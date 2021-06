Moncayola: “Llevo aquí desde los diez años y estoy encantado de seguir en Osasuna”

Facebook Twitter WhatsApp

Jon Moncayola ha firmado esta mañana, sobre las 10.30 horas, su nuevo contrato con el Club Atlético Osasuna hasta junio de 2031. Un vínculo de diez temporadas poco habitual en el mundo del fútbol que el futbolista ha agredecido poco después en la rueda de prensa celebrada en el estadio de El Sadar y en la que ha estado acompañado por el director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez. “Es un día muy importante para el club y para toda la afición, porque creo que es un paso muy importante en el crecimiento del club que jugadores muy importantes como Monca estén con nosotros. Quiero darle las gracias a mucha gente, al presi, a la Junta Directiva que nos da la confianza para que estas operaciones se lleven a buen puerto. También a los agentes, que ellos hacen su faena y nosotros la nuestra, pero ellos también han puesto de su parte. Y a Monca y su familia por apostar por su club. Es evidente que si quería irse podía haberse ido y se ha querido quedar. Reitero las gracias a toda la gente y por encima de todos a Monca por querer estar tanto tiempo. Hay que estar ilusionados de que nuestros mejores jugadores confíen en nuestro proyecto y quieran estar con nosotros”, ha comentado Braulio Vázquez en su primera intervención antes de ceder la palabra al futbolista.

“Estoy muy contento de seguir aquí, tremendamente feliz de esta renovación para tantos años. Mi predisposición ha sido siempre seguir aquí, el club tiene en mente un proyecto muy sólido y yo quería formar parte de él. Agradecer a todos los que lo han hecho posible, a los agentes, a Braulio, Cata, Ángel, Fran Canal, el presi. Ha sido una temporada un poco larga, complicada con pocos periodos de descanso, quería tomar la decisión antes de irme de vacaciones para tener un verano tranquilo”, ha comentado Moncayola. “Me siento valorado. Creo que el club tiene un proyecto para muchos años y gente como David o Budimir han firmado contratos de cuatro o cinco años. Yo, siendo más joven, he podido firmar alguno más. Confianza plena en el proyecto y me siento valorado”, ha explicado.

Moncayola ha reconocido haber recibido ofertas en las últimas semanas, pero ha asegurado que su idea siempre ha sido continuar ligado a Osasuna. “Tentarme puede ser, pero convencerme no lo han conseguido. Si sigo aquí es porque me ha convencido más. Espero seguir aquí muchos años y que las cosas vayan bien. Hasta 2031 quedan una pila de años para disfrutar de Pamplona”, ha bromeado.

“Llevo aquí desde los diez años. Desde que llegué a Osasuna no había visto semejante solidez en un proyecto ni que se apostase tanto por la gente como hoy en día. Y ese es uno de los motivos para quedarme. Encantado de seguir aquí y si cumplo los diez años serán 23 en Osasuna, prácticamente toda la vida”, ha comentado el centrocampista criado en Tajonar, que también ha repasado su evolución con el primer equipo. “Este año ha sido el de asentarme en el primer equipo, de sentirme importante. El año pasado en algunas cosas estaba verde y este año he dado un paso al frente y he aprendido de compañeros que llevan muchos años. Espero seguir creciendo con ellos y con todos los que lleguen, que seguro que vienen para que Osasuna tenga éxito”, ha dicho. Además, ha reconocido el papel de Jagoba Arrasate en su buen rendimiento. “Jagoba es una figura importante para mí. Me hizo debutar y confío mucho en él, y creo que el también en mí. Hablé con él a final de temporada y no quiso marearme mucho, pero me dio su punto de vista y me dijo que el mejor momento para crecer iba a ser aquí”.

Tras su renovación, Moncayola está deseando poder jugar en El Sadar con público. “No he podido disfrutar del Sadar más de cinco o seis partidos y me apetecía también. Son muchos ingredientes para que esto salga bien. Estamos en una de las mejores ligas del mundo y espero que las próximas temporadas tengamos muchos éxitos colectivos. Responsabilidad también, pero yo lo veo como algo bonito para que los chavales que vienen de abo vean que se puede estar en Osasuna muchos años. Para el club es importante cuando llevas muchos años con la misma gente seguir con ellos. Y cuantos más estemos de la base que subió a Primera mejor para todos, porque hay muchas cosas que están ya automatizadas. Eso es bueno para el grupo”, ha concluido.

Braulio Vázquez: “Nuestro principal activo es retener a nuestros mejores futbolistas”

Finalmente, Braulio Vázquez ha repasado la actualidad del equipo en el turno de preguntas de los medios de comunicación. El director deportivo dejó claro que comparte la ilusión que generan la renovación de Moncayola entre los aficionados del equipo rojillo, pero aun así ha advertido de que la competición es especialmente dura. Al mismo tiempo, Braulio ha puesto en valor el esfuerzo realizado por la entidad para poder retener a dos canteranos como David García y Jon Moncayola en las últimas semanas. “Lo que queríamos es que nuestros mejores futbolistas se quedasen y con Budi o David lo hemos conseguido, y hemos rechazado salidas de otros futbolistas. Nuestro principal activo es retener a nuestros mejores futbolistas y hemos aprovechado que el club puede y debe retener a sus mejores talentos. Esto nos hace estar muy ilusionados. Tenemos que disfrutar de que el club puede retener a sus futbolistas y no vamos a sufrir antes de que sucedan las cosas, pero no podemos tampoco perder la noción de la realidad porque la Primera División es muy dura”, ha asegurado.

“La ilusión que genera es bueno. Me veo reflejado en nuestros aficionados. Son futbolistas que tienen ofertas de clubes más fuertes que nosotros y creo que el hecho de que se queden es un motivo para estar ilusionado. Creo que tenemos que estar orgullosos de cómo está quedando el equipo y de que futbolistas de la casa y de fuera crean en el proyecto que está haciendo Osasuna. Luego podemos ganar, empatar o perder, pero creo que es obvio el crecimiento del club y debemos disfrutar del camino. El objetivo es ser estables en Primera y ser un equipo identificable. Este año cambiamos nuestra forma de jugar por la lesión del Chimy, pero nunca dejamos de ser Osasuna. Cuando están las cosas mal entre todos estuvimos cerca y vimos que podíamos salir de ahí. Y creo que eso te da más estabilidad que ganar, porque ganar implica a veces que pierdas la noción de la realidad, de tus valores y del club que eres. Buscamos que la gente se sienta orgullosa del equipo que tiene, que lo disfrute y no perder a nuestros mejores jugadores, porque si se llevan a nuestros jugadores muy jóvenes o se los llevan cuando empiezan a despuntar en el primer equipo así es muy difícil crecer”, ha reflexionado el director deportivo.