NA+, PSN o Geroa, en contra de la propuesta de Podemos de que los ayuntamientos dejen de pagar la luz, mientras que Bildu e I-E abogan por “presionar”

Facebook Twitter WhatsApp

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha abogado por iniciativas a favor de una “mayor soberanía energética” y por crear una empresa pública, así como por “cambiar las estrategias y trabajar por una ley que proteja a la ciudadanía”. Ha considerado “simbólica” la iniciativa de un pueblo madrileño de no pagar la factura de la luz. “Hay mucho que trabajar, persistir y permanecer”, ha dicho

Los grupos han acogido de diferente forma la propuesta de Podemos Navarra de que los ayuntamientos no abonen el precio de la luz, como ha anunciado un ayuntamiento madrileño, de manera que Navarra Suma, PSN o Geroa Bai no son partidarios de la insumisión de los ayuntamientos en este sentido, mientras que otras formaciones como Bildu o I-E abogan por “presionar” para adoptar medidas.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que “cuando no se dan soluciones, se dicen estupideces” y ha pedido que “se pongan a trabajar de una vez, no sé como no les da vergüenza decir eso”. Tras recordar a Podemos que forma parte del Gobierno de España, ha indicado que “hay que dar soluciones a los ciudadanos, no hay derecho a que ocurra esto” con el precio de la luz. “Si tuvieran decencia y coherencia con los discursos que han dicho, tenían que coger las maletas e irse del Gobierno”, ha apuntado.

El socialista Ramón Alzórriz, por su parte, ha manifestado que “la política debe buscar soluciones, no fomentar insumisiones”. “El presidente Sánchez ha tomado decisiones”, ha indicado, para añadir que “Sánchez ayer adquirió un nuevo compromiso, y el presidente los cumple, de que a final de año los ciudadanos pagaremos lo mismo que en 2018”. “Estamos ante un Gobierno que pone sobre la mesa soluciones para bajar el precio de la luz”, ha defendido.

La parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que “no entendemos que la insumisión en el pago de la factura resuelva el problema” y ha destacado que “el Gobierno central es el que tiene la competencia”, el que “tiene que acometer la tarea”. “Hay mucho por lo que trabajar, nos parece vital”, ha dicho.

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha indicado que “más allá de estas propuestas, son necesarias medidas estructurales, por parte de partidos que están en el Gobierno”. “La presión social, institucional y política que se pueda implementar tiene que coadyuvar para que quien tiene que tomar las decisiones, las adopte de una vez”, ha dicho, para señalar que “la situación es absolutamente escandalosa”. Ha urgido así al Gobierno central que tome medidas ya.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha abogado por iniciativas a favor de una “mayor soberanía energética” y por crear una empresa pública, así como por “cambiar las estrategias y trabajar por una ley que proteja a la ciudadanía”. Ha considerado “simbólica” la iniciativa de un pueblo madrileño de no pagar la factura de la luz. “Hay mucho que trabajar, persistir y permanecer”, ha dicho.

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha abogado por “nacionalizar el sector de las eléctricas” y que “mientras, se cree una empresa pública para gestionar el precio de la luz”. “No soy quien para decir que tiene que hacer cada ayuntamiento, pero está bien hacer presión al Gobierno, es una propuesta interesante en este sentido”, ha dicho, para añadir que “toda presión va a ser poca, algo tenemos que hacer”.