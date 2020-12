Los Reyes Magos de Oriente envían un mensaje a los niños y niñas: “Os prometemos que este año estaremos en Pamplona”

Facebook Twitter WhatsApp

SSMM de Oriente reconocen en el vídeo mensaje a los txikis que están teniendo muchas “dificultades para viajar” debido a la pandemia, pero que de alguna manera estarán el próximo 5 de enero en Pamplona

La Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona ha querido hacer llegar a todos los niños/as de Pamplona el vídeo con el mensaje oficial que han recibido por parte de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, en el que prometen que estas Navidades, pese a todas las dificultades que está habiendo para viajar, llegarán a Pamplona.

Los Reyes Magos de Oriente han prometido en el vídeo a los txikis de Pamplona que pese a toda las dificultades, estarán en Pamplona.

Así lo reconoce el Rey Melchor quien dice que ”este año el viaje se está poniendo realmente difícil. Pero os prometemos que lo vamos a intentar”, a lo que Baltasar apostilla que “No se puede viajar ni usando la magia”.

Mientras, Gaspar ha querido agradecer el comportamiento de los niños y niñas durante el confinamiento: “este año os estáis portando especialmente bien. No habéis podido ir al cole, no habéis podido jugar con vuestros amigos y amigas, no habéis podido hacer deporte y, aún así, os estáis portando genial”.

Baltasar ha citado también los usos para combatir el coronavirus, un aspecto en el que los txikis han colaborado igualmente de forma ejemplar. “Habéis ayudado en casa, habéis obedecido, con lo que cuesta, no os habéis olvidado de usar la mascarilla y lavaros las manos, y siempre habéis mantenido vuestra sonrisa. Habéis sido un ejemplo para los mayores”, ha dicho.

Por este motivo, Gaspar insiste en que “este año, por muy difícil que sea, llegaremos hasta vuestras casas. Tendréis vuestros regalos”, promete a los niños y niñas de Pamplona.

Melchor tercia finalmente para zanjar un mensaje final y es que “el mejor regalo es el amor de las personas que os quieren”.

SSMM finalizan su mensaje con un importante anuncio: la promesa de que este año del coronavirus, tras un 2020 maldito, volverán el 5 de enero de 2021 a estar en Pamplona. “Hasta pronto y Feliz Navidad”, concluyen.