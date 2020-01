Marcos García Rodríguez, presidente de la Asociación de reservistas: “Cuando cumples 45 años, el Ministerio de Defensa te da una palmadita en la espalda y a la cola del paro”

Facebook Twitter WhatsApp

J. Marcos García Rodríguez ocupa el cargo de presidente en la Asociación de Reservista Especial Disponibilidad 45+ (@RED45+), siendo un activista de las injusticias que existen dentro de las Fuerzas Armadas y en especial con la problemática de los RED. Habla de esta forma para Pamplona Actual y lamenta la falta de voluntad para resolver una situación injusta.

¿Cuáles son los objetivos de @RED45+?

Nuestros fines son realizar propuestas, emitir informes, preparar PNL dirigidas a las diferentes Autoridades, logra un aseguramiento de una salida profesional o su retorno a las fuerzas armadas de los reservistas de especial disponibilidad que así lo deseen, luchar por la creación de un protocolo anti-suicidios en las fuerzas armadas, luchar contra el acoso laboral y sexual dentro de las Fuerzas Armadas y el asesoramiento a todos los afectados por el Ministerio de Defensa, en accidentes laborales como en proceso sancionadores y mejorar la calidad de vida de los Miembros de las Fuerzas Armadas como de sus familia

¿Nos podrías explicar el contrato que ofrece el Ministerio de Defensa hasta 45 años?

Fue una Ley que aprobó Bono en la que se nos tenía que reconocer la formación reconocida o expedir un certificado de profesionalidad, dónde existe una normativa que no cumplen. Perdona que haga matiz, nosotros no firmamos un contrato con el Ministerio de Defensa, firmamos un compromiso con el Ministerio. Que, por supuesto nosotros si lo hemos cumplido el compromiso y el Ministerio de Defensa no lo ha cumplido, ¿dónde está la salida profesional que nos ofrecían?, ¿dónde esta las titulaciones oficiales?, ¿dónde esta la salida laboral que ofrecían en las campañas de captación? Han engañado a sus trabajadores y lo siguen haciendo en cada campaña de captación.

¿Os encontráis con problemas para incorporarse a la vida civil?

Claro que tienes problemas para incorporarse en la vida civil, el Ministerio de Defensa les da una palmadita en la espalda y a la cola del paro. Cuando llegas al INEM y te pregunta en que has trabajado antes, y les dices bueno mira, llevo 20 años en las Fuerzas Armadas y estuve en misiones de seguridad, realice vigilancia de establecimientos, funciones de administrativo o les cuentas que eres mecánico, electricista, administrativo, cocinero etc….., pero que no puedes acreditar eso, porque los certificados que expiden tus jefes no sirven para nada. Y No olvidemos que a los 45 años es una edad muy mala para encontrar trabajo.

¿El decir a empresarios que sois exmilitares os abre puertas para encontrar trabajo?

En muy pocas ocasiones por no decir ninguna, se les abre las puertas en las empresas, al personal de tropa. La sociedad aún considera a los militares profesionales como si fueran de reemplazo y te empiezan a contar sus batallitas de que si las borrachera con los de su compañía, que si el sargento lo arresto, que si el tiro, y así, un sinfín de historias sin pararse a pensar que ellos solo estuvieron unos meses, y al que tiene enfrente estuvo más de 20 años como militar.

¿Seria posible trabajar en una segunda actividad dentro de las fuerzas armadas u otras administraciones del estado?

Claro que es posible crear una segunda actividad dentro de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa en los últimos años ha externalizado muchos servicios que pueden ser desempeñados por militares con más de 45 años. Tu imagínate al mecánico, jardinero, electricista, administrativo de tu barrio, le llegas ahora y le dices que tiene que dejar de trabajar porque tiene 45 años y ya no puede trabajar de mecánico por su edad.

Te voy a contar un caso muy gracioso, respeto y admiro a mis compañeros de la Guardia Civil, ellos en su segunda actividad, realizan tareas de control de acceso a establecimientos militares con más de 45 años, un soldado sin embargo no puede hacerlo, ya que la segunda actividad no está contemplada.

Entre los años 2010 al 2018 el Ministerio de Defensa se gastó en mantenimiento de jardines 27.504.156,57 €, en mantenimiento de vehículos 654.073.659,01 €, en catering 343.947.071,39 €, en mantenimiento de instalaciones y edificios 91.618.498,02 €, con un coste total de 1.117.142.784,99 €, a estos importes habría que añadir 200 millones más en empresas de seguridad privadas para vigilar 186 establecimientos militares.

Es curioso que todos estos trabajos son desempeñados por personal militar hasta cumplir los 45 años, luego estas empresas tienen trabajadores con más de 45 años realizando los trabajos, mientras el propio Ministerio de Defensa dice que un militar al alcanzar los 45 años no puede desempeñar ese trabajo.

¿Existen otras formas de empleo relacionadas con otros cuerpos y fuerzas de seguridad?

En todas las administraciones del ámbito que sean, siempre están escasos en sus plantillas de personal especializado y subcontratan esos servicios, ¿porque no se cubren con Reservistas de Especial Disponibilidad?