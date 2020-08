María Chivite: “Navarra está preparada para la vuelta al colegio con seguridad”

Facebook Twitter WhatsApp

“Nosotros ya estamos haciendo PCR masivos, somos la segunda Comunidad con más pruebas por habitantes”, asegura la presidenta del Gobierno Foral que recuerda en una entrevista a Pamplonaactual que “Navarra ha adquirido un 20% más de vacunas de gripe para afrontar este otoño” y no descarta pedir el estado de alarma para Navarra aunque “no estamos en ese momento ahora”. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, considera lo ocurrido con el brote de UVESA como la “demostración práctica de que los protocolos funcionan”

Pamplona-Iruña, 29 de agosto de 2020

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, nos recibe en su despacho del Palacio de Navarra en una jornada en la que su Ejecutivo de coalición ha aprobado nuevas medidas para contener el segundo avance de la pandemia. Chivite habla de un inicio de curso político, y escolar plagado de incertidumbres. Frente a eso, en la charla con Pamplonaactual con motivo de su primer año de Gobierno, recuerda a los más de 500 fallecidos por la pandemia y traslada un mensaje de esperanza ya que dice “hay que seguir viviendo, y el virus pasará”, recordando que la ciudadanía navarra tendrá acceso a la vacuna contra el Covid-19 tan pronto como esté disponible. Con todo, Chivite ve algunos “signos positivos de recuperación en la economía navarra”, y recuerda que en este ámbito de la reconstrucción económica, Navarra ha hecho su tarea con el Plan Reactivar. La presidenta Chivite defiende el papel jugado por su Gobierno en la crisis sanitaria en Navarra, anuncia un refuerzo de la campaña de la gripe para este año y ante los brotes que se registran defiende que “ya se están haciendo PCR masivos”. La presidenta tampoco descarta tomar medidas más duras como pedir el estado de alarma para Navarra, aunque “considera que “no estamos en ese momento ahora”.

-Ha sido un primer año de legislatura marcado por la crisis del Covid-19

-Si. Ha sido un año duro, sobre todo por lo inédito de la situación por la pandemia de coronavirus. No había ningún marco de referencia previo y hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Y ha sido muy duro sobre todo por las muertes que ha tenido Navarra, más de 500 personas fallecidas.

Luego, también hay un marco general de incertidumbre porque nadie sabe con exactitud cuál va a ser el comportamiento de este nuevo virus.

Por eso, nosotros, como gobierno hemos ido tomando muchas decisiones intentando aportar certidumbres en el ámbito económico. Hemos dado ayudas para salvar a los diferentes sectores o también en el ámbito sanitario para dar ciertas certidumbres en la atención a la ciudadanía o en el ámbito sociosonitario, pero dentro de esta incertidumbre que tenemos todos, y siendo conscientes de que el ‘riesgo cero’ no existe.

-Estos días se ha detectado un importante brote en una empresa de Tudela ¿le preocupa la situación?

-El brote de UVESA está siendo controlado por Salud Pública en colaboración con la empresa. Nada más detectar los primeros casos se activaron los protocolos correspondientes de testing masivo tanto a los trabajadores como a sus contactos para aislar el virus. Las 640 PCR arrojaron 175 contagios, por lo que, en una decisión compartida con la empresa, se ha decidido cerrar las instalaciones para controlar el brote y permitir la desinfección de las instalaciones. No podemos olvidar que el virus sigue activo, pero es la demostración práctica de que los protocolos funcionan.

-En el balance del primer año de su gobierno de coalición usted resaltó que la situación les había cohesionado más como grupo

–Sí. La crisis del Covid fue como “una ola” que nos vino, tuvimos que trabajar a un ritmo altísimo. Ha habido un comportamiento por los departamentos de estar a la altura de las circunstancias, de compartir recursos, etc. Por eso dije que éramos un grupo de personas que nunca nos había tocado trabajar juntos, y que en esta situación de pandemia hemos funcionado como un equipo, y añado además que como equipo hemos salido reforzados. Habiendo situaciones de incertidumbre, nerviosismo incluso en momentos, el Gobierno ha trabajado internamente muy bien.

-¿Y de qué se siente más satisfecha?

-Dentro de la situación dramática que nos está tocando vivir me siento satisfecha con que el sistema sanitario navarro en ningún momento entró en situación de colapso. Hemos tenido más camas disponibles siempre, incluso en la UCI, con una colaboración perfecta desde el liderazgo de lo público con la parte privada. Me quedo con el comportamiento de los profesionales sanitarios, y de todos los servicios esenciales que han sabido estar a la altura. Me siento orgullosa también de toda esa red de voluntariado que se ha movido: ha habido colaboración para coser batas; donaciones de empresas; se han puesto a disposición redes comerciales por empresas en el exterior cuando había dificultades para abastecernos en China. Todo eso es la parte positiva con lo que me quedo, y luego ese trabajo conjunto interno del Gobierno que ha funcionado bien. En definitiva, veo que la sociedad navarra ha respondido bien.

“Navarra va a ser la primera comunidad en empezar el colegio”

-La vuelta al cole es un tema que inquieta a muchas familias

-Navarra está preparada para volver al colegio con seguridad. Hemos planificado una vuelta al cole con presencialidad, pero además en ese marco tenía que ser una vuelta al cole segura. Se han establecido todos los protocolos entre el departamento de salud y educación, teniendo en cuenta las recomendaciones de la reunión interterritorial celebrada el jueves, con un documento abierto.

-Algunas comunidades como Asturias ya han retrasado la fecha prevista de inicio de los colegios ¿Podrían retrasar el inicio del curso escolar visto el avance de la pandemia en estas semanas?

-No lo contemplamos. Además Navarra va a ser la primera comunidad en empezar el colegio. Lo tenemos todo planificado y organizado, con distintos escenarios. Hemos puesto encima de la mesa 47 millones de euros para la contratación de 666 docentes, alrededor de unos 200 cuidadores y cuidadoras, 500 tablets, ordenadores, va a haber equipos de protección individual, mamparas, mascarillas, etc..

Yo creo que el curso escolar está bastante bien organizado, pero también tenemos que ser conscientes de que el riesgo cero no existe, y lo estamos viendo. Aunque aquí hay que recordar que los contagios vienen mayoritariamente del ámbito familiar. Siendo conscientes de esto, creo que tenemos los distintos escenarios contemplados, y siempre hemos dicho que no íbamos a escatimar recursos,

-¿Qué hacemos si una familia se niega a llevar a su hijo o hija al colegio?

–De 0 a 6 años la escolarización no es obligatoria. Las familias podrán decidir si lo llevan o no, pero a partir de 6 años es obligatoria. En todo caso, tengamos claro que la educación es un derecho básico y constitucional, y estamos atendiendo a ese derecho. Entendemos que es necesaria la vuelta al cole presencial porque es la única que garantiza la igualdad de oportunidades. Optamos por la presencia física en el colegio, intentando aminorar esas brechas, también digitales que han existido en estos anteriores meses de pandemia, con distintos escenarios cambiantes, a los que tendremos que adaptarnos según la situación.

-La ministra Celaá habló el otro día de la posibilidad de articular un sistema de ayudas a la conciliación familiar en caso de un positivo o caso sospechoso de un alumno o alumna

-Si tienes un caso positivo o al ser contacto estrecho se da de baja a los padres. En ese sentido, no habrá ningún problema en el ámbito laboral. Quizás podamos tener problemas de conciliación, pero por otro lado no es nada nuevo ya que puede ser una circunstancia, como cuando un niño te coge la gripe que tienes que quedarte en casa, son las mismas circunstancias. Dicho esto, no descartamos poder dar ayudas. Habrá que mirar esta posibilidad también de forma coordinada con el Estado, aunque está todavía pendiente.

-Han aprobado un protocolo para la vuelta al cole, pero una gran parte de la comunidad educativa considera que las medidas son insuficientes…

-Entiendo que hay miedo, incertidumbre, pero creo que todas las medidas que ha puesto el Gobierno de Navarra encima de la mesa son unas medidas avaladas por salud pública. Los criterios de la vuelta al cole son educativos y sanitarios.

-Una de las cuestiones que piden algunos sindicatos es hacer PCR a toda la comunidad educativa, ¿qué le parece?

–Es una medida que nosotros descartamos. Una PCR es ‘una foto fija’. Estaríamos hablando de hacer esta prueba a más de 120.000 personas en Navarra. Esto es imposible tener y además recuerdo que esto no lo marcan los criterios sanitarios. Los sindicatos podrán tener criterios laborales, pero hay que tener claro que quien marca los criterios sanitarios es salud. No es algo recomendable, ni algo que vaya a hacer ni una sola comunidad. Otra cosa es que desde el departamento de Salud en colaboración con Educación se vayan a hacer test serológicos a los docentes.

-Hablando de PCR ¿Llegará algún momento en que haya que hacer PCR a toda la población como en China?

-En China no se ha hecho PCR a toda la población, ni de lejos. En Navarra casi por las cifras que tenemos puedo decir que el 20% de los navarros y navarras han pasado por una prueba. Somos la segunda comunidad con País Vasco que ha hecho más PCR y que cuando hay un caso puntual que percibimos que puede haber un contagio más extendido, como por ejemplo la empresa de UVESA en Tudela, vamos y hacemos test a todos. O en el ámbito sociosanitario: con un solo caso positivo hacemos a toda la residencia. Insisto, son criterios sanitarios que están funcionando bien.

-Sin embargo, el Banco de España pidió esta misma semana PCR masivos como mecanismo de contención sanitaria y también para reactivar la economía

-Nosotros ya estamos haciendo PCR masivos, somos la segunda Comunidad con más pruebas por habitantes.

-En este sentido, no sé si ven con esperanza las noticias sobre la aparición de test ultrarrápidos que funcionan con saliva y que dan los resultados en minutos

-Sí. Estamos atentos a todo tipo de pruebas ultrarrápidas que puedan llegar, sobre todo si cuentan con una alta fiabilidad y con resultados inmediatos sin sacar sangre o esperar a análisis de laboratorios. Estamos abiertos a estas tecnologías, aunque recuerdo que, en estos momentos, no hay en el mercado nada similar.

-¿Para cuándo la App de rastreo en Navarra?

–La semana que viene se presentarán todos los detalles, pero estará lista a mediados de septiembre.

-Sobre los rastreadores, ¿vería positivo que se incorporaran a estas labores miembros del ejército como propuso Pedro Sánchez? Lo digo porque algunas formaciones que le apoyan en el parlamento ya cuestionaron la presencia de las fuerzas armadas la pasada primavera en Navarra…

-Todos los recursos que vengan para Navarra y que ayuden en esta situación son bienvenidos. Nosotros, en este momento, tenemos rastreadores y rastreadoras formadas y preparadas. No estamos teniendo problemas para la contratación de este personal como parece ser que puedan tener en otras comunidades. No tenemos problemas para tener rastreadores, si los tuviéramos, toda ayuda es bienvenida.

-¿Hay segunda ola? ¿Nueva curva?

-Me parece que es un criterio técnico hablar de segunda ola. En todo caso sí que es evidente que tenemos un número elevado de casos, y que tenemos que intentar contener esa curva. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Por eso es tan importante el tema de los rastreadores, del control, y de seguir estrictamente todas las medidas de seguridad y de cumplir con los confinamientos si existe contacto con el virus. Yo veo que en la calle la gente cumple mayoritariamente, pero parece que en el ámbito familiar nos relajamos un poco, al pensar que no hay riesgo de contagio, y evidentemente, los datos nos dicen que ahí hay muchos contagios, por eso se trata de reforzar esas medidas.

-Esta misma semana han aprobado nuevas medidas relacionadas con los lugares de culto o los grupos de 10 personas.

-Sí, algunas restricciones de aforo, y hemos incluido la recomendación de no más de 10 personas en el ámbito privado. Y es recomendación, porque no tenemos potestad para prohibir, o también la limitación de grupos de 10 personas en la calle.

-¿Cree que hará falta volver al estado de alarma para controlar el virus? ¿Pedirá Navarra un estado de alarma para la Comunidad Foral?

-Si la situación sanitaria lo requiere, sí. Pero no estamos en ese momento ahora. En todo caso, si llegara el caso no tendríamos problemas en solicitarlo en ese modelo de cogobernanza que propone el presidente Sánchez.

– Sobre la vacuna, conocimos estos días noticias esperanzadoras sobre una vacuna con los primeros experimentos en España ¿La ciudadanía navarra tendrá acceso a las vacunas contra el Covid, y en qué condiciones?

-Si, en la última conferencia de presidentes, uno de los temas que se puso sobre la mesa y que nos preocupaba era no entrar en esa batalla de ‘robarnos’ las vacunas o esa ‘subasta’ a la que hemos asistido con las mascarillas en China. El presidente Sánchez nos aclaró que la compra iba a ser a nivel europeo, como hemos visto estos días y que habrá un reparto equitativo de vacunas contra el Covid-19 entre todas las Comunidades, también en Navarra, empezando sobre todo por las personas más vulnerables.

-¿Al respecto le preocupa que haya un movimiento ‘negacionista’ y ‘antivacunas’, que puede conllevar un mayor problema de salud pública?

-La obligatoriedad del uso de mascarillas es para todos, independientemente de que puedan creer o no. Esa capacidad sancionadora la tenemos. No creo que haya en Navarra un movimiento muy grande de esto, por eso, seguir incidiendo en las medidas sanitarias es lo importante.

-La ministra de Igualdad hablaba el otro día de dar órdenes claras para cerrar prostíbulos ¿Qué va a hacer Navarra al respecto?

-Los prostíbulos no están registrados como tal. Esa es la dificultad que tenemos. Se va a reforzar la vigilancia en pisos particulares donde se puede saber que se está ejerciendo la prostitución. O en bares. Porque claro está ¿cómo están dados de alta los prostíbulos? En todo caso, lo estarían como clubs o bares que se atienen a las normas de restricción de esos sectores. Por eso, Policía Foral va a reforzar las labores de vigilancia en estos sitios donde se puede conocer que se está ejerciendo la prostitución.

“Navarra ha adquirido un 20% más de vacunas de gripe para afrontar el otoño

-La situación de la atención primaria también está en el debate público. Hay quejas ciudadanas porque no hay una atención presencial en muchos centros de salud o el retraso por la pandemia de citas para consultas

-Hemos estado reunidos con los alcaldes de los diferentes municipios navarros en las semanas pasadas y este es un tema recurrente que sale en estas conversaciones y que preocupa. Evidentemente con el sistema de atención Covid que se plantea desde atención primaria se ha priorizado la teleasistencia y esos dobles circuitos para evitar contagios a los pacientes y proteger a los profesionales sanitarios. Es verdad que se tiene que volver a la asistencia presencial, pero también es cierto que la teleasistencia viene para quedarse en muchos ámbitos, pero que para diagnosticar tiene que haber una atención presencial.La atención presencial se está recuperando de forma desigual en los diferentes centros de salud, pero se tiene que recuperar en gran parte.

-La propia consejera de Salud habló de que el otoño puede ser complicado con la mayor presión asistencial ¿cuál es el plan?

–El Gobierno de Navarra ha adquirido un 20% más de vacunas de gripe para afrontar el otoño. Haremos una campaña muy extensiva de la vacunación de la gripe, y seguiremos con nuestra labor de control con el Covid.

“Hemos visto hasta querellas judiciales en más de 100 residencias, ninguna en Navarra“

-Un grupo de personalidades, entre las que estaba el ex consejero vasco Rafael Bengoa pedían una auditoría independientes de la gestión pública ante la pandemia ¿Estaría dispuesta a que Navarra se sometiera a una auditoría en la gestión por el Covid-19?

-Estamos sometidos a una auditoría independiente en las residencias que se presentará en unos quince días en el Parlamento. Nosotros ya lo hemos hecho en ese ámbito.

-Las residencias de ancianos siguen siendo el punto más vulnerable, el otro día hubo un informe demoledor de Médicos Sin fronteras. ¿Van a tomar nuevas medidas para proteger a las residencias de ancianos?

-En ese informe, por cierto, no nombraban a ninguna residencia de Navarra. Hemos visto hasta querellas judiciales en más de 100 residencias, ninguna en Navarra. Hemos encargado un informe independiente para valorar qué ha ocurrido en las residencias de la Comunidad Foral. Las medidas son duras sobre para los residentes como la restricción de visitas. Las residencias son un espacio a proteger prioritario para el Gobierno de Navarra: por eso con un solo caso positivo que haya en una residencia se hacen pruebas tanto a residentes como a trabajadores y trabajadoras.

“La idea es que se pacte una calendarización de las transferencias de tráfico”

-También este nuevo curso político se inicia con el diálogo pendiente con el Gobierno central sobre los fondos europeos ¿Sabe cuánto dinero vendrá a Navarra?

-El dinero va venir en función de proyectos, no en función de otros criterios. Por eso va a depender de qué capacidad tengan las CCAA de presentar proyectos. En todo caso Navarra ha hecho su tarea con el Plan Reactivar. Hemos reorientado toda la acción de gobierno en los dos pilares fundamentales: digitalización y pacto verde. Tengo reunión en la primera semana de septiembre con la vicepresidenta Calviño para ver cómo se presentan esos proyectos, porque será España quien presente esos proyectos para el acceso a los fondos europeos. En cualquier caso, nosotros tenemos la tarea más que avanzada.

-Además deben cerrarse este otoño con el Gobierno central las transferencias de tráfico, o la de la sanidad en prisiones y el Ingreso Mínimo vital…. ¿Cómo va esto?

-Esperamos que en octubre podamos tener esto avanzado. El IMV lo tendríamos que firmar, al igual que en el caso de las competencias de tráfico, a mediados de octubre. También hay que tener claro que en el caso de las competencias de tráfico, no va a estar desplegado en ese momento. Tengámoslo claro: pactaremos una calendarización para el ejercicio de esas competencias de tráfico porque lo primero es que necesitaremos alrededor de 150 policías forales más para asumir esas competencias. La idea es que se pacte una calendarización de las transferencias de tráfico.

-Su gobierno tiene una consejería dedicada a las migraciones. Supongo que serán conscientes de la situación de la oficina de extranjería en Pamplona

-Hay una perfecta coordinación entre el departamento de Justicia y Políticas migratorias con Delegación a quién se le transmite esta situación, aunque la competencia en esta materia es de delegación del Gobierno central. Me consta que desde el Gobierno central se hizo una gran labor al suspender los plazos para tramitar permisos, etc. Al inicio de año se hizo un refuerzo en la oficina desde la Delegación, aunque en todo caso es una cuestión que le compete al Gobierno de España.

“No veo necesario modificar el presupuesto de 2020; estamos ya trabajando en el techo de gasto para 2021”

-Supongo que el reciente anuncio sobre el empleo en Volkswagen Navarra la ve con cierto alivio para la economía navarra, ya que han sido unos meses malos para el empleo con el cierre de Gamesa en Aoiz como exponente…

-Navarra es la Comunidad que más ERTE ha levantado de toda España. Veo señales positivas, en este marco de tanta incertidumbre y donde evidentemente la situación no es buena. Llevamos un par de meses de recuperación de empleo. Es cierto que de forma leve, pero mantenida en el tiempo. Hay algunos signos positivos de recuperación. El BBVA decía en un informe que Navarra será en el año 2021 la comunidad que más recupere su PIB con respecto a 2019. Hay señales que nos indican que la recuperación puede ser en ‘V’, dentro de la situación que nos toca vivir, que es muy complicada.

-El Plan Reactivar Navarra, está aprobado ya y en marcha

–Sí, el Plan reactivar y todas las medidas que hemos ido aprobando: de flexibilización, de ayudas a los autónomos, o al sector cultural, entre otras muchas. El Gobierno de Navarra ha puesto más de 100 medidas encima de la mesa para paliar la parte más económica y social de la crisis. Tengo que decir además que los ERTE han funcionado bien; son una medida que puso encima de la mesa el Gobierno de España y que ha conseguido paliar el aumento del desempleo.

-¿Ve necesaria una modificación presupuestaria de las cuentas de 2020 como le piden algunos grupos en el Parlamento como Navarra Suma o incluso su socio Geroa Bai?

-No. Estamos trabajando ya en el marco de los presupuestos de 2021.No tiene ningún sentido revisar en septiembre de 2020 los presupuestos pasados, son fechas para empezar a trabajar el techo de gasto presupuestario para 2021. Evidentemente para tener el techo de gasto del presupuesto navarro, el Gobierno de España tiene que aclarar algunas cifras. Tenemos pendientes negociar previamente algunas cosas con el Gobierno de España para empezar a trabajar en el escenario de los presupuestos de 2021.

-Sobre la caída de ingresos que se espera ¿hay alguna cifra?

-No tenemos novedades. La última cifra que facilitó la consejera de Economía y Hacienda era una previsión de caída de ingresos alrededor del 19% del PIB, aunque son datos que vamos siguiendo día a día desde el departamento de Economía y Hacienda. En todo caso las malas previsiones que teníamos al principio sobre la caída de ingresos, se van cumpliendo.

-¿Habrá recortes?

-Estamos haciendo reorientación de partidas, más allá del remanente de dinero que ya lo hemos utilizado, alrededor de 150 millones de euros. Luego, hay partidas que por la suspensión de plazos no se han ejecutado y que ahora estamos reorientando para dar ayudas como por ejemplo al sector ganadero, o al sector del vino, etc..

-Su compañera de partido, la presidenta de La Rioja ha reestructurado su gobierno ¿María Chivite está contenta con el funcionamiento de su gobierno o hay cosas que mejorar?

-Como ya decía antes, estoy muy contenta con el funcionamiento del Gobierno. Además en una situación incluso de cierto nerviosismo con la crisis, veo cómo nos hemos apoyado los unos a los otros. Y luego es de valorar cómo cada departamento ha ido trabajando durante la crisis de la mano de sus colectivos correspondientes para estar al día de cómo va su sector, de qué medidas podemos poner, o estableciendo la coordinación con los ayuntamientos. No puedo tener ninguna queja al respecto.

“No veo a Javier Esparza reforzado internamente en UPN con un 60% de los apoyos”

-¿Le ha molestado el acuerdo de uno de sus socios de Gobierno, Geroa Bai, con Navara Suma para enmendar al consejero Gimeno o el reciente para enmendar el presupuesto? ¿Estas discrepancias en tono más alto entre PSN y Geroa Bai, las ve como un intento de Barkos de mostrar perfil propio al margen del Gobierno o algo puntual?

-Me gustaría separar los dos ámbitos. Ya he dicho que con el Gobierno y con los consejeros estoy contenta. Pero en el acuerdo de gobierno ya ponía que las discrepancias entre los partidos políticos tenían su mecanismo de resolución,y si las discrepancias no podían solventarse internamente se iba al Parlamento a buscar otras mayorías.

-Y en el ámbito de la política española, le preocupa el cierto acercamiento del PSOE hacia Ciudadanos y una cierta tensión con Podemos en el seno del Gobierno central?

-No me preocupa mucho, porque el PSOE y Podemos son dos partidos políticos y que hay diferencias de opinión. Elevarlo a crisis, no me parece. Por lo que nos traslada Pedro Sánchez las relaciones son buenas, y el trabajo del Gobierno central es coordinado. Y en cuanto al acercamiento a Ciudadanos, en la situación que nos está tocando vivir, los partidos deben decidir si quieren ser útiles o no, si aportan o no. Y Ciudadanos ha decidido ser útil, aportando propuestas encima de la mesa. Sin embargo, el PP ha decidido la política inútil del ‘cuanto peor, mejor’. Creo que la ciudadanía pondrá a cada uno en su lugar. Por eso , no me preocupa ese acercamiento de Ciudadanos que ha decidido hacer política útil.

-Y cómo ve a la oposición, con Javier Esparza reforzado tras el congreso de UPN del pasado verano…

–Lo de reforzado internamente con un 60% de los apoyos no lo veo. Pero bueno, en esta situación que nos ha tocado vivir, hemos podido dialogar con Navarra Suma, con EH Bildu. Con los partidos de la oposición hemos podido sacar adelante los distintos decretos, muchos de ellos por unanimidad. Por encima de los discursos políticos hemos sabido incorporar y construir conjuntamente, creo que eso es de agradecer. Hemos tenido recepción por parte de los grupos parlamentarios, no con todos, pero sí con muchos.

-Cambiando de asunto, ¿Cómo valora lo que está ocurriendo con el Rey emérito Juan Carlos I?

-No ha tomado decisiones acertadas. Los jueces serán los que juzguen (silencio).

“La relación con Pamplona es buena y es correcta“

-En clave local de Pamplona. Le pregunto sobre las relaciones entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. Si el 0 es ‘nada de sintonía’ y 10 ‘mucha sintonía’ ¿En qué punto la situaría?

-Como relaciones entre dos instituciones la relación es buena, no le pondría un número. Cuando hemos tenido que sentarnos con el Ayuntamiento de Pamplona, para los ‘no sanfermines’ o para planificar y coordinar nos hemos sentado sin ningún problema. Incluso Maya y yo hemos dado ruedas de prensa conjuntamente. Creo que la relación con Pamplona es buena y es correcta. Ahora estamos trabajando el decreto de habitabilidad, y Pamplona ha dicho públicamente que quiere hacer aportaciones. Me consta que el vicepresidente y consejero Aierdi, y otros, se han sentado a hablar de éstas y de otras cuestiones. Por ejemplo, la coordinación en los ‘no sanfermines’ entre el vicepresidente y consejero Remírez ha sido total.

-Me gustaría que terminemos esta entrevista con un mensaje a la ciudadanía navarra que, sin duda, está afrontando con inquietud este final de verano

-Yo les digo que no tengan miedo. Que al virus hay que tenerle respeto, pero no miedo de llevar una vida más o menos normalizada siempre cumpliendo con esas medidas de higiene, de seguridad, de distancia física, de no aglomeraciones, etc. Pero tenemos que seguir viviendo porque el virus pasará. Afrontemos las cosas con responsabilidad, con respeto, pero no con miedo. Quiero aprovechar para agradecer el comportamiento de los navarros y navarras en este tiempo porque mayoritariamente han sido muy responsables, incluso con estas medidas tan duras. Y agradecer la labor del personal voluntario, con miles de personas aportando en la medida que han podido.

Entre todos saldremos de esta, y el virus pasará.