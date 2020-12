Navarra prohibirá en Nochevieja los viajes fuera de la comunidad si los datos confirman un repunte del Covid-19 tras Nochebuena y Navidad

Facebook Twitter WhatsApp

La presidenta María Chivite aseguró anoche en una entrevista en Navarra Televisión que “no le temblará el pulso” si se confirma un repunte de casos positivos durante los primeros compases de estas navidades. “Esto no ha terminado. Hay esperanza pero vamos a tener que vivir con las medidas y la Covid durante meses”, afirmó

María Chivite afirmó anoche en el programa “La presidenta responde”, que el Ejecutivo foral no descarta nuevas medidas restrictivas durante las fiestas de Navidad si los datos del coronavirus empeoran: “Esperemos que no llegue esa tercera ola… No tendríamos ningún problema en tomar medidas más restrictivas. No nos va a temblar la mano”. María Chivite aseguró que su máxima preocupación “es que la gente se cuide… Hemos aprendido mucho de este virus”, dijo. También se refería al sector de la hostelería, que tanto está sufriendo con las restricciones: “Entiendo que el sector de la hostelería esté enfadado, pero no se ha hecho por capricho. Esto es algo que se ha hecho en toda Europa. No es que la hostelería sea el problema”.

Sobre el proceso de vacunación que se iniciará en Navarra el próximo 29 de diciembre, la presidenta se mostró esperanzada y señaló que se vacunará “cuando me toque”. Aún así, “estamos ante el principio del fin, pero todavía es el principio. Todavía no ha terminado”, apuntó.

El futuro de Navarra

Preguntada por la situación en la que pueda quedar la Comunidad foral tras la crisis del coronavirus, María Chivite decía que “quizás sea necesaria la prórroga de los ERTEs en algunos sectores hasta junio”. También apuntó a la posibilidad de que “para el primer trimestre del año que viene podamos tener cerrado un borrador sobre el plan de empleo”. Además habló del poderío empresarial de Navarra y de sus “ganas de hacer cosas”, las cuales han de aprovechar. “Tenemos que mejorar todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, con el tren”, añadió. También mencionó la automoción y adelantó la posible llegada del coche eléctrico a Navarra: “Podemos tener buenas noticias sobre Volkswagen Navarra en el primer trimestre del año que viene”, dijo a Roberto Cámara en Navarra Televisión.

La aprobación de los presupuestos y su relación con EH Bildu

María Chivite explicó que “la portavoz de EH Bildu sabe perfectamente que mientras sea presidenta del Gobierno de Navarra, la república vasca no va a existir en nuestra comunidad”. En cambio, la máxima mandataria socialista defendió su diálogo con la formación de Bakartxo Ruiz, del mismo modo que se refirió al acuerdo con Navarra Suma para los presupuestos de Pamplona: “El Partido Socialista ha dicho que allá donde esté facilitará la aprobación de los presupuestos y lo hacemos porque miramos la necesidad de la gente… Ofrecemos apoyo porque pedimos apoyo. Entendemos el contexto de necesidad, independientemente de quién esté gobernando. Eso es coherencia”.

Respecto a la posición contraria de Navarra Suma en los presupuestos de la comunidad, Chivite lamentó que no haya habido unanimidad en la votación. “Navarra Suma estaba dispuesto a abstenerse sin ver los presupuestos. Lo único que pusieron sobre la mesa fue un veto a otro partido político… Nosotros como Gobierno ya les dijimos que no íbamos a aceptar vetos. ¿Si las medidas son buenas por qué no las vamos a apoyar?”, se preguntaba. La presidenta insistía en el contexto de crisis y en la necesidad de la ciudadanía: “¿Por qué no es posible la unanimidad en los presupuestos? Estamos en un momento excepcional y la ciudadanía navarra lo hubiese deseado”.

Manu Ayerdi y su situación en el Gobierno de Navarra

La presidenta del Gobierno foral afirmó que “será Geroa Bai el que decida quién sustituye a Manu Ayerdi”, en caso de que el Supremo le notifique finalmente que es investigado en el caso Devalor. Mientras, Chivite explicó que Ayerdi “está en su trabajo y si le llega la notificación, sabe qué hacer”.

Por último y para despedir la entrevista, la presidenta hizo público qué le pide al próximo año 2021: “Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la salud está por encima de todo. Al 2021 le pido salud”, concluyó.