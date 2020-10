María Chivite agradece “el tono y el fondo” de los grupos en su réplica en el Debate sobre el Estado de la Comunidad

Facebook Twitter WhatsApp

No obstante, la jefa del Ejecutivo no ha respondido a las palabras que ha pronunciado esta mañana el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, que ha ofrecido “estabilidad” a Chivite si se “separa” de EH Bildu.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha expresado su agradecimiento por el “tono y el fondo” de las intervenciones que han realizado todos los grupos del Parlamento de Navarra durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad y ha reiterado su “compromiso para trabajar desde el diálogo, buscando acuerdos políticos y sociales, más aún en los tiempos difíciles que nos está tocando gestionar”.

Chivite, en su réplica a los grupos, ha afirmado que “este Gobierno de progreso y plural apuesta por dialogar, acordar, construir, caminar juntos de la mano con todos los agentes de la sociedad y las instituciones, con la convicción de que tenemos que construir nuestro futuro de manera participada, compartida y consensuada”.

Esparza ha lamentado que “después de ofrecerle estabilidad no ha respondido, sale aquí y no ha dicho absolutamente nada”. “¿Se imaginan que en cualquier otra comunidad o país del mundo, donde hay un Gobierno en minoría, el principal partido de la oposición le ofrece aprobar Presupuestos y estabilidad para terminar la legislatura, porque estamos en un momento excepcional, y quien preside esa comunidad o ese país ni siquiera responde? Con eso está dicho bastante”, ha afirmado.

En su segunda intervención del día, Chivite ha agradecido “el tono y el fondo de todas las intervenciones” de los grupos parlamentarios y ha afirmado que “es evidente la coincidencia de que estamos ante una emergencia, que todos hemos coincidido en la necesidad de salir adelante desde un punto de vista sanitario, social y económico, con unos pilares sólidos y un modelo de crecimiento que nos den fortaleza, sostenibilidad y futuro con igualdad de oportunidades”.

La jefa del Ejecutivo ha dicho a Esparza que el Gobierno “siempre ha asumido las críticas y ha estudiado todas y cada una las propuestas y nunca hemos dicho que lo hayamos hecho todo bien en la pandemia, no lo ha hecho la consejera ni lo he hecho yo, de hecho nadie ha hecho todo bien porque nadie conocía este virus, y todos los Gobiernos de todo signo político hemos ido tomando decisiones conforme la pandemia ha ido avanzando y la ciencia ha ido progresando en el conocimiento de ese virus. Claro que nos habremos equivocado o no habremos acertado, porque hemos tenido que tomar decisiones de manera urgente, con la información que en cada momento hemos tenido”, ha insistido.

Además, citando a un responsable de la Organización Mundial de la Salud, la presidenta del Ejecutivo ha destacado la “fortaleza” que supone “la unidad política” para afrontar la pandemia, porque “si los ciudadanos no perciben que hay un cuestionamiento de las restricciones, hay una mayor adherencia al cumplimiento de la normativa”.

Chivite ha asegurado que el Gobierno, “desde la humildad y el reconocimiento de la enorme dificultad a la que nos enfrentamos cada vez que tomamos decisiones, es consciente de que cada decisión tiene consecuencias y que a veces para preservar la salud hay que afectar otros aspectos de la vida, por eso hemos acompañado las restricciones de ayudas”.

En esta línea, la máxima responsable del Ejecutivo ha afirmado han sido “conscientes de la decisión que tomábamos cuando cerrábamos el sector de hostelería, pero lo hemos hecho porque nuestros sanitarios nos lo estaban pidiendo. Pasen ustedes por los hospitales y vean cómo están los profesionales sanitarios, como para manifestarse a favor de la apertura de la hostelería. Me parece que no ha sido una actitud responsable por parte de Navarra Suma”, ha significado.

Además, Chivite ha señalado que “muchas veces hemos escuchado críticas a las restricciones, pero no una alternativa. Ningún Gobierno medianamente razonable quiere que mueran ciudadanos, ni que enfermen, ni que la economía sufra, ni cerrar establecimientos. A lo mejor tenemos que hacer un examen de conciencia de lo que hemos hecho todos y cada uno de nosotros en nuestra vida individual en relación al cumplimento o no de las normas”.

En su réplica, también se ha referido a política fiscal para reiterar que “no es un buen momento para hacer grandes cambios”. Se ha dirigido al portavoz de Navarra Suma para afirmar que “no sabemos cuál es su propuesta en materia fiscal, dice que quiere hacer Navarra más atractiva para las empresas, pero no he oído su propuesta. Si quiere bajar los impuesto, diga de dónde quitamos, a costa de qué o de quién”. Del mismo modo, ha manifestado que no coincide con Izquierda-Ezkerra en la propuesta fiscal.