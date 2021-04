Los hosteleros navarros piden que el Gobierno estudie medidas técnicas que permitan abrir los interiores de los locales

Facebook Twitter WhatsApp

Proponen la instalación de medidores de CO2 para que “todos sepamos que en el local donde estamos hay ventilación”

La Asociación de Hosteleros de Navarra y la Asociación de Pequeña Empresa de Hostelería de Navarra (ANAPEH) ha pedido al Gobierno de Navarra la convocatoria urgente de una mesa técnica con Salud para estudiar medidas que permitan la apertura de los interiores y eviten futuros cierres. Y han propuesto la instalación de medidores de CO2 en el interior de los establecimientos.

Una petición que han realizado en una rueda de prensa en la que han comparecido la presidenta de la Asociación Hostelería y Turismo de Navarra, Ana Beriáin, y la presidenta de la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH), Mari Ángeles Rodríguez, que han anunciado que pedirán una reunión con el Ejecutivo foral para “empezar a trabajar en positivo y abrir cuanto antes”.

Ana Beriáin ha destacado que “la tecnología ya la tenemos, incluso con empresas navarras y muchos ya la estamos aplicando”, haciendo referencia a los medidores de CO2 en interiores, “que nos pueden medir y nos puede dar esa tranquilidad, para que todos sepamos que en el local donde estamos hay ventilación, el aire es bueno y no hay peligro de contagio”. Una tecnología que permite ver por internet la calidad del aire en el interior e, incluso, al cliente a través de un código QR, ha explicado.

“Lamentablemente la historia se repite; después de un año estamos con el cuarto cierre y no vemos un futuro que nos diga que va a cambiar”, ha lamentado Beriáin. En este sentido, ha destacado que el turismo rural “no ha llegado al 50%” esta Semana Santa debido a las restricciones de aforos o el cierre de la hostelería. Ha resaltado, además, que “tenemos desde hace meses el perímetro cerrado, no tenemos mercado internacional ni mercado nacional, por lo tanto el turismo está bajo mínimos”.

Ana Beriáin ha recalcado que con el cierre del interior de la hostelería “no sólo hablamos de bares y restaurantes”, de los cuales “el 80% no tienen una terraza y están cerrados”, sino también de los hoteles “con el perímetro cerrado desde hace meses y no pueden trabajar ni siquiera con eventos o con sus bares y restaurantes”. A ello ha sumado los sectores relacionados con la hostelería y el comercio que “cuando la hostelería cierra se queda muy tocado”.

La presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra ha advertido que la situación es “dramática” y ha destacado que trabajando con un aforo del 30% en interior y terrazas “hemos visto que aun así hemos perdido 4.000 puestos de trabajo”. Ha agradecido al Gobierno de Navarra las ayudas que está dedicando al sector y ha reconocido que “son las más cuantiosas” pero ha afirmado que “no nos llega para nada o para muy poquito”. Al respecto, ha destacado que “sólo en el 2019 llevamos perdidos ya más de 400 millones de euros”. De manera que con los 13,5 millones de euros de la primera convocatoria, junto con los 18 millones que se repartirán en la segunda, “no hablamos ni de un 10% de la necesidad auténtica del sector”.

Por ello, ha demandado al Gobierno de Navarra “voluntad política para implantar otras alternativas y otras medidas que no sean sólo el aforo, la distancia y la mascarilla”. En esta línea, ha indicado que en países como Francia o Alemania “donde la hostelería está cerrada” están “exactamente igual que nosotros” y que “no ha habido una sola comunidad autónoma que haya tenido las mismas medidas con respecto a la hostelería y, sin embargo, todos estamos entrando en la cuarta ola igualmente”. “Queremos dar soluciones para que estos interiores no tengan que cerrar, para que no sigamos perdiendo más puestos de trabajo”, pero para ello “necesitamos voluntad política”, ha insistido.

“Entendemos que Salud Pública quiere salvar vidas pero si no hacemos algo con nuestra economía la ruina va a ser total”, ha afirmado Beriáin, que ha recalcado que el objetivo es que, manteniendo las medidas de que las barras no funcionen, de que haya una distancia de dos metros entre mesas, de llevar la mascarilla de forma continua excepto para comer y beber, “podamos abrir los interiores con la misma seguridad en ventilación que los exteriores”.

A todo ello ha añadido que “las vacunas van muy lentas; no depende del Gobierno de Navarra sino de la Unión Europea” pero “esto también está fallando y es desesperante”. Al respecto, ha pedido que, “si la hostelería somos un sector tan peligroso”, se vacunen a las personas que trabajan en este sector.

“Somos el único sector que hemos aplicado unos protocolos de seguridad incluso antes de abril, que los tenemos desde el año pasado” y, ha asegurado, son “los pocos que hemos impartido formación a nuestros trabajadores”, ha resaltado. “Y lamentablemente seguimos hablando de los contagios en hostelería, no de otros sectores”, ha criticado Beriáin, que ha destacado que los contagios en la hostelería representan “sólo un 5%”.

En esta misma línea se ha pronunciado Mari Ángeles Rodríguez, presidenta de ANAPEH, que ha reprochado que, a pesar de este 5% de contagios, la hostelería son “los únicos a los que se nos cierra”. “Cada cierre son más pérdidas, más ruina”, ha remarcado.

Asimismo, ha indicado que “todavía estamos a la espera de la concesión de las ayudas del mes de enero” y ha reclamado al Ejecutivo navarro una tercera convocatoria de ayudas al sector.