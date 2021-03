Maya pide disculpas por unas “desatinadas” palabras sobre los precios del comercio local y traslada su apoyo al sector

Facebook Twitter WhatsApp

“Si he generado malestar, pido disculpas y aclaro lo que he querido decir”, ha dicho el alcalde

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha pedido disculpas a los comerciantes de la ciudad por unas “desatinadas” palabras que pronunció en relación con el precio de los productos en el comercio local, palabras que han motivado el “malestar” de asociaciones del sector.

Maya ha señalado que, en una entrevista en la Cadena Ser y a preguntas sobre el comercio local, apuntó al problema del “cambio en hábitos de compra, no solo por las grandes superficies, sino también por la compra por internet”, lo que dificultaba competir y hacía que el comercio local se viera en situación de vender a precios más altos.

“No quise decir que vendan más caro, sino que están en situación de inferioridad y que tienen que ajustar mucho los márgenes para competir con las grandes superficies. No fui atinado, rectifico y pido disculpas. Necesitan esforzarse muchísimo en su forma de montar los negocios porque la competencia de las grandes superficies les obliga. Se verían obligados a vender más caro si no agudizaran el ingenio. Doy todo el apoyo del mundo a los comerciantes”, ha indicado.

Maya ha señalado que, “además de todas las dificultades que tiene el comercio local de todo tipo, de aparcamiento, de accesibilidad, que ya resulta difícil competir con las grandes superficies, además las grandes superficies les obligan a competir en precio, lo cual resulta muy complicado por esa dificultad que tienen por ese tamaño de negocio”.

De hecho, ha explicado que en distintas ocasiones los comerciantes han planteado acudir a sistemas centralizados de compra para obtener costes de producto que les hagan competitivos.

El alcalde de Pamplona ha expresado su “plena disposición” a mantener reuniones con las asociaciones de comerciantes para abordar su situación. “Si con alguien nos estamos reuniendo es con los comerciantes y ellos me transmiten sus dificultades. Si he generado malestar, pido disculpas y aclaro lo que he querido decir”, ha dicho.

EP