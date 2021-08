Más de 10.000 personas han disfrutado de la octava edición del Festival Flamenco On Fire

Facebook Twitter WhatsApp

Flamenco on Fire alcanza el 92% de ocupación y agota localidades en 26 actividades programadas. 43 conciertos, 112 artistas y 18 escenarios son algunas de las cifras que hablan de la altura de un festival que sigue creciendo

Este martes por la mañana ha tenido lugar en Baluarte la rueda de prensa de balance de Flamenco on Fire en 2021. Al acto han asistido María García-Barberena (Concejala de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona), Ramón Urdiáin (Director Gerente de NICDO), Ricardo Hernández (Coordinador de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz-Kaló), Juan Casero (Director de Flamenco on Fire), Arturo Fernández (Director de Flamenco on Fire).

Flamenco on Fire ha convertido Tudela y Pamplona en las capitales del flamenco en el norte con su octava edición, que ha supuesto un importante crecimiento tanto de público como de artistas, actuaciones, localizaciones y oferta cultural. F on Fire tomó vida propia y se desplazó a las localidades de Viana y Estella/Lizarra. El ciclo concluirá el próximo 22 de diciembre con la actuación de India Martínez en el Navarra Arena.

Del 25 al 29 de agosto, bajo la pregunta ¿Qué es flamenco?, el festival ha reunido una amplia muestra de sensibilidades y propuestas en torno al flamenco, que se ha visto correspondida por la respuesta del público. Pese a la necesidad de reducir aforos para cumplir con las recomendaciones sanitarias, el festival ha reunido a 10.368 asistentes a lo largo de sus cinco jornadas (más del 39% con respecto a 2020), en las que se ha podido disfrutar de 43 conciertos, repartidos en 18 escenarios en los que han participado 112 artistas. La ocupación media de las actividades desarrolladas ha sido del 92% y se ha colgado el cartel de todo agotado en 26 actividades.

En términos de comunicación, se han generado este año más de 700 noticias en medios y se han realizado más de 100 entrevistas entre artistas y organización, obteniendo un valor estimado del conjunto de apariciones de 14.7 millones de euros, lo que supone un aumento del 13% con respecto a la edición 2020.

El ciclo Grandes Conciertos, arrancó el día 25 de agosto en el Teatro Gaztambide de Tudela con la actuación de Falete y continuó en Pamplona con Niña Pastori, Javier Ruibal, el espectáculo ¡Viva! del bailaor Manuel Liñán, la unión de tres generaciones del cante: Pansequito, Antonio Reyes e Israel Fernández y finalizó con el concierto de Buika y Josemi Carmona como artista invitado. El escenario Ciudadela Siglo XXI volvió a reunir propuestas innovadoras como las de Frank Maza, Niño de Elche, Big Lois y Juanito Makandé. El ciclo On Fire Kids presentó La Sirenita entre mares andaluces acercando el flamenco a los más pequeños.

Niña Pastori. 26 de agosto. Baluarte, Pamplona.

El ciclo Calles, balcones y patios, tomó una vez más algunos de los rincones más emblemáticos e históricos de Pamplona para convertirlos en los escenarios en los que la ciudadanía pudo descubrir a algunos de los principales artistas de la actualidad flamenca. Este ciclo, con todas las entradas agotadas, comenzó en el balcón del Ayuntamiento, que volvió a ser el epicentro de distintas muestras de cante y guitarra con Inés Bacán y Antonio Moya, Dolores ‘La Agujetas’ y Domingo Rubichi, Niño de Elche y Raúl Cantizano y se cerró con metal de Pansequito y Miguel Salado.

La corrala de Civivox Condestable, por su parte, acogió por las tardes los directos de Rycardo Moreno, Inés Bacán y Antonio Moya, Juanjo Navas y Enrique ‘El Vaca’ y Yerai Cortés. Después fue el turno del Palacio de Ezpeleta en donde pudimos encontrar a Dolores ‘La Agujetas’ y Domingo Rubichi, Rycardo Moreno y Ané Carrasco, David Carpio y Francisco Vinuesa y cerró el jerezano Diego del Morao con la percusión de Israel Suárez ‘Piraña’.

Diego del Morao e Israel Suárez ‘Piraña’. 29 de agosto. Palacio de Ezpeleta, Pamplona.

La programación gratuita se trasladó el día 25 de agosto a Tudela, que se incorporó al festival en la pasada edición. El ciclo Calles, kioskos y patios ofreció las actuaciones en la Plaza de los Fueros de José Jiménez ‘Tío Selín’ y José Jiménez ‘Hijo’, y Ángeles Toledano y Benito Bernal, mientras que el Conservatorio Fernando Remacha albergó a los recitales de Juanfra Carrasco y Nono Reyes, así como a Jesús del Rosario. Finalizó el ciclo con la actuación de Maui de Utrera en la Sede de las Bardenas Reales.

Las Jornadas Eterno Sabicas, se celebraron en homenaje al maestro navarro que con su guitarra descubrió el flamenco a un público más allá de nuestras fronteras. El jueves 26 de agosto fue el turno de Dolores ‘La Agujetas’, Inés Bacán y Amparo Niño que participaron en la mesa redonda Mujeres y flamenco, moderada por Sara Arguijo. El viernes 27, Juan Luis Cano, la cantaora Cristina Soler y el guitarrista Salva del Real participaron en la conferencia-concierto Cómo me aficioné al flamenco en el Casino Principal. El 28 de agosto la librería Katakrak acogió la presentación del libro De la noche a la mañana, de José María Velázquez-Gaztelu, presentado por Carlos Martín Ballester. El 29 de agosto, en la sala Gola de Baluarte, Josemi Carmona, José Manuel Gamboa, Javier Limón y Fernando Vacas, en la mesa redonda ¡Dame más reverb! Flamencos en el estudio, desvelaron los entresijos de la producción musical en el flamenco.

La Ruta Gastrosabicas volvió a teñir de flamenco y gastronomía más de 35 bares y restaurantes de Tudela y de Pamplona con la interpretación que realizaron los hosteleros a la pregunta ¿Qué es flamenco?.

Fundación Flamenco on Fire y Gaz Kaló presentaron dos iniciativas solidarias e inclusivas con la vocación de hacer llegar el flamenco a todos los públicos. Para apoyar la lucha contra las desigualdades, la discriminación, la pobreza y la exclusión social, 140 entradas solidarias se entregaron a la Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, y a la Coordinadora y Movimiento Antiracista de Navarra. Por otro lado, la colaboración con la Asociación Gitana de Peralta Santa Lucía y la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Peralta, permitió que 40 mujeres peraltesas del ámbito rural, en su diversidad e interculturalidad, celebraran un día de hermandad participando en un plan de actividades y conciertos programado para ellas durante el sábado 28 de agosto.

Para esta VIII edición, el festival ha trabajado junto con las administraciones públicas bajo la premisa de #OnFireResponsable para crear un acontecimiento cultural seguro para asistentes, artistas y trabajadores, respetando las directrices y recomendaciones contenidas en el Manual Covid-19.

Se han realizado 112 test de antígenos a los artistas que han actuado en la presente edición sin registrar incidencia alguna.

Por otro lado, Flamenco on Fire continúa alineándose con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, llevando a cabo acciones vinculadas con diversos ODS.

La organización ha agradecido a las instituciones públicas y privadas el apoyo recibido y ha hecho extensible este reconocimiento a los artistas y músicos que han visitado Pamplona, Tudela, Viana y Estella/Lizarra, convirtiendo Navarra en el epicentro cultural del flamenco. Y, por supuesto, ha agradecido al público asistente su comportamiento modélico demostrando que la relación entre el flamenco y el público navarro es apasionada y duradera.