadas de danza tradicional en la programación de ‘Rondas’ y ‘Cultur’ han acabado por dejarnos totalmente fuera de las mismas”, ha lamentado.

La Federación de Dantzaris ha criticado que, “en tiempos en que se pide por todos los sitios priorizar la cultura local y más concretamente la autóctona y propia de Navarra, popular y sin ánimo de lucro, el Gobierno mira justo hacia el lado opuesto”.

Por otro lado, en relación con Pamplona, la federación ha señalado que el Área de Cultura dio a conocer que ante la anulación de los Sanfermines se estaba trabajando en la organización de un programa cultural sustitutorio llamado ‘Viva Pamplona Viva’, con una partida económica de 1,5 millones de euros.

Ante esta comunicación, la federación, organizadora de varios actos del programa municipal oficial del Ayuntamiento, ha procedido a presentar una propuesta de distintos actos en torno a la danza tradicional, “propuesta realizada teniendo en cuenta todas las normativas sanitarias”.

Sin embargo, ha señalado que “a principios de esta semana hemos recibido el varapalo del Ayuntamiento de Pamplona a nuestra propuesta, ya que otra vez más, la cultura más cercana y viva como la danza tradicional, queda relegada y no tiene cabida en los programas realizados por el Ayuntamiento de Pamplona, bajo la respuesta de que el programa ya está cerrado y concretado y que actualmente la danza tradicional no tiene espacio en dicho programa”. “Curiosamente desde la concejalía en el mismo día se dice a la oposición que tenga paciencia porque está sin cerrar dicho programa. Algo no concuerda”, ha añadido.

Así, se ha planteado “cómo es posible que esté cerrado”. “¿O ya estaba de antemano cerrado sin contar con ni una organización ni ente cultural? ¿Este es el programa participativo que se iba a preparar?”, ha incidido.

La Federación de Dantzaris ha señalado que “la salvaguarda del patrimonio inmaterial es una obligación de la Administración según los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la agenda 2030, es decir, no estamos pidiendo nada, si no reclamando que Gobierno y demás instituciones públicas cumplan sus obligaciones”.

“Reclamamos mayor espacio a nuestra cultura en estos momentos en el que para tantos es tan importante la danza tradicional y la cultura autóctona, sin ánimo de lucro, como respiro a la situación en la que vivimos desde hace ya más de un año. Por favor, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, reflexionen, rectifiquen y contemplen que la danza tradicional tiene una riqueza cultural y dejen a los ciudadanos que disfruten y disfrutemos de la danza y la cultura”, ha concluido.Imprimir