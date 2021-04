María Chivite afirma que la pandemia ha reforzado el Gobierno de coalición: “Nuestra lealtad es más fuerte si cabe”

Facebook Twitter WhatsApp

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado este viernes que la pandemia ha reforzado el Gobierno de coalición, con un compromiso “solidario y mancomunado” para afrontar la crisis. “No somos un gobierno compartido, somos un gobierno común y nuestra lealtad es más fuerte si cabe”, ha recalcado Chivite, haciendo referencia al ecuador de la legislatura y los proyectos que quedan por delante.

Según ha dicho, “nos quedan dos años plenos en el ejercicio de nuestra responsabilidad y os encarezco a que pensemos en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones; os pido que en este tiempo nuestros esfuerzos se intensifiquen en poner los cimientos para crear un nuevo modelo social para Navarra”.

Chivite ha intervenido ante cerca de noventa directores generales del Gobierno foral, que se han reunido en el II Encuentro de Dirección Pública, celebrado este viernes en Baluarte. La cita, que se ha visto pospuesta por la pandemia del COVID-19, ha permitido hacer un balance de la gestión de un año de pandemia.

Acompañada por los dos vicepresidentes, Javier Remírez y José Mari Aierdi, y buena parte del equipo de Gobierno, la presidenta ha señalado que ese modelo social debe basarse en un “equilibro entre salud y economía” y debe tener como reto “impulsar la prosperidad”. Una prosperidad, ha añadido, “que es algo más que un mero crecimiento económico o riqueza” y que se consigue “con la calidad de vida en el conjunto de la población”, en términos de empleo, igualdad, salud y un entorno social seguro, responsable y sostenible.

Para lograrlo, Chivite ha recordado el Plan Reactivar Navarra, que ha puesto en marcha el Ejecutivo foral y la captación de fondos europeos a través del programa Next Generation.

“LO PÚBLICO”

La jefa del Ejecutivo ha apostado, en su intervención, por “lo público” como “el mayor bien que tiene la sociedad”. Ha recordado que en estos meses de pandemia “se trataba de liderar la administración pública en un escenario complejo, con pocas certezas y muchas incertidumbres y lo hemos hecho satisfactoriamente”.

Es por ello, que ha destacado el “esfuerzo colectivo” de todas las direcciones generales. “Lo habéis dado todo en un situación excepcional, y hemos demostrado por la vía de los hechos que no hay contracción entre política y técnica, sino complementariedad”, ha afirmado.

Según ha expuesto, la toma de decisiones, a veces controvertidas, para afrontar la situación provocada por el COVID-19, ha recaído en las personas que hoy se reunían en Baluarte, como miembros de la dirección pública, “algo que no siempre ha sido sencillo”. Ha indicado además “la relevancia de los directivos como canales para el bien común”. “Muchas veces en este tiempo hemos tenido que elegir el mal menor, pero hemos demostrado, más que nunca antes, que la dirección pública no es tecnocracia, no es la aplicación impersonal de procedimientos ya reglados; al contrario, se trata de buscar el liderazgo social para extender el bien común”, ha comentado.

La jornada ha contado con la presencia del experto en recursos humanos Alex Vallés, quien ha impartido la conferencia ‘El reto de la dirección pública en tiempos de cambio’. Además, la periodista y dibujante Mercedes Corretge ha plasmado de forma visual en un panel las principales ideas de la jornada.

EP