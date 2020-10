Navarra registra 461 nuevos casos positivos por COVID-19, en una jornada con siete fallecimientos

Facebook Twitter WhatsApp

Navarra registró ayer 461 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 4.051 pruebas por PCR y por test de antígenos, con un 11,3% de positivos.

En la jornada de ayer, en los hospitales navarros, se produjeron 31 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, tres en la UCI, y se registraron los fallecimientos por COVID-19 de siete personas. El número total de muertes por esta causa se sitúa, por tanto, en 695.

Por otro lado, la consejera de Salud, Santos Induráin, ha informado esta mañana en rueda de prensa sobre la apertura de los centros de salud de Mendillorri, Ansoáin / Antsoain y Ermitagaña los fines de semana, sábado y domingo, en horario de mañana, con la finalidad de extender su ámbito geográfico de atención a otras zonas básicas y que, de este modo, quede cubierta la población de Pamplona y Comarca. La consejera ha estado acompañada de la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), Marian Nuin.

En concreto, el Centro de Salud de Mendillorri será la referencia para ese barrio, además de Sarriguren, Aranguren, Villava / Atarrabia, Burlada / Burlata, II Ensanche, Milagrosa y Azpilagaña; mientras que Ermitagaña asumirá las zonas de Zizur, Echavacoiz, Barañáin / Barañain, Iturrama, San Juan y Casco Viejo; Ansoáin, por su parte, hará lo propio con esta localidad y Rochapea, Txantrea, Berriozar y Buztintxuri. Los mencionados centros de salud se abren para atender a pacientes con síntomas COVID-19 y para el seguimiento de casos positivos. El horario de atención será de 9:00 a 14:00 h, y el de citación comenzará a las 8:00 h.

Además de este cambio en Atención Primaria, Induráin ha confirmado que esta semana el Complejo Hospitalario de Navarra ha comenzado a desprogramar una parte, todavía mínima, de la cirugía no urgente, con el objetivo de liberar recursos humanos y materiales necesarios en los puestos de críticos por pacientes COVID-19. En concreto, se desprograman dos sesiones quirúrgicas (la programación de dos quirófanos). “Esta desprogramación no tiene un impacto cuantitativo relevante a día de hoy, -ha matizado Santos Induráin-, pero cualitativamente sí que supone pasar ya a otro escenario al que no queríamos haber llegado ya que nuestro reto era mantener toda la actividad ordinaria compatible con la atención COVID-19”.

Detalle de los casos en Navarra

Por zonas, en Pamplona / Iruña y Comarca se registra el 60% de los positivos, el área de Tudela tiene el 20%, y a la de Estella-Lizarra pertenecen el 8% de los casos. El resto de positivos (12%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de 45 a 59 años, con un 26% del total. A continuación, los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 44, ambos con un 19%; les siguen los grupos de 60 a 75 años y el de menores de 15, los dos con el 15%; y, finalmente, el de mayores de 75 años, con el 6% del total. La edad media de los nuevos casos se sitúa en los 41,3 años.

Respecto al género, el 52% de los casos son mujeres y el 48%, hombres.

En la red hospitalaria de Navarra permanecen 387 personas ingresadas con COVID-19 (nueve menos que ayer), 50 de las cuales se encuentran en puestos UCI (igual que ayer) y otras 68 en hospitalización domiciliaria. Los demás, 269 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios COVID-19.

Respecto a los profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud afectados por COVID-19, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en la actualidad hay 167 activos, y en la última semana se han producido 82 nuevos contagios.

En cuanto a la incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en 30.144.