Navarra limita las reuniones públicas y privadas a seis personas y cerrará todos los locales a las diez de la noche

Facebook Twitter WhatsApp

Las medidas han sido anunciadas este domingo en rueda de prensa por la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, quien ha reconocido que “llegamos a esta segunda ola con unos datos que son malos” en una semana en la que, ayer sábado, se registró el máximo de contagios en la Comunidad foral desde el inicio de la pandemia, con 463 casos positivos.

El Gobierno de Navarra aprobará una orden foral con nuevas medidas restrictivas para el conjunto de la Comunidad foral para contener el avance del Covid-19 que contempla, entre otras medidas, la limitación a grupos de seis personas en las reuniones, tanto públicas como privadas, así como el cierre de todos los locales a las 22.00 horas y la reducción del aforo de la hostelería y la restauración al 30%.

Las medidas han sido anunciadas este domingo en rueda de prensa por la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, quien ha reconocido que “llegamos a esta segunda ola con unos datos que son malos” en una semana en la que, ayer sábado, se registró el máximo de contagios en la Comunidad foral desde el inicio de la pandemia, con 463 casos positivos. Son medidas que se aplican a toda Navarra ya que “la situación trasciende ya lo puntual de un municipio concreto” y exige una “intervención global”.

Las medidas aprobadas entrarán en vigor en la medianoche del martes, 13 de octubre, y se extenderán durante un máximo de 14 días. Dos semanas que “son cruciales”, ha resaltado Chivite, que ha llamado a la ciudadanía a “reducir al máximo la interacción social”. “Estamos en un momento crítico en el que necesitamos reconducir la situación, estamos a tiempo, no queremos ir a un escenario más duro pero la posibilidad esta ahí”, ha advertido.

Chivite ha explicado que el ámbito privado y de ocio “son el principal foco de contagio”, por ello, ha llamado a establecer un “freno notable a toda la actividad no imprescindible” durante los próximos 14 días. Ha destacado que las medidas restrictivas que se han implantado en las localidades con una mayor incidencia de casos “han dado buenos resultados”. Así, ha resaltado que “si la población cumple, creemos que también ahora van a funcionar”.

Según ha explicado, la nueva orden foral implica la reducción del aforo al 30% en hostelería y restauración, y del 50% en terrazas; el cierre de todos los locales a las 22.00 horas, y la limitación a grupos de seis personas tanto en interior como exterior de los locales.

Igualmente, se acota la asistencia a eventos y celebraciones, se reduce el aforo de las grandes superficies comerciales al 40% y no se podrá estar en zonas comunes más que para el tránsito; se reduce también el aforo de bibliotecas y espacios culturales como teatros al 30%, y los gimnasios deberán funcionar con cita previa.

También se limita al 30% el aforo de parques infantiles y zonas deportivas, se limitan a seis personas las reuniones públicas y privadas, se cierran peñas y sociedades gastronómicas, y se prohíbe la venta de alcohol después de las 22.00 horas.

Asimismo, ha explicado Chivite, los ayuntamientos tienen la competencia de ser “más restrictivos si así lo consideran oportunos en sus municipios”.

Igualmente, ha avanzado que los “cribados intensivos” que se están llevando a cabo este domingo en Cadreita y Valtierra, se van a extender a otros municipios con alta incidencia.

LLAMAMIENTO A CUMPLIR LAS NORMAS PARA NO IR A UN “ESCENARIO MÁS DURO”

La presidenta del Ejecutivo foral ha señalado que estas nuevas medidas tiene el objetivo de “mejorar la situación allí donde no va bien” y, a su vez, “ser herramienta preventiva para localidades que están mejor pero que, de seguir este ritmo de incidencia, acabarán afectadas en mayor o menos medida”.

Se ha mostrado convencida de que si la ciudadanía “cumple la norma y la recomendación de reducir la interacción y la movilidad a lo imprescindible, en dos semanas podemos estar en mejores datos”. No obstante, ha recalcado que el Gobierno de Navarra “tomará las medidas que tenga que tomar si no logramos el objetivo e iremos a un escenario todavía más duro”.

“No estamos dispuestos a asumir que tiene que morir o enfermar gravemente un porcentaje de personas para que la mayoría siga con su vida como si nada pasara”, ha expresado Chivite, que ha subrayado que “cada vida vale, cada muerte es una tragedia”. En este sentido, ha destacado que su Ejecutivo está “luchando con medidas y recursos para salvar vidas y proteger la salud de todos los navarros” pero “no podemos hacerlo solos, el virus se propaga y en buena medida esta vinculado a cómo nos relacionamos y protegemos del virus”.

“A día de hoy no nos podemos proteger si no es con medidas de prevención, de higiene, de restricción de actividad, de nuestra vida social y de movilidad. No tenemos más herramientas; por tanto, con ellas y con la ley tenemos que abordar durante muchos meses esta labor compleja”, ha reconocido.

Ha señalado, además, que “nuestro avance como Gobierno y como sociedad debe ir de la mano de la ciencia, no podemos correr más de lo que hace la ciencia porque podemos equivocarnos y cometer errores que pueden costar vidas”.

Chivite ha remarcado que “nada tiene que ver con batallas políticas” y ha considerado “lamentable” pretender usar el drama que está suponiendo este virus para otros objetivos no lo compartimos y nos parece lamentable” “Un problema de origen sanitario y con fuerte impacto en todos los ámbitos de la vida sólo cabe afrontarlo con unidad, serenidad y con las medidas que en cada momento sean las necesarias.