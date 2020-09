NA+ y EH Bildu insisten en que los datos de Covid en Navarra son “malos” y el resto no los ven equiparables a Madrid

Facebook Twitter WhatsApp

Esparza pide que se adopten nuevas medidas en Navarra

Navarra Suma y EH Bildu han afirmado este lunes, como vienen haciendo en los últimos días, que los datos sanitarios de Navarra en relación con la pandemia de Covid-19 son “malos” y han pedido al Gobierno foral que adopte nuevas medidas.

Por el contrario, PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra han señalado que, si bien la tasa de contagios no es buena, existen otros indicadores que son mejores y han afirmado que la situación no es equiparable a la de la Comunidad de Madrid.

En concreto, señalan entre esos indicadores que Navarra realiza más pruebas PCR que la media nacional y que el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias de Covid y de la UCI es menor en Navarra que en la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el pleno del Parlamento de Navarra debatirá el jueves el decreto sobre el régimen sancionador aprobado por el Gobierno de Navarra frente a los incumplimientos de la normativa sanitaria. EH Bildu ha señalado que no dificultará su aprobación, por lo que el decreto tiene garantizada la mayoría necesaria. Navarra Suma ha recordado que ha pedido al Gobierno que aplique determinadas medidas sanitarias, como agilizar las pruebas PCR, y si no lo hace, votará en contra.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que su grupo está poniendo “blanco sobre negro la realidad de unos datos objetivos que colocan a Navarra como la primera comunidad en incidencia en los últimos siete días y como la segunda en los últimos catorce días”. “Le pedimos al Gobierno que haga otras cosas, la estrategia no está dando resultados positivos, no está siendo efectiva. Tomen otras decisiones”, ha dicho.

Javier Esparza ha asegurado que su grupo no está haciendo “ningún tipo de uso partidario ni político” de la crisis sanitaria. “No buscamos tumbar a ningún Gobierno. No hemos convocado manifestaciones como han hecho el PSOE y Podemos en Madrid, no hemos pedido la dimisión de la presidenta con han hecho en Madrid, hemos pedido que este Gobierno cambie la estrategia porque los datos no son buenos”, ha afirmado, si bien ha reconocido que su grupo ha pedido la dimisión de la consejera de Salud, Santos Induráin.

Sobre la comparación con Madrid, ha asegurado que no tiene “los datos, no me atrevo a decir si tenemos que endurecer a

o no las medidas”. “Madrid recibe a personas de todo el mundo, tiene el transporte público que tiene, tiene una densidad de población, Navarra es distinta y también hay que tenerlo en cuenta, no puede ser el café con leche para todos”, ha asegurado.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que los datos de contagio “son malos”, pero ha añadido que Navarra tiene “datos razonables, en muchos casos buenos, en la evolución de la pandemia: hacemos más del doble de PCR que la media del conjunto de España y tenemos datos positivos de no saturación en camas hospitalarias y en UCI”. “No tenemos que darnos palmaditas en la espalda pero tampoco hay que transmitir un mensaje de desasosiego. La situación es buena y sostenible dentro de la situación dramática que tenemos con la pandemia”, ha afirmado.

Alzórriz ha defendido además que el Gobierno de Navarra ha sido “de los primeros en tomar decisiones muy duras” frente al Covid y ha citado por ejemplo la reducción de encuentros sociales a seis personas o las restricciones en la hostelería. El parlamentario socialista ha señalado que “los ciudadanos no entienden una guerra política pero también los ciudadanos saben que Madrid no ha tomado las decisiones necesarias ni el fondo ni en las formas ni en el momento”.

Por ello, ha ofrecido un mensaje de “tranquilidad y confianza al conjunto de la sociedad navarra” y ha dicho que “hace falta unidad política para poner encima de la mesa las propuestas que reclama la sociedad navarra, hace falta responsabilidad y concienciación del conjunto de la sociedad, y hace falta responsabilidad de los medios de comunicación para transmitir los datos en su conjunto”.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que es “incomprensible un uso partidario -de la situación sanitaria-, que es lo que Navarra Suma nos viene señalando en las horas previas al pleno del Parlamento”. “Es incomprensible que se trate de trasladar a Navarra la falta de estabilidad política que estamos viendo en otras Comunidades Autónomas, cuando en la situación de Navarra nos asisten otras circunstancias que permiten responder con mayor capacidad”, ha asegurado.

En todo caso, Uxue Barkos ha afirmado que esta semana “va a ser importante para conocer la evolución de la pandemia, si la curva puede, si no aplanarse, tener un crecimiento menos severo, y conocer si las infraestructuras sanitarias pueden acometer la respuesta a esta situación”.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que la situación sanitaria en Navarra es “preocupante” y ha señalado que “esto no puede seguir así”. “Hay que seguir apelando a la responsabilidad individual pero no se puede poner estrictamente el foco en la ciudadanía. Desde el ámbito político todos tenemos que ejercer nuestra responsabilidad y el Gobierno, la suya”, ha asegurado.

Así, Bakartxo Ruiz ha pedido al Gobierno de Navarra que “planifique los recursos necesarios para hacer hincapié en las claves: detección precoz, rastreo eficaz y recursos suficientes en Atención Primaria”. “Desde que una persona llama pueden pasar seis día para tener un diagnóstico. Se nos está escapando una bolsa de contactos estrechos que pueden ser positivos asintomáticos y que no alcanzamos a detectar a tiempo. Llevamos semanas con medidas y habrá que hacer un análisis de qué no funciona”, ha dicho.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha pedido que los datos sean tratados “con rigor” y, aunque ha admitido que “hay un numero de contagios muy elevado”, ha afirmado que “el resto de indicadores nos permite asumir” la situación. “La ocupación de UCI en Navarra es del 20% y en Madrid del 40%. La ocupación de camas de Covid en Navarra es del 10% y en Madrid del 25%”, ha señalado.

Así, ha pedido “responsabilidad a los grupos parlamentarios para no hacer más daño a Navarra a costa de una reyerta política que no tiene que ver tanto con Navarra sino con la lucha que el PP ha decidido establecer a través de la Comunidad de Madrid con el Gobierno central”.

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha considerado “una indecencia que se utilice la pandemia para sacar rédito político”, aunque ha reconocido que “los datos son tremendamente duros y negativos en Navarra en relación a los casos detectados”.

No obstante, ha sostenido que “hay que destacar aspectos positivos: el número de pruebas es enorme, por eso se detectan los casos y por eso tenemos mucha capacidad de reacción; la mortalidad ha bajado en Navarra y los ingresos son de menos tiempo”. Sí ha afirmado que “hay que hacer cosas diferentes y, además de la Administración, es absolutamente necesaria la colaboración de toda la ciudadanía con actuaciones responsables”.

EP