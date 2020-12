Maya, satisfecho con el acuerdo presupuestario: “Es importante para los ciudadanos de Pamplona”

Facebook Twitter WhatsApp

“Estamos en una pandemia, estamos en una situación de crisis importante, al igual que se habla en el Gobierno de España o en el de Navarra de que tener Presupuestos es fundamental para trabajar en esta situación tan difícil”, ha dicho

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha expresado su “satisfacción” por el acuerdo alcanzado con el PSN para aprobar los Presupuestos municipales de 2021 y ha afirmado que “es importante para el equipo de Gobierno pero sobre todo es importante para los ciudadanos y ciudadanas de Pamplona”.

“Estoy muy contento, porque me parece que es muy importante para Pamplona”, ha afirmado el alcalde en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes, acompañado de la concejala delegada de Servicios Generales, María Echávarri, una vez firmado el acuerdo presupuestario esta misma mañana.

Maya ha destacado que “éste era un momento realmente importante para tener Presupuestos”. “Estamos en una pandemia, estamos en una situación de crisis importante, al igual que se habla en el Gobierno de España o en el de Navarra de que tener Presupuestos es fundamental para trabajar en esta situación tan difícil”, ha dicho.

El alcalde ha afirmado que el equipo de Gobierno ha trabajado “intensamente en la elaboración de los Presupuestos y en la negociación con el PSN” para alcanzar un acuerdo, destacando que éste era su “interlocutor preferente”, sin descartar un acuerdo con Geroa Bai, “siempre que se tratase de hablar de cuestiones estrictamente presupuestarias” y rechazando negociar con EH Bildu.

Tras ello, Enrique Maya ha agradecido “la buena disposición del PSN” para el acuerdo. “Hemos incorporado las 27 enmiendas del PSN, ha habido algunas cuestiones que se han trabajado, una por una, valorando todas las enmiendas, y se ha hecho algún ajuste, pero las enmiendas han sido aprobadas en lo sustancial”.

Con ellas, se eleva el Presupuesto hasta 235,8 millones de euros, lo que supone 3,4 millones más que los aprobados por la Junta de Gobierno Local inicialmente. Esos 3,4 millones adicionales se obtendrán haciendo mayor esfuerzo en la venta de terrenos, venta de patrimonio municipal y mayor endeudamiento. Las inversión pasan de 30,2 a 33,3 millones de euros.

Enrique Maya ha destacado que “este acuerdo demuestra que cuando se quiere se puede negociar”. “Cuando no ponemos como objetivo fundamental el interés de los ciudadanos a veces los partidos nos enfrascamos en unos debates que no valen para nada”, ha dicho.

En todo caso, ha valorado que “por fin de tenemos Presupuestos y además con una mayoría muy importante, tenemos que ser conscientes de que dos tercios de los concejales vamos a apoyar este Presupuesto, y eso es lo que esperaban de nosotros los ciudadanos, creo que estarán orgullosos y tranquilos por saber que se van a gestionar los Presupuestos desde esa amplia mayoría”.

Enrique Maya ha recordado que ya dijo que “ni una sola de las inversiones previstas iba a ser obstáculo para aprobar los Presupuestos y ha habido que dejar cosas en la gatera para conseguirlo, pero es importante que el Presupuesto sigue manteniendo la esencia”.

El alcalde ha reconocido que “lo que más difícil” le ha resultado ha sido renunciar a sus planes sobre la avenida de Pío XII. En cuanto a la pasarela del Labrit, donde finalmente el Gobierno municipal ha aceptado retirar la partida de 500.000 euros para su reparación, ha afirmado que sigue pensando que “vamos a conseguir el arreglo de la pasarela de acuerdo al criterio que todos tenemos y es que no pongamos un solo euro”. “Vamos a ver si la fórmula que encontramos es satisfactoria para el PSN y podemos llevarlo a la práctica, para mi es clave recuperar ese recorrido peatonal”, ha afirmado.

En cuanto a la importancia de este acuerdo más allá del ámbito municipal, Enrique Maya ha considerado que no tendrá “un efecto inmediato en la política de acuerdos que tiene el Gobierno de Navarra”. “Lo que sí veo es que hay un acuerdo entre Navarra Suma y el PSN en Pamplona que es muy importante por lo que significa para Pamplona, pero también porque abre un posible acuerdo entre Navarra Suma y PSN a nivel más general, es una demostración de que cabe ese acuerdo. Conseguir este acuerdo en una situación muy difícil me parece muy importante para el futuro, en qué se concretará, no lo sé”, ha afirmado el alcalde.

Europa Press