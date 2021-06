Mariana Areyán: “Nuestra filosofía es la de rescatar la clínica dental de barrio de toda la vida, donde tratar de tú a tú a nuestros pacientes”

Facebook Twitter WhatsApp

Clínica Dental Divina Pastora es una clínica dental integral familiar situada en la calle Divina Pastora 12, bajo de Ansoáin. Cuentan con todo tipo de tratamientos para que cualquier miembro de la familia pueda lucir dientes sanos y una buena estética bucal

Mariana Areyan y su equipo abrieron la Clínica Dental Divina Pastora poco antes de que estallara la pandemia de coronavirus, en febrero del año pasado. Colegiada y especialista en endodoncia cuenta con más de un lustro trabajando en varias clínicas dentales de Pamplona y Comarca.

Ahora la Clínica Dental Divina Pastora coge impulso con la filosofía de “rescatar la clínica dental de barrio de toda la vida donde tratar de tú a tú a nuestros pacientes”, asegura Mariana, una apasionada de su trabajo y que reconoce que con la situación sanitarias “muchas personas están invirtiendo más en el autocuidado y eso incluye la dentadura”. “Nos estamos cuidando más a nosotros mismos”.

Mariana insiste en que con Clínica Dental Divina Pastora pretende “volver a las raíces para ganar en cercanía con las personas” que acuden, y donde “puedan tener una conversación con la responsable” de su tratamiento dental realizado aquí y resolver cualquier duda o inquietud ya que “conocemos a todos los pacientes que son como de nuestra familia y que además viven cerca”. “Quiero regresar a lo simple, a lo humano, a lo cercano” en este campo, explica la responsable de esta clínica dental en Ansoáin.

En Clínica Dental Divina Pastora tienen como lema intentar convertirse en “arquitectos de sonrisas” y cuentan con todo tipo de tratamientos para que cualquier miembro de la familia pueda disfrutar este verano de unos dientes sanos y de una buena estética bucal. Además, posee un equipo muy experimentado y profesional, que hace que se pueda individualizar, cada caso, para resolverlo de la manera más eficiente posible.

Además disponen de un moderno equipo con la última tecnología de limpieza dental que emplean, y personalizadas con ultrasonido, cepillo o pistola de bicarbonato. A este respecto, Mariana Areyán insiste en que intentan personalizar al extremo cada atención bucodental aunque sólo sea para una simple limpieza de dientes ya que “no todas las dentaduras son iguales, ni las manchas tienen el mismo origen”. “Depende mucho de las necesidades de la persona y no tiene un coste extra”.

Mariana alerta sobre el incremento de pacientes con bruxismo “porque la gente está apretando mucho los dientes” a los que ofrece los mejores tratamientos “no solo de férula sino de ajuste oclusal que es el ajuste de la mordida para equilibrar la mordida y que la gente no se cargue los dientes de morder tan fuerte o la articulación”.

La especialista dental asegura que ellos detectan enseguida estos casos de bruxismo, que a veces pasan desapercibidos para personas que viven solas, cuando atienden a una persona en la Clínica Dental Divina Pastora. “Veo cosas en la boca que me hacen tener ese diagnóstico: por la forma de los dientes, por la forma en la que abren y cierran la mandíbula, por cómo tienen los músculos de la cara”, dice Mariana quien asegura que hay personas que de no darse cuenta o resolverlo “pueden llegar a dislocarse la mandíbula por este motivo”, por lo que recuerda la necesidad de las revisiones periódicas con el dentista.

“Desayunar cereales es terrible para la dentadura y para más cosas”

Otro problema relacionado además con la nutrición que combate Mariana Areyán es la alimentación infantil. “Desayunar cereales es lo más terrible que puede hacer una persona para la boca porque cuando lees las cajas de cereales la cantidad de azúcares que tiene es increíble”, apunta y recuerda que en su opinión “es preferible desayunar alimentos más proteicos como tostadas, bacon, aguacate, huevos, tortilla, con menos azúcares”. Esto además de evitar el problema de la caries en los niños de más corta edad “puede prevenir otras conductas como la falta de concentración y de retención, o al revés que estén hiperactivos, y luego les da un bajón de azúcar a lo largo de la mañana”. “Por favor, que la primera comida no sea azúcar, los cereales son preferibles por la tarde”, aconseja la responsable de Clínica Dental Divina Pastora.

Mariana Areyán apunta otra cuestión de interés en materia de salud bucodental y es que “hay muchos problemas de mordida o de oclusión que se puede mejorar cuando los niños son pequeños”. “Esto pasa, dice, con niños que tienen el paladar muy profundo”, lo que puede provocar otros problemas mayores como los ronquidos por la noche, etc.

Finalmente la responsable de Clínica Dental Divina Pastora insiste en que con carácter general es “súper importante cuidar nuestea salud bucodental a diario porque la boca es la entrada a todo el organismo” ya que es el lugar donde “tenemos no solo las bacterias que están en la boca que si no están en equilibrio te pueden afectar el resto del cuerpo, o si te faltan piezas dentales todo tu cuerpo se desequilibra, aunque la gente no lo perciba en el momento”. “La mordida se desajusta, se afecta a las cervicales, afecta a la espalda, no masticas bien porque te faltan dientes…“, resume.

Clínica Dental Divina Pastora trabaja además con buenos laboratorios que cuentan con innovadoras técnicas para elaborar las prótesis. “En clínica tengo todo digitalizado, las endodoncias las manejamos con el mejor sistema, las hago con mucho detalle y con excelentes materiales”, explica.

Por último, no podía faltar la vertiente solidaria en la labor de la Clínica Dental Divina Pastora y que colaboran desinteresadamente con la ONG Sonrisas al sur, que se dedica a prestar atención médica y odontológica en zonas de escasos recursos en África y Latinoamérica. Así Mariana está preparando un viaje a Guinea Bisáu para ejercer como voluntaria ya que este tipo de labores “le hacen feliz y resolver un montón de cosas con poco”, explica esta dentista con los ojos iluminados por la emoción, tras un tiempo en el que no han podido acudir debido a la pandemia.

Clínica Dental Divina Pastora se encuentra situada en la calle Divina Pastora 12 de Ansoáin. Su horario es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Puedes contactar para pedir cita previa a través de su página web o bien, a través de los teléfonos 948 38 38 41 0 670 69 36 98, donde puedes pedir cita por WhatsApp. Consulta sus novedades y consejos en sus redes sociales en Facebook e Instagram.