Los partidos navarros valoran la reducción de casos de Covid-19 pero con “prudencia”

Facebook Twitter WhatsApp

Esparza dice que Navarra es la Comunidad “con más restricciones” y “solo faltaba que no se redujera el número de contagios”

La mayoría de partidos navarros ha valorado la reducción del número de casos de Covid-19 en los últimos días en Navarra tras las restricciones puestas en marcha en las últimas semanas, pero al mismo tiempo han mostrado “prudencia”.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado, al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, que “parece que hay una tendencia clara de reducción de contagios, una buena noticia, aunque la positividad todavía está por encima del 8%, pero ojalá se terminen confirmando estos datos y vayan a menos”.

No obstante, Esparza ha sido crítico con la gestión del Gobierno de Navarra y ha afirmado que “la pregunta sería si tendríamos que haber llegado adonde hemos llegado”. “El Gobierno no ha hecho las cosas bien desde el verano y eso nos ha llevado a una situación límite, a que Navarra sea la comunidad donde más restricciones y de forma más continuada hay en toda España. Con toda las restricciones ya solo faltaba que no se redujera el número de contagios”, ha apuntado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que “los datos claramente demuestran que las medidas tomadas van dando sus resultados”, pero ha señalado que “la prudencia sigue siendo la palabra principal”. “El compromiso común debe ser permanente para atajar la curva de contagios. Es bueno saber que tenemos un respiro con ese esfuerzo común del conjunto de la ciudadanía y de los sectores más afectado, y con el compromiso de los sanitarios”, ha dicho.

Alzórriz ha confiado en que la evolución de los datos se traduzca “en menor presión hospitalaria y por tanto menor presión para los sanitarios, que están haciendo un trabajo extraordinario”. “Está claro que la pandemia sigue con nosotros y las medidas tienen que seguir con nosotros para atajarla y darle un vuelco a la línea de contagios”, ha afirmado.

Por parte de Geroa Bai, María Solana ha mostrado un “optimismo controlado” y ha planteado que hay que bajar la cifra de positividad de las pruebas diagnósticas al 5% “como sea”, ya que “es lo que recomiendan las autoridades sanitarias” .”Para ello acompañaremos todas las medidas que se pongan y acompañamos las que ya están dictadas”, ha apuntado.

María Solana ha insistido en que “tenemos que seguir siendo cautos y esperar a ver cómo va esta semana”. “Sí parece que hay una tendencia que viene a afirmar y a respaldar que las medidas que se han venido tomando pueden estar dando el resultado que se esperaba”, ha asegurado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, también ha señalado que “los datos de contagio van mejorando, pero no cabe relajo ni por parte de la ciudadanía, ni del Gobierno de Navarra”. “La incidencia acumulada sigue siendo muy alta, el número de defunciones es muy preocupante. Entendemos que el conjunto de instituciones tenemos que tener la prioridad muy clara, que es la protección de los sectores más vulnerables. Es momento de pensar en colectivo, aquí no hay salidas individuales, el bienestar individual no puede estar por encima de los interés colectivos”, ha dicho.

EP