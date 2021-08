Navarra registra 155 nuevos casos de Covid-19 en el último día

Facebook Twitter WhatsApp

El barrio pamplonés de La Milagrosa y Tudela (este) lideran los contagios, con 6 positivos en cada caso

Los casos han subido ligeramente en Navarra en la última jornada, correspondiente a este viernes 20 de agosto, donde se registraron un total de 155 nuevos positivos por Covid-19, según datos provisionales del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Son 18 casos más que el día anterior cuando se detectaron 137 casos, después de realizar 1.457 pruebas y con una tasa de positividad del 9,4%.

El barrio pamplonés de La Milagrosa y Tudela (este) lideran los contagios, con 6 positivos en cada caso . Ya por debajo aparece el barrio de Iturrama y el de Rotxapea, con 5 casos, al igual que Estella-Lizarra.

<script type='text/javascript'> var divElement = document.getElementById('viz1629529100301'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width='800px';vizElement.style.height='1627px';} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width='100%';vizElement.style.height='1727px';} else { vizElement.style.width='100%';vizElement.style.height='3027px';} var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); </script>