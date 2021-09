Los grupos municipales de Pamplona conocen los 57 proyectos derivados del proceso participativo para la elaboración de la Estrategia 2030

Facebook Twitter WhatsApp

Conforman la Ponencia 2030, que deberá buscar consensos para decidir y priorizar qué proyectos se integran en el diseño de la Pamplona futura

El Ayuntamiento sigue dando pasos en la elaboración de su Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona. Esta mañana se ha presentado al alcalde de Pamplona y a representantes de los grupos municipales, que conforman la llamada Ponencia 2030, el análisis técnico de los 57 proyectos de ciudad derivados del proceso participativo llevado a cabo el año pasado, en el que se recibieron más de un centenar de propuestas.

El director de Gobierno Estratégico, José María Jiménez, y el director de la Oficina Estratégica, José Fermín Costero, han realizado una propuesta de priorización y planificación de los proyectos para facilitar la toma de decisiones y los consensos de cara a su ejecución futura. Tras esta presentación, la Ponencia 2030 tendrá un plazo de quince días para estudiar y analizar esa evaluación técnica de los proyectos.

Tanto la Ponencia 2030 y como el Comité 2030 (con representación de los principales agentes públicos y privados de la ciudad) serán los encargados de validar ese listado de proyectos estratégicos mediante un proceso de búsqueda del consenso. Los proyectos que no generen ese consenso serán reformulados o adaptados y si finalmente no logran un acuerdo, serán descartados. Las propuestas que no sean priorizadas por los grupos de trabajo para ser incluidas en la Estrategia 2030 se derivarán a los departamentos sectoriales competentes para que valoren su desarrollo en su ámbito.

Sobre la Estrategia 2030

La Estrategia 2030 es una herramienta para el debate y la reflexión pública sobre los problemas y las oportunidades de Pamplona como ciudad. Desde una visión transversal sirve para diagnosticar la situación actual, establecer objetivos estratégicos a largo plazo, definir líneas de actuación para la consecución de dichos objetivos y crear indicadores de seguimiento para evaluar su cumplimiento. Elaborada con un enfoque transversal, multisectorial y multinivel, cuenta con la implicación de unos 100 agentes clave de la ciudad y la participación de más de 1.000 personas.

La Estrategia 2030 incluye 29 objetivos estratégicos divididos en cinco grandes dimensiones: Cambio climático y sostenibilidad; Inclusión social y equilibrio entre barrios; Gestión pública innovadora; Cultura y turismo; y Economía de conocimiento e innovación. Esta Estrategia 2030 va a ayudar a avanzar hacia el modelo de ciudad deseado a través de la ejecución, puesta en marcha y desarrollo de una serie de proyectos estratégicos. Estos proyectos se pondrán en marcha en colaboración y coordinación con todos los agentes locales implicados y se financiarán tanto con recursos propios como con recursos externos que se puedan captar.