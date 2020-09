Navarra estudia endurecer las sanciones por “incumplimientos” de las restricciones y recomendaciones por la pandemia de coronavirus

Facebook Twitter WhatsApp

Pamplona-Iruña, 9 de septiembre de 2020

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que el Ejecutivo está reflexionando en nuevas actuaciones ante la pandemia de Covid-19 y ha precisado que trabaja en tres ámbitos, el comunicativo, “en el que tenemos que llegar a colectivos con más conductas de riesgo”; el normativo, “revisando nuevas medidas con aforos, limitaciones…”, y el régimen sancionador.

En concreto, ha comentado que están estudiando ser “más rigurosos” con el régimen sancionador para “evitar situaciones de riesgo, como por ejemplo los botellones”. “Vamos a ser bastante más rigurosos, atendiendo a las dificultades porque hay que encontrar a esas personas in situ”, ha apuntado, para comentar “las dificultades de las fuerzas policiales para encontrar las conductas en el momento”. “Hay que ser estrictos con la gente que no cumple”, ha manifestado.

En este sentido, ha comentado que “la mayoría de la sociedad cumple con sus obligaciones cívicas y sanitarias pero una parte de la sociedad no lo está haciendo”. “Hay más de 900 denuncias puestas por Policía Foral”, ha dicho, para apostar por incrementar la tarea de control. “Pasados bastantes meses de labores de concienciación, tenemos que ser más serios en el régimen sancionador”, ha agregado.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha comentado el inicio del curso escolar y ha recordado los casos positivos en los centros Los Sauces de Barañáin y de Azagra, “situaciones previas al inicio del curso escolar”. “Estamos satisfechos de cómo han funcionado los protocolos”, ha expuesto, para afirmar que “se está actuando de forma adecuada y competente”.

Los protocolos, ha expuesto, ya marcan las actuaciones a seguir en casos positivos de Covid-19 y ha añadido que “si la situación empeorara en algún centro escolar no se descarta el cierre de algún centro”.

Ha explicado que a la hora de planificar el curso escolar, “ha primado el ámbito de la salud pública y el interés pedagógico de los niños”. “Hemos optado por una jornada continua con comedor incluido y evitar las actividades extraescolares que suponen alterar los grupos estables de convivencia”, ha dicho.

El vicepresidente ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad” de la ciudadanía a la hora de salir de los centros escolares y “reducir al mínimo la actividad social y que sea con los grupos más estables posibles”. “Los brotes se producen en los ámbitos sociales y de reuniones informales”, ha comentado, para exponer que “en el ámbito privado el Gobierno no puede entrar y ahí entra la labor de concienciación de la ciudadanía”.

Preguntado por posibles confinamientos de zonas, ha comentado que ésta posibilidad no se rechaza y que se haría en colaboración institucional, “de acuerdo con las entidades locales”. No obstante, ha afirmado que “a día de hoy no se contempla en ninguna localidad”.

Preguntado por el rastreo de casos de coronavirus a cargo de militares en Navarra, el consejero ha dicho que “el departamento de Salud se ha puesto en comunicación con el Ministerio y con la Delegación del Gobierno para solicitar en su caso el uso de los rastreadores del Ejército para situaciones extraordinarias, no ordinarias”. “No vamos a rechazar ni vamos a dejar de utilizar los instrumentos para atajar la pandemia, instrumentos que son de todos”, ha dicho.

En cuanto al cribado realizado en Leitza, ha comentado que, a falta de la concreción de 2, son entre 26 y 28 casos positivos, de las 1.882 PCR realizadas, “no llega al 1,5 por ciento”. “Hacemos una valoración positiva, no ha habido una transmisión comunitaria, y creemos que la estrategia del Gobierno de cribados concretos funciona”, ha expuesto.

En otro orden de cosas, sobre la publicación por parte del senador autonómico, Koldo Martínez (Geroa Bai), de una foto con dos jugadores de Osasuna sin mascarillas, el portavoz del Gobierno foral ha comentado que Martínez “ha publicado una rectificación en las redes sociales acerca de su conducta”. Para sancionarla, ha dicho, “esa actuación hay que detectarla in situ”. “La autoridad, si una persona no lleva mascarilla, le conmina a ponérsela y si no la tiene se le sanciona”, ha dicho, para afirmar que los responsables políticas “tienen que dar ejemplo”.

