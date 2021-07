Miles de personas se manifiestan en Madrid por el Orgullo

Facebook Twitter WhatsApp

PP y Vox no acuden a la marcha en la que sí ha habido representación de PSOE, Unidas Podemos, Cs y Más Madrid

Miles de personas se han manifestado este sábado en Madrid en una marcha del Orgullo 2021 marcada por las medidas impuestas por la organización por la pandemia y con una clara reivindicación por los derechos de las personas trans.

12.000 personas han participado en la marcha, según ha informado a Europa Press la Delegación de Gobierno de Madrid. La entidades organizadoras, por su parte, ha dicho que alrededor de 25.000 personas estaban acreditadas para participar.

Sin las características carrozas, que han sido eliminadas este año por protocolo Covid, se ha pedido a los asistentes “responsabilidad” frente a la pandemia. La organización ha llamado a usar las mascarillas, ponerse en filas que permitan la separación de 1,5 metros y el uso de gel hidroalcólico.

La cabecera ha salido de la Plaza de Felipe V a las 20.00 horas tras una pancarta con el lema ‘Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans Ya’, llevada por activistas de la organización, la Federación Estatal de Lesbiana, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTBI) y COGAM. Entre ellas la exdiputada socialista de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli.

El recorrido, por un lateral del Paseo del Prado (el tráfico solo se ha cortado en un sentido) estaba en algunos tramos acotado por vallas, y la Policía Nacional y voluntarios de la organización se han mantenido vigilantes para evitar las aglomeraciones.

“Aquí está la resistencia Trans” ha sido el lema gritado por los manifestantes a su llegada a la Plaza de Cibeles, donde está sede del Ayuntamiento de Madrid, que este año no ha colgado la bandera trans en su fachada.

Las presidentas de las entidades convocantes han insistido ante los medios en la peculiaridad de la edición de este año, aún en pandemia, aunque la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo ha mostrado su “esperanza” de que “ya el año que viene” la marcha se realice “como siempre”.

Aún así, ha destacado lo “reivindicativo” del Orgullo de este año 2021 que, ha indicado, está “marcado” por la Ley Trans y LGTBI aprobada esta semana por el Gobierno, pero también por la actitud del Ayuntamiento de Madrid que, ha denunciado, “no ha hecho prácticamente nada”. Según ha explicado, no han mantenido reunión con el consistorio, como otros años.

CRÍTICAS A PP Y VOX, QUE NO ACUDIERON

La presienta de la FLGTB, Uge Sangil, ha destacado también una segunda pancarta que porta la organización y que lleva como lema ‘Ni un paso atrás’ que, según ha indicado, es en referencia a “los discursos de odio”, “los asesinatos”, “la transfobia y la LGTBIfobia” y ante “los cómplices PP y Ciudadanos, de la extrema derecha de Vox”.

Ni los ‘populares’, ni los de Santiago Abascal ha asistido a la marcha. Sí lo ha hecho el PSOE, cuya asistencia había sido declarada ‘non grata’ por organizaciones trans después de que el partido se abstuviera en el Congreso a la ley que recoge sus derechos y las oposición de la formación, en un documento interno, a la autodeterminación de género.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, lideraron la representación del principal partido del Gobierno tras una pancarta con el lema ‘Por la igualdad real para las personas LGTBI’.

Justo detrás, sus socios de Gobierno, Unidas POdemos, que estuvieron representados por la ministra de Igualdad, Irene Montero, la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales y secretaria general del partido, Ione Belarra, entre otros cargos.

Por Ciudadanos, acudió la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, el portavoz adjunto de los naranjas en el Congreso, Edmundo Bal y la diputada portavoz de Igualdad, Sara Giménez; mientras que liderando la comitiva de Más Madrid se encontraba su líder Iñigo Errejón.

40 AÑOS DEL PRIMER CASO DE SIDA

Además de los partidos políticos y de los sindicatos, en la manifestación han estado representados también con su propia pancarta las personas no binarias. ‘También existimos’, decía su pancarta. “No se puede permitir que salga adelante una ley que no incluya a todas las personas trans. Excluirnos de la ley es ejercer violencia sobre nosotres y atentar contra nuestros derechos humanos”, han explicado a Europa Press desde la Asociación No Binaries de España.

Sobre la ausencia de este colectivo en la Ley Trans del Gobierno ha hablado también Sangil, quien ha explicado que en el trámite parlamentario de la norma se intentará mejorar en este sentido. Además, buscan que se incluya también en la norma a las personas migrantes LGTBI, así como que se amplíen los derechos de los menores trans.

Aunque la principal reivindicación se ha centrado en las personas trans, la organización ha desplegado también una pancarta en conmemoración de los 40 años del primer caso de Sida en el mundo. Cuatro décadas, según ha declarado la presidenta de la FELGTB, de “discriminación y estigma” para muchas personas.

Esa pancarta, ha declarado, es “en honor de todas las compañeras trans y compañeros gais muertos por motivo del Sida”, ha señalado en rueda de prensa.

La organización ha leído el manifiesto en la Plaza de Colón para “recuperar el espacio” que, a su juicio, les está quitando la “derecha y la extrema derecha”.

