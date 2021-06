Navarra espera “relajar” el uso de la mascarilla en julio si se cumplen las previsiones de vacunación

Facebook Twitter WhatsApp

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha planteado que a lo largo del mes de julio se podría permitir estar sin mascarilla en exteriores, siempre que se cumplan las previsiones del proceso de vacunación frente al Covid-19.

.”Todos estamos deseando quitarnos la mascarilla en exteriores y se ha demostrado que el exterior es un ambiente más seguro. Podríamos apostar por julio, pero tiene que ver con cómo avanzamos con la vacunación y cómo van las incidencias”, ha afirmado, en una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

Además, Chivite ha precisado que la regulación del uso de la mascarilla depende de una ley estatal y “sería el Gobierno de España” el que debería aprobar la decisión correspondiente. “Si siguen así las previsiones de vacunación, podría ser en el mes de julio”, ha señalado, apuntando a que sería conveniente que se abordara esta cuestión en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde están representadas todas las Comunidades Autónomas.

Sobre la evolución de la pandemia, Chivite ha esperado que “lo peor haya pasado”, aunque hay cuestiones que todavía “pueden preocupar”, como las nuevas variantes. En todo caso, ha destacado que “la vacunación funciona, las incidencias en las personas de 60 años para arriba son prácticamente cero”. “Lo que nos debe preocupar es la ocupación hospitalaria, que no llega ni al 2%. Son buenos datos, que invitan al optimismo”, ha valorado.

En esta línea, ha destacado que en la última semana han sido vacunadas 42.000 personas en Navarra y ha explicado que en determinadas zonas de la Comunidad ya hay personas por debajo de 40 años que han empezado a recibir la vacuna, aunque ha precisado que la citación para el grupo de 30-39 años se generalizará previsiblemente en julio.

Chivite ha explicado que ella ya tiene hora para vacunarse y que lo hará “próximamente” con Pfizer.Además, la jefa del Ejecutivo foral ha reiterado la posición favorable del Gobierno a que la ciudadanía se vacune en sus respectivas Comunidades Autónomas y no en el lugar al que se vaya de vacaciones, puesto que las vacunas se distribuyen en función de la población de cada región, no de los turistas que vayan a recibir. “Si hay ese proceso de vacunación por llegada de personas que vienen de turismo, tiene que ir acompañado de vacunas”, ha dicho

.No obstante, ha afirmado que “en Navarra tienes la posibilidad de entrar y coger cita para que no te coincida con vacaciones” y ha confiado en que se alcance un acuerdo en el Consejo Interterritorial.Por otro lado, ha explicado que se van a flexibilizar aforos y horarios en la hostelería, aunque no ha adelantado en qué condiciones, ya que previamente el Gobierno se lo quiere comunicar al sector y habrá una reunión para ello esta misma semana.

“Se va a producir una especie de transición de cara a lo que queremos que sea el verano”, ha señalado.Finalmente, Chivite ha reconocido que le “preocupa” que el Tribunal Constitucional pueda declarar inconstitucional el confinamiento domiciliario del año pasado, al inicio de la pandemia, y ha dicho que fue una medida que “funcionó”.

“Nadie puede poner en cuestión que funcionó para controlar en esa primera fase la pandemia. Es una resolución que viene descontextualizada, fuera de tiempo, y que nos puede generar problemas”, ha asegurado.