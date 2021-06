Maya reitera que trabaja con la idea de que haya toros en Pamplona este año y lo ve más probable hacia San Fermín Txikito o coincidiendo con el Privilegio de la Unión

Facebook Twitter WhatsApp

Asegura que la idea es que no haya gastos para la Meca aunque no hay nada cerrado

No hay nada cerrado, pero el alcalde de Pamplona, Enrique Maya ha vuelto a deslizar en una entrevista con Onda Cero Pamplona que tiene toda la ilusión de que haya corridas de toros a finales de verano, hacia el Privilegio de la Unión (8 de septiembre) o más adelante, coincidiendo con San Fermín Txikito. Lo importante ha dicho es que esta actividad no coincida con los ‘no sanfermines’ y que es una cuestión “de consenso con el resto de grupos municipales” en el sentido de que no se realicen celebraciones especiales durante los días en los que no habrá Sanfermines.

En la entrevista en Onda Cero Radio Pamplona Maya apunta que “todos tienen una fecha en la cabeza que es San Fermín Txikito” que es “una fecha especial” aunque tampoco descarta hacer algo el día del Privilegio de la Unión como un “día bonito para hacer una fiesta taurina”.

Maya reconoce que “sigue con la idea de que pueda haber corridas de toros” y que dará “los pasos necesarios” para que las haya, ha insistido aunque defiende que esta corrida o corridas ” no suponga ni un solo euro a nuestros mayores de la Casa de Misericordia, nunca nos puede generar gastos”.

“Si hay alguien que pueda organizar una corrida de toros en Pamplona o más, se podrán celebrar en esas circunstancias”. Se trata de un objetivo en el que va a trabajar “, ha insistido Maya que ha matizado que “no hay nada cerrado”.