Navarra ha detectado dos casos de Covid-19 importados del Reino Unido pero no se ha confirmado si se trata de la nueva cepa

Artundo enmarca el endurecimiento de las medidas en Nochevieja en un intento de “anticipación y cautela máxima”

El director general de Salud, Carlos Artundo, ha enmarcado la decisión del Gobierno de Navarra de no flexibilizar las medidas restrictivas ante la pandemia en los días de Nochevieja y Año Nuevo en “una estrategia de intento de anticipación y de cautela máxima”.

Por otro lado, Artundo ha explicado que la Comunidad foral ha registrada dos casos de Covid-19 importados del Reino Unido, si bien no se ha confirmado que se trate de la nueva cepa detectada.En este sentido, ha explicado que se han mandado a secuenciar un conjunto de muestras, entre ellas las de estas personas, “para poder saber si es la nueva cepa”. No obstante, ha indicado que “los resultados no los tendremos en el corto plazo porque es un proceso relativamente complejo”.

Como se recordará, el Ejecutivo foral ha decidido mantener las medidas restrictivas en estos días, de manera que el toque de queda sería a las 23.00 horas, se mantiene el cierre perimetral y la limitación de reuniones a seis personas de dos unidades convivenciales.

Artundo ha explicado que “estamos en una situación de estabilidad al alza” en algunos indicadores como la positividad de las PCR y el índice reproductivo básico, a lo que se suma “la previsión de impacto, que veremos estos días, de la primera parte de las Navidades”.

Así, ha explicado que “teniendo en cuenta el entorno con tendencias muy preocupantes en algunos países y la existencia de nuevas cepas”, se da un “escenario extremadamente frágil” en el que “nos pareció lo más prudente no hace la excepción de Nochevieja y Año Nuevo”.

“La lógica es de prevención, de máxima cautela y de anticipación”, ha destacado Artundo, que ha señalado que “hemos ido hasta ahora por detrás del virus y de alguna manera queríamos ir por delante en el tipo preventivo”.

Si bien ha afirmado que “estamos comparativamente algo mejor que otras Comunidades Autónomas”, ha advertido que es una situación “que cambia de manera impresionante”. “Nos parecía la mejor opción, pensando en términos de gestión de la pandemia, ponernos en el escenario más prudente”; lo que puede significar de cara a una tercera ola “muertos evitables, impactos sobre el sistema sanitario y sus profesiones, sobre la economía y la posibilidad de volver atrás en cuanto a la fase de alerta” actualmente en ‘riesgo alto’, ha recalcado.

Así, ha opinado que “más vale pasarse de prudencia que quedarse corto por el impacto que tiene la situación cuando empieza a aumentar y nos situamos en un escenario de alerta mayor”.

EP