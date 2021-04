Los hosteleros navarros se plantan y no acuden a la reunión con Salud

Facebook Twitter WhatsApp

Las asociaciones ANAPEH, ASBANA y la Asociación de Comercio y Hostelería del Casco Antiguo de Pamplona han anunciado que no acudirán esta tarde a la reunión convocada por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra

Según han asegurado en un comunicado “los motivos para no acudir vienen del hartazgo por parte del sector de la hostelería con respecto a las medidas que se están tomando y por la ausencia de una respuesta clara y eficaz en cuanto a las indemnizaciones que se reclaman, ya que se considera que el trabajo de la hostelería ha sido expropiado y por tanto debe haber una compensación equivalente a dicha expropiación”.

Las asociaciones quieren recalcar que “la semana pasada también se trasladó a los medios de comunicación desde el Gobierno de Navarra que los contagios vienen de reuniones privadas en pisos y fiestas y celebraciones no permitidas, les ha costado reconocerlo”, indican.

Para estas asociaciones “el entorno de la hostelería es mucho más seguro y controlado que las fiestas clandestinas, que además tienen como añadido la dificultad de rastrear casos positivos al no poder identificarse a las personas que han estado en contacto con personas positivas en este entorno”.

“El cierre de interiores de hostelería no está debidamente justificado y su apertura es mucho menos peligrosa que las fiestas clandestinas. Sin embargo, el sector sufre el desprestigio de la criminalización y la total inflexibilidad por parte del departamento de Salud del Gobierno de Navarra en la toma de decisiones. Las reuniones están sirviendo para trasladar decisiones ya tomadas, no para contemplar otras alternativas. No hay voluntad por parte del Gobierno de Navarra de aportar soluciones”, han dicho y entienden que “las reuniones se realizan para dialogar, para aportar novedades, para consensuar. Algo que no se está dando”, critican.

Para estas asociaciones “cada cierre de negocios supone un fracaso en la gestión de la pandemia; cierres provocados por decisiones que contradicen datos, como que solo el 5% de los casos se han dado en hostelería o que solo se han dado 612 casos en locales de hostelería desde el pasado mes de diciembre, frente a los miles de personas que han pasado durante estos meses por los más de 2500 negocios de hostelería que hay en Navarra. No hay fundamentación técnica ni relación causa/efecto en hostelería”.

Las asociaciones quieren destacar “la especial relevancia que los cierres han tenido en discotecas y locales de ocio nocturno, con más de un año de cierre”. “Su reivindicación ha sido que Gobierno de Navarra se pusiese de acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona para permitirles abrir con los mismos usos y medidas que al resto de la hostelería. A día de hoy no se les ha dado ninguna solución”, lamentan.

Por último insisten en que a la hostelería “se le ha expropiado el trabajo y que no puede ponerse como argumento que otros países hayan tomado las mismas medidas en cuanto a cierres y restricciones; en primer lugar porque no les ha ido mejor y en segundo porque han respondido poniendo sobre la mesa las indemnizaciones correspondientes”.