Luis Sabalza: “Ha quedado un estadio moderno, pero manteniendo lo que es El Sadar”

El presidente ofreció una visita guiada por el reformado estadio a los medios de comunicación en compañía del arquitecto Jaime Suescun

El presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, ha encabezado una visita guiada de los medios de comunicación a El Sadar. Después de explicar los aspectos más relevantes de la reforma del estadio junto a Jaime Suescun, arquitecto de OFS y uno de los padres del proyecto de remodelación, se puso a disposición de los periodistas para responder a aquellas preguntas que quisieron plantearle.

“Estoy satisfecho por cómo ha quedado el estadio, pero a la vez estoy triste porque no lo utilizamos. Pero de la obra estoy muy contento porque creo que ha quedado un estadio moderno, nuevo, y al mismo tiempo manteniendo lo que es El Sadar. Es un estadio donde el sonido va a ir hacia abajo y no hacia arriba como en otros. Teníamos muy claro que queríamos que El Sadar siguiese siendo El Sadar y que los aficionados tenían que estar encima de los jugadores. Ahora, para inaugurar el estadio lo que necesitamos es a la afición. Mientras no haya afición difícilmente podremos inaguruar el estadio. Y no tendría tampoco sentido hacerlo con el 20 ó 40% de aforo, sino que tendrá que ser cuando pueda entrar toda la gente e inmediatamente nos pondremos a trabajar en ello”, explicó Sabalza.

“Presentaremos las cifras de la reforma a todos los socios”

El presidente de Osasuna avanzó a los periodistas que en las próximas semanas el club ofrecerá un informe a los socios con el coste de la obra, en el cual se comprenderá el proyecto base ‘Muro Rojo’ y las mejoras adicionales decididas por la junta directiva tras el ascenso a Primera División, como la nueva cubierta, la grada continua, más espacios para su comercialización e incrementar el retorno, zonas de trabajo o dotar de asientos nuevos a todos los socios de la entidad. Este informe será remitido a los socios una vez Osasuna y la consultora Idom, contrada por el club para supervisar los trabajos de la reforma, cierren las partidas de la misma. “Primero lo presentaremos a todos los socios”, aclaró Sabalza cuando fue preguntado por la cifra total de la reforma.

Foto: Osasuna.es

“El equipo está bien, lo que quiero es que compita”

El máximo dirigente rojillo también fue preguntado por la situación del equipo. “Creo que el equipo está bien, pero que tiene miedo a perder ese colchón, ya que tuvimos un período complicado en el que estuvimos trece partidos sin ganar. Es la impresión que tengo, pero creo que le daremos la vuelta empezando por el próximo día. Le empatamos al Madrid y en Valencia, ¿por qué no vamos a tener un buen resultado ante el Villarreal? Hay que ser optimistas. Yo creo que lo conseguiremos. Lo que quiero es que el equipo compita. Si luego tenemos la mala suerte de que el otro equipo es mejor o como ha sucedido en alguna otra ocasión con otros factores externos poco se puede decir”, comentó.