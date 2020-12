Maya cree que ser investigado no debería ser motivo de dimisión pero “es el listón del Gobierno de Barkos”

Facebook Twitter WhatsApp

El alcalde afirma que “si han puesto ese listón, tienen que ser coherentes” en el caso de Manu Ayerdi

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que la condición de investigado no debería ser motivo para que se produzca una dimisión, como podría ocurrirle al consejero Manu Ayerdi por la causa abierta en el Tribunal Supremo, pero ha advertido de que ese es “el listón” que se aprobó la pasada legislatura con el Gobierno presidido por Uxue Barkos.

Maya ha afirmado, en declaraciones a los medios, que él siempre ha defendido que “lo que antes se llamaba una imputación y ahora se llama ser investigado es algo que le puede ocurrir a cualquiera, si alguien con unos buenos abogados plantea ante un juzgado que alguien sea investigado, normalmente es investigado, y yo siempre he defendido que el hecho de ser investigado no significa más que eso, que se investiga”. “Si de la investigación ya hay unas consecuencias de que se ve que se ha podido cometer un delito, evidentemente es el momento de plantearse posibles dimisiones”, ha explicado.

Sin embargo, ha señalado que “el propio Gobierno de Barkos puso un listón desde mi punto de vista desmesurado y si han puesto ese listón, tienen que ser coherentes”. “Insisto, me parece un listón muy sencillo, con un buen equipo de abogados, para cualquier persona simplemente por el hecho de que se le investigue algo, aunque no haya hecho nada, podría significar su dimisión, te puedes cargar un Gobierno con eso, me parece terrible, pero así lo aprobaron y yo tengo que criticar eso, por qué aprobaron semejante cosa”, ha dicho.

EP