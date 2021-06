Los partidos navarros, favorables a que el Defensor del Pueblo pueda articular medidas coercitivas en caso de incumplimientos

Facebook Twitter WhatsApp

Todos los grupos parlamentarios han firmado la proposición de ley foral, iniciativa del Defensor del Pueblo de Navarra, para articular medidas coercitivas para las administraciones que no colaboren con esa institución. La Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara han dado trámite a la iniciativa este lunes para su debate.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, se ha mostrado favorable y lo ha considerado una “herramienta útil”. “En la mayoría de las ocasiones se responde de forma ágil pero no entiendo que se pueda permitir que alguien no reporte la información”, ha dicho.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha indicado que “estamos al criterio que marque el Gobierno; y se pretenden multas coercitivas por no dar la información, no por no ejecutar lo que diga el Defensor”. “Lo valoraremos, hemos firmado la proposición de ley, vamos a apoyarla y habrá que ver si hace falta alguna enmienda para mejorarla o no”, ha apuntado.

Sobre la elección del defensor, ha dicho que “está pendiente desde hace mucho tiempo y en esta legislatura, más pronto que tarde, se solucionará”.

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha expuesto que han firmado la proposición de ley, que “vemos oportuna”. “Se trataba de recoger el guante que echó el defensor del Pueblo, hemos querido asumir la responsabilidad que nos ha pedido. Hay que revisar lo que está sucediendo”, ha comentado, para abogar por que “se estudien medidas para obligar a las administraciones para resolver cuestiones en las que medie el Defensor”. “Y si tiene que ser bajo amenaza de medida coercitiva habrá que valorarlo”, ha subrayado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha considerado “interesante” la propuesta que ha puesto sobre la mesa el defensor del Pueblo porque “la respuesta por parte de administraciones deja mucho de desear”. “Poder sancionar a las administraciones que hacen dejación de sus funciones puede ser un impulso para que se tomen en serio el acceso a la información”, ha señalado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha destacado que la proposición de ley foral “viene de él mismo, nos la hizo llegar hace un año y no le habíamos presentado la atención oportuna”. “En el debate en el pleno, más o menos todos los grupos nos mostramos de acuerdo y no ha sido difícil, es una propuesta que viene con la unanimidad de todos para mejorar esta institución fundamental”, ha añadido.

Sobre cuándo se va a relevar al actual defensor del Pueblo, Buil ha indicado que “el debate tiene que darse esta legislatura, tenemos mayoría suficiente”. Tras reconocer el trabajo de Javier Enériz, ha insistido en que “tenemos que llegar a un acuerdo y a un relevo y tiene que ser en esta legislatura”.

