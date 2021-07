Navarra hace un llamamiento “urgente” a “actuar con la máxima prudencia” por el incremento de casos

Facebook Twitter WhatsApp

Casi el 80% de los nuevos casos corresponde ya a la cepa india

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha hecho un “llamamiento urgente” a la ciudadanía a “actuar con la máxima prudencia” para que evite situaciones de riesgo de contagio de Covid-19, como los interiores sin mascarilla, ante el notable incremento de casos de Covid-19 en los últimos días.

Además, en vísperas del 6 de julio, inicio de lo que hubieran sido los Sanfermines, suspendidos por segundo año consecutivo, la consejera ha afirmado que “es previsible a partir de mañana más interacción social”, por lo que ha hecho un llamamiento al uso de las mascarillas y al “sentido común”. “Todo el mundo sabe ya cómo se contagia el Covid-19 y este es nuestro llamamiento”, ha indicado.

En una rueda de prensa que ha ofrecido junto con los vicepresidentes Javier Remírez y José María Aierdi, la consejera de Salud ha señalado que “el Gobierno tiene un nivel de precaución y un nivel de preocupación”. “Estamos viviendo una semana especial y nos faltan elementos para saber qué impacto va tener -el incremento de contagios- a nivel asistencial y de UCI”, ha indicado.

Induráin ha explicado que casi el 80% de los nuevos casos corresponde ya a la cepa india y ha apuntado que en Reino Unido “no parece que se esté asociando a un mayor impacto y en este momento el impacto asistencial es limitado, pero tenemos que seguir muy de cerca la situación y tenemos que ir tomando las medidas que procedan”.

Por el momento, el Gobierno foral ha decidido adelantar entre el 7 y el 20 de julio el cierre de las discotecas y de los bares especiales a la 1 de la madrugada, equiparándolo al resto de la hostelería. El Ejecutivo no baraja en este momento un cierre perimetral de Navarra.

En este sentido, el vicepresidente Javier Remírez ha afirmado que las medidas restrictivas que se adopten tienen que ser “motivadas, justificadas y de carácter proporcional, porque tienen que ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra”.

Así, ha explicado el adelanto del cierre en el ocio nocturno por el macrobrote de jóvenes que habían viajado a Salou y que está “ligado a una actividad muy concreta de espacios cerrados, con aglomeración de personas y donde se relajan las medidas preventivas en espacios de ocio nocturno”. “Se trata de atajar esas situaciones de riesgo”, ha explicado, señalando que las nuevas restricciones son “quirúrgicas y muy selectivas”.

Santos Induráin ha reconocido que en los últimos días se ha producido “un repunte muy importante de la incidencia, que ha pasado de una cincuentena de casos y de una positividad por debajo del 3% hace unos pocos días a una escalada de manera bastante explosiva en cuanto a número de casos, que empezó el viernes con 113, saltó al sábado con 152, subió a 355 el domingo y se han alcanzado los 507 casos el lunes”.

“La progresión es muy significativa y lleva pareja una subida en positividad, que ronda en este momento el 28%”, ha explicado la consejera. En el caso de los cribados realizados en Salou, la positividad se ha acercado algunos días al 50%.

Así, la consejera ha explicado que “detrás de la subida de la incidencia está un incremento de casos entre gente joven fruto de mayor movilidad y de una interrelación social, hasta el punto de representar 9 de cada diez de estos nuevos contagios”.

SITUACIÓN DE PADRES QUE HAN IDO A SALOU A BUSCAR A SUS HIJOS

En relación con la situación de los padres que han ido a buscar a sus hijos a Salou, la consejera ha señalado que serán los responsables del servicio de rastreo los que tendrán que determinar si estos padres deberán estar confinados o no, apuntando que habrá que analizar si los hijos son positivos, si están afectados por la cepa india y si los padres tienen la pauta completa de vacunación o no. En todo caso, se mantiene por el momento la cuarentena en diez días y no en catorce.

NO SE DESCARTAN OTROS CRIBADOS

Además, el departamento de Salud no descarta realizar otros cribados a navarros que vuelvan de otros lugares de turismo si se detecta esta necesidad. Así, Induráin ha explicado que fue el rastreo realizado en Navarra el que advirtió de que se estaban registrando numerosos casos de jóvenes contagiados en Salou y que si se repitiera una situación similar con otras localidades se harían cribados.

Induráin ha señalado que “obviamente está habiendo un reajuste” de la plantilla de rastreadores, puesto que el lunes pasado se contabilizaban 30 casos y este lunes son 507. “Estos dos días ha habido sobrecarga de trabajo y tensionamiento del equipo, lo que está llevando a reajustar los profesionales y tener en cuenta esta ampliación necesaria”, ha explicado.

EL GOBIERNO NO VE MENSAJES “CONTRADICTORIOS”

Por último, Javier Remírez ha considerado que el Gobierno de Navarra no ha enviado mensajes “contradictorios” en los últimos días respecto a la posibilidad de que se celebren comidas populares o encierros de vaquillas en las localidades navarras.

“Teníamos que poner negro sobre blanco si se podía hacer y, si se podía hacer, en qué circunstancias, y lo hemos hecho”, ha indicado.

A continuación, ha señalado que “las comidas populares están equiparadas a la hostelería, no es ningún llamamiento a fiestas, es regular una actividad que nosotros como Gobierno hemos dicho que no recomendamos que se programe en los días que corresponderían a fiestas”. “A partir de ahí entra la autonomía de cada localidad. Para nada hay un mensaje contradictorio, otra cosa es que aunque las cosas se puedan organizar, sea recomendable organizarlas”, ha apuntado.