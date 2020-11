NA+ ve “sesgado” el estudio sobre el tránsito de camiones por vías que tendrán peaje y Ciriza defiende sus conclusiones

Facebook Twitter WhatsApp

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha defendido este miércoles el estudio encargado sobre el tránsito de vehículos pesados por las vías de alta capacidad en las que el Ejecutivo va a instalar peajes ante las críticas de Navarra Suma que lo ha calificado como “sesgado” y “no adecuado”.

Ciriza ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de NA+, para explicar este informe que estudia el tránsito de vehículos pesados por la Autovía del Norte (A-1), Autovía de la Barranca (A-10), Autovía de Leitzaran (A-15), Autovía del Ebro (A-69) y la carretera Pamplona-Behobia (N-121-A), las vías en las que el Ejecutivo foral va a instalar peajes.

Tras destacar que el estudio, encargado a la empresa Girder Ingenieros, tiene como objetivo “conocer en profundidad” la composición del tráfico de los vehículos pesados, Ciriza ha recordado que el mismo concluye que el 88% de los camiones que circulan por las cinco vías en las que el Gobierno foral va a instalar peajes son de fuera de Navarra.

En concreto, según los datos del estudio, por la A-1 circulan a diario en torno a 6.000 vehículos pesados, de los que el 97% son de fuera de Navarra frente a un 3% de la Comunidad foral; mientras que por la N-121-A circulan de media más de 2.800 vehículos pesados, de ellos, el 87% de fuera de Navarra.

Por su parte, la tercera vía estudiada, la A-68, tiene una circulación media cercana a los 5.000 vehículos pesados, con un 88% de los camiones de fuera de la Comunidad foral y un 12% navarros. Y en la A-15 circulan en torno a 2.600 camiones, el 23% de ellos de la Comunidad foral frente al 77% que no lo son.

Asimismo, la quinta carretera estudiada, la A-10, tiene una circulación diaria de unos 2.300 camiones, de los cuales cerca del 75% serían de fuera de la Comunidad foral frente a un 25% de Navarra.

De este modo, ha remarcado Ciriza, la A-1 es la que presenta un porcentaje más elevado, con casi un 97%, lo que evidencia que esta vía limítrofe por otras comunidades sería empleada por vehículos de largo recorrido o que realiza desplazamientos por distintos territorios. En el lado opuesto se encuentra la A-10, una autovía con inicio y final dentro de Navarra.

NA+ ACUSA A CIRIZA DE “FALLAR A LOS TRANSPORTISTAS”

En el turno de los grupos parlamentarios, Javier García, de Navarra Suma, se ha mostrado contrario a la instalación un sistema de peajes que “carga a los transportistas navarros” y ha acusado al consejero de “fallar y mentir a los transportistas” sobre la posibilidad de compensaciones.

En cuanto al estudio sobre el tránsito de camiones encargado por el Ejecutivo, ha considerado que está “sesgado, no es adecuado, la medición no se ajusta a la realidad y no identifica al total del transporte navarro”.

En su turno de réplica, el consejero ha considerado “sorprendente” que el representante de NA+ “cuestione el estudio realizado por una empresa con experiencia, que es la misma que en su día efectuó los estudios que se llevaron a cabo en el País Vasco”. Ha defendido, además, la metodología empleada para la realización del informe y ha remarcado que su departamento “no sólo dispone de este informe” de modo que, por ejemplo en el caso de la A-1 “contamos con otra medición previa que viene a corroborar la principal conclusión extraída”.

En este mismo sentido, el socialista Jorge Aguirre ha reprochado a García que “si no quiere bloquear el departamento lo disimula bastante bien” y ha considerado que, con su rechazo a los peajes, la coalición “apuesta por su ombligo en lugar de por el bien común de Navarra”. Además, ha instado a NA+ a que “asuma la responsabilidad de sus decisiones con 15 años en los que los ciudadanos de la Ribera seguimos pagando peajes”.

En representación de Geroa Bai, Pablo Azcona ha defendido como “necesario y serio” el estudio encargado por el Gobierno foral sobre los vehículos pesados y ha compartido con el departamento las líneas generales de priorización del departamento en cuanto a las carreteras. Sobre la sociedad pública que se prevé crear para la gestión de las cinco vías de alta capacidad, la ha calificado como “una oportunidad” y ha pedido “un esfuerzo y trabajo especial con el sector de transportistas de Navarra”.

Por su parte, Laura Aznal, de EH Bildu, ha manifestado que el informe sobre los camiones “arroja unas conclusiones que no por conocidas no dejan de ser muy importantes”. Ha afirmado que los importes que se han destinado para carreteras en los últimos años “han sido irrisorios”, por lo que “estamos hablando de un problema de financiación que hay que acometer” y ha reclamado que los transportistas navarros “no salgan perjudicados de todo esto”. “Hablamos de soluciones que nos den la mayoría garantía jurídica posible”, ha agregado.