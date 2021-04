Los hosteleros navarros aseguran que “las restricciones no son útiles” y generan “una crisis económica cada día mayor”

Facebook Twitter WhatsApp

Muestran su “indignación” con las palabras de Chivite y aseguran que “el cierre del interior de la hostelería no supone eficacia en el descenso de los contagios”

La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra ha mostrado este sábado su “indignación” con las palabras de Chivite el jueves durante el pleno del Parlamento y aseguran que “el cierre del interior de la hostelería no supone eficacia en el descenso de los contagios”.

Para los Asociación “el cierre del interior de la hostelería y el no descender los contagios no hace más que aumentar la falta de credibilidad y sensación de eficacia en las medidas adoptadas, que ahonda en la catastrófica realidad del sector hostelero que ve como las restricciones no son útiles y además generan una crisis económica cada

día mayor”.

Para el sector “la indignación y el enfado aumenta cuando escuchamos en el Parlamento cómo la presidenta del Gobierno de Navarra dice que desde que se han cerrado los interiores de la hostelería los contagios han bajado un

20% en las dos primeras semanas y un 6% en la segunda. Pues bien, para nuestra desgracia y ruina, sus palabras contienen un grave error, pues según datos oficiales, esta es la supuesta bajada de contagios, es decir ninguna.

Recuerdan que “desde Salud Pública del Gobierno foral se ha rechazado “condicionar administrativamente” la apertura del interior de la hostelería o las medidas a tomar en función de la instalación en estos locales de

medidores de CO2, ya que, ha destacado, una buena ventilación “disminuye el riesgo de transmisión del coronavirus” pero “no se elimina”. Cierto es, como lo es que tampoco se puede afirmar que no haya transmisión del coronavirus en todos aquellos espacios donde haya interrelación social”, consideran.

“Seguiremos viendo hasta cuándo continúan estas restricciones ineficaces y que sin embargo hunden en la ruina a miles de familias navarras. Bueno, todos no, muchos hosteleros ya han tenido que cerrar por el empecinamiento de algunos, demostrando un claro menosprecio de este sector económico que suponía un 6% del PIB navarro, mediante un castigo injustificable”, han finalizado.